СПИКи, транспорт, рабместа Какое будущее ждёт промышленность — главный вопрос участников V Пермского инженерно-промышленного форума

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По итогам девяти месяцев текущего года промышленное производство в Пермском крае увеличилось на 2,9%. До 2024 года в сфере промышленности запланирована реализация 78 инвестиционных проектов общим объёмом 1,5 трлн руб. Но основной результат от этих инвестиций, как отмечают эксперты, — это появление 10 тыс. новых рабочих мест. По словам губернатора Максима Решетникова, основными направлениями развития промышленности региона в ближайшие годы станут промышленная кооперация и оптимизация железнодорожной инфраструктуры. Всё это позволит добиться достижения показателей, поставленных перед региональными властями президентом Владимиром Путиным в профильных нацпроектах.

Фото: Константин Долгановский

Как по рельсам

Из 78 инвестпроектов, запланированных к реализации в Пермском крае, 25 напрямую зависят от развития железнодорожной инфраструктуры.

По данным Артёма Панова, замначальника СвЖД, в 2019 году объём погрузки в регионе составит 45,4 млн т, или 124,4 тыс. т в сутки. В рамках заседания Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе он отметил, что такого объёма не было с 1992 года. Растёт погрузка минеральных удобрений, строительных грузов, руды и чёрных металлов.

Задачи по расширению производства, которые ставит перед регионами нацпроект «Повышение производительности труда», влекут за собой требования по модернизации инфраструктуры. Поэтому в том числе необходимо перепрофилировать ветку вдоль набережной под внутригородские перевозки, пустив потоки грузов по другим направлениям.

Одно из крупнейших промышленных предприятий региона — ПАО «Уралкалий» — обеспечивает половину объёма грузоперевозок в Пермском крае. Поэтому развитие потенциала грузоперевозок — фактор, от которого зависит промышленное развитие региона, считает Дмитрий Осипов, гендиректор ПАО «Уралкалий». В настоящее время предприятие реализует три специнвестконтракта: Усть-Яйвинский рудник, СКРУ-2 «Южное» и рудник «Половодово». Инвестиции в развитие производства составляют сотни миллиардов рублей, и благодаря им к 2025 году производство увеличится до 15 млн т хлористого калия против 12 млн т в 2019 году, и до 18 млн т — в перспективе, после ввода рудника «Половодово». Для обеспечения вывоза этой продукции необходимо развитие железнодорожной инфраструктуры.

Для того чтобы обеспечить дальнейший рост погрузки промышленной продукции Прикамья, в РЖД сформирована инвестиционная программа. В текущем году в обновление инфраструктуры на территории Пермского края инвестировано 7,2 млрд руб., это на 89% больше уровня прошлого года. Основными проектами программы являются развитие направления Соликамск — Пермь-Сортировочная и строительство Северного железнодорожного обхода Перми. Общие инвестиции по первому проекту составят 13,7 млрд руб., а его реализация позволит увеличить перспективный объём погрузки предприятий Березниковско-Соликамского узла на 59% к 2025 году.

Строительство железнодорожного обхода Перми запланировано на 2021—2023 годы. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Углеуральского и Чусовского направлений железной дороги. Сейчас по плотине ГЭС ежесуточно проходит 46 поездов, после реализации проекта это направление сможет пропускать 68 поездов.

«Узкими» местами железнодорожных грузоперевозок в Пермском крае остаются станция Заячья Горка в Верхнекамье и узел Краснокамск — Оверята. Их работа затрагивает интересы как крупных промышленных предприятий, таких как ООО «Сода-хлорат», АО «ОХК «Уралхим», ООО «ЦБК «Кама», так и среднего бизнеса. Для решения этих проблем планируется реконструировать инфраструктуру, увеличить ёмкость станций и ускорить движение поездов на этих участках. Отдельные усилия сейчас направлены на развитие Осенцовского узла, их цель — снять ограничение на рост погрузки и, соответственно, производства Пермского нефтеперерабатывающего завода.

В рамках форума вопросам взаимодействия промышленных предприятий и РЖД было посвящено отдельное мероприятие, на котором представители предприятий смогли задать вопросы транспортной компании.

Фото: Константин Долгановский

Импортозамещение

По данным Министерства промышленности Пермского края, объём контрактов крупных федеральных корпораций в адрес только машиностроительных компаний региона превышает 106 млрд руб. в расчёте на три года. Наиболее крупными заказчиками являются ПАО «Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Роснефть», ПАО «Уралкалий», АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Метафракс» и др.

Для большинства крупных компаний промышленная кооперация по своей сути означает импортозамещение в части обеспечения их производств оборудованием, сырьём и т. д. «Мы рассматриваем этот процесс в трёх ипостасях: закупка материалов и оборудования для инвестпроектов, материалов и комплектующих для производственных активов, а также продажа продукции «Сибура» региональным покупателям», — сказал Павел Ляхович, член правления — управляющий директор ООО «Сибур».

По его словам, в первом полугодии 2019 года объём закупок «Сибура» у предприятий Пермского края составил 613 млн руб., что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основные номенклатуры — кабельно-проводниковая и химическая продукция, спецодежда, строительные материалы и электрооборудование.

В конце прошлого года была подписана дорожная карта взаимодействия «Сибура» с предприятиями региона. Из 36 потенциальных поставщиков, которые присутствуют в карте, с 10 уже выстроено взаимодействие. Это АО «Камкабель», ООО «Уралспецмаш», ООО «Силур», Databriz (ООО «ФДС») и др.

По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, региональные производители составляют 95% всех подрядчиков компании. Тем не менее в августе 2019 года также была составлена дорожная карта по увеличению этого взаимодействия.

Фото: Константин Долгановский

Цифровизация и социальный эффект

В конце прошлого года Пермский край был признан лидером среди регионов России в процессе цифровизации. Поэтому на Пермском инженерно-промышленном форуме обсуждались перспективы цифровизации, потенциальные эффекты от её внедрения, а также практический опыт реализации проектов.

По мнению гендиректора компании ITPS Леонида Тихомирова, у цифровизации нет предела. Это непрерывный процесс, целью которого является повышение эффективности. «С появлением новых технологий и увеличением объёмов данных бизнес надо «ускорять»: приводить в порядок все процессы, обеспечивать точность и доступность данных, их эффективную взаимосвязь и прозрачность, — считает Тихомиров. — Поэтому подход, который мы предлагаем, кажется на первый взгляд сложным. Мы начинаем с целевой модели бизнес-процессов, с консолидации производственных данных и нормативной базы. Это непростой процесс, но, только разложив весь бизнес «по полочкам», мы можем найти «узкие» места и определить дальнейшую стратегию».

Цифровизация в первую очередь должна быть связана с автоматизацией бизнес-процессов, считает генеральный директор ЗАО «Сибур-Химпром» Константин Югов. С руководства компании в результате снимаются рутинные задачи, что позволяет сосредоточиться на развитии компании и на перспективных целях. Кроме того, подчёркивает Константин Югов, такая цифровизация даёт компании независимость от людей, а значит, повышает её стабильность.

Фото: Константин Долгановский

Союз науки и промышленности

С 2019 года повышение конкурентоспособности промышленности региона опирается и на кооперацию в сфере образования и науки, а значит — повышение технологического уровня. Именно этой теме было посвящено пленарное заседание форума с участием губернатора Пермского края и президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова.

Как отметил Максим Решетников, кооперация промышленности, науки и образования исторически характерна для Пермского края, но за последние три года она получила новый импульс для развития. На следующие три года кооперационный пакет взаимодействия промышленности и науки превышает 100 млрд руб.

В своём выступлении президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что корпорация готова к сотрудничеству с предприятиями Пермского края. Он анонсировал, что на базе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» до 2025 года будет построен комплекс каталитического крекинга. Вопрос практически решён. Ожидаемые инвестиции превысят 100 млрд руб. «На следующей неделе (то есть, по сути, уже на этой. — Ред.) состоится заседание инвестиционного комитета, где, как ожидается, будет принят этот проект, и мы приступим к его реализации. Мы стремимся к тому, чтобы максимальный объём оборудования для нового комплекса заказать у предприятий Пермского края», — сказал Алекперов.

В состав комплекса помимо каталитического крекинга войдут несколько технологических объектов, таких как установка по производству водорода, гидроочистка дизельного топлива и бензина и др. Ввод этого комплекса значительно увеличит производство светлых нефтепродуктов, а кроме того, создаст порядка 400 дополнительных рабочих мест.

Вагит Алекперов также анонсировал, что в перспективе в крае может быть реализован ещё один инвестпроект стоимостью более 200 млрд руб. Предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ», расположенные на территории Пермского края, производят около 20% продукции корпорации. По словам Алекперова, именно в Прикамье расположены наиболее технологичные компании корпорации.

Промышленные предприятия Пермского края вносят существенный вклад в решение поставленной президентом задачи по увеличению объёма экспорта, отметил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. По его словам, 16 производителей регионального значения защитили корпоративные программы повышения конкурентоспособности и теперь смогут воспользоваться новыми мерами государственной поддержки экспорта.

С научной кооперацией в Пермском крае связаны серьёзные перспективы. Летом текущего года было подписано соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом о создании зеркального инжинирингового центра. Это позволит Пермскому краю получить приток знаний, технологий и лучших практик для развития промышленности нового поколения.

В рамках ПИПФ 17 октября было заключено соглашение о создании в Перми центра компетенций «Мицубиси Электрик» на базе центра повышения квалификации «Становление». По словам гендиректора «Мицубиси Электрик» Хироюки Онода, для компании важно и крайне актуально наличие партнёра в Пермском крае, обладающем глубокой технической образовательной экспертизой и соответствующей технической базой. «Компания «Мицубиси Электрик» в России с точки зрения своего бизнеса в сфере промышленной автоматизации считает необходимым развивать экспертизу своих локальных, региональных партнёров. Здесь ключевую роль играет их образование, подготовка, переподготовка, возможность донести информацию о наших передовых технологиях и продуктах до наших непосредственных клиентов, — говорит Хироюки Онода. — Мы в «Мицубиси Электрик» уверены, что результаты многолетних разработок наших инженеров и учёных помогут раскрыть потенциал социально-экономического развития России».

Развитию научной кооперации способствуют и решения федеральных властей. На пленарном заседании ПИПФ директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Учёнов рассказал о механизме специнвестконтрактов 2.0, который разработан и вскоре начнёт реализовываться на практике. Модель СПИК 2.0 переносит акцент с инвестиционных задач на внедрение новых технологий и технологических компетенций. В частности, предусматривается, что СПИК может быть заключён не только в сфере промышленности. Заключение специнвестконтракта сроком 15 лет возможно для проектов стоимостью до 50 млрд руб. и сроком до 20 лет для проектов стоимостью больше 50 млрд руб. Кроме того, исключено ограничение срока предоставления налоговых льгот — до 2025 года. Специальные инвестиционные контракты можно будет заключать в редакции СПИК 2.0 до 31 декабря 2030 года.

Пермский край является лидером по числу СПИК. Пять федеральных специнвестконтрактов региона — это 40% общего объёма инвестиций по всем контрактам в стране (всего их 45), отметил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Учёнов.

Сейчас формируются необходимые подзаконные акты, и первые контракты по модели СПИК 2.0 могут быть заключены уже в начале следующего года. «После внедрения модели СПИК 2.0 мы ожидаем высокой активности региона. Уже на форуме мы получили большое количество вопросов на перспективу, и чувствуется высокий интерес к СПИК 2.0. Наибольшую заинтересованность проявили предприятия химической промышленности, электроники и машиностроения», — пояснила руководитель консультационного центра Фонда развития промышленности Анна Симановская и добавила, что при заключении СПИК власти будут ориентироваться на инвестирование средств в пользу внедрения технологий на производстве.

По словам Максима Решетникова, регион ждёт старта работы нового механизма: «Мы хотим поставить это на поток, для развития края нам нужна фабрика инвестиционных проектов». Отметим, что сейчас в регионе реализуется 17 СПИК с общим объёмом инвестиций более 500 млрд руб. В результате ожидается создание почти 8,5 тыс. новых рабочих мест, а также плановый доход регионального бюджета более 82 млрд руб.