Квартира для химика Компания «Метафракс» построила ещё два жилых дома для своих сотрудников

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На проспекте Ленина в Губахе на глазах растёт новый микрорайон. Современные девятиэтажные дома, благоустроенная придомовая территория с организованными парковками, красивые и удобные детские площадки — словом, всё «по уму». В этих домах получают жильё сотрудники ПАО «Метафракс». 14 октября в торжественной обстановке были вручены ключи от квартир очередным счастливым новосёлам двух новостроек.

Фото: Сергей Маринцев

Каждый дом — это 81 квартира, построенная под ключ. Внутренняя «начинка» домов и отделка самих квартир удовлетворят самых взыскательных хозяев. Просторные холлы и современные лифты, домофон, качественная плитка и сантехника, моющиеся обои на кухне, надёжные двери — остаётся только расставить мебель.

Среди получателей квартир — преимущественно молодые семьи. Многие пришли на церемонию вручения ключей с детьми. Заметно, что проект предусматривал эту особенность будущего населения домов: огромная территория во дворе занята детской площадкой, которая больше походит на мини-парк. Качели, тренажёры, лесенки и горки и при этом безопасное напольное покрытие из резиновой крошки — увести отсюда ребёнка домой родителям будет явно непросто.

Фото: Сергей Маринцев

Руководство «Метафракса» подчёркивает, что предприятие сегодня стремительно «молодеет». По словам председателя совета директоров ПАО «Метафракс» Армена Гарсляна, совсем скоро средний возраст сотрудников не будет превышать 30 лет. Конечно, многие создают семьи, обзаводятся детьми. Это значит, что у Губахи есть будущее. И поскольку, по выражению Армена Гарсляна, судьба завода и судьба города неразрывно связаны, «Метафракс» осознанно вкладывает значительные средства в создание жилого фонда.

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— Качественное жильё, которое сегодня строится и сдаётся в Губахе для работников «Метафракса», — это продолжение жизни нашего предприятия, строительства комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», которое мы ведём. Новое производство создаст более 400 современных рабочих мест. Жильё для людей — самое главное. Здесь создаётся семья, рождаются дети. Свой дом даёт устойчивость и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому то, что мы делаем сегодня, без преувеличения, создаёт задел для будущего Губахи на ближайшие 100 лет. А потом это будущее станут формировать дети, которые вырастут в этих домах.

Владимир Даут, генеральный директор ПАО «Метафракс»:

— Для любого предприятия самое ценное и значимое — это кадры, люди, которые на нём работают. Мы вручаем своим сотрудникам в пользование оборудование стоимостью в сотни миллионов рублей. Поэтому нам небезразлична не только квалификация кадров, но и то, в каких условиях они живут, с каким настроением приходят на работу. К тому же чем выше профессиональный уровень человека, тем выше его запросы. Сегодня у нас работает около 2,5 тыс. человек, согласно программе развития численность будет расти, будут приходить новые молодые сотрудники. Поэтому мы создаём все условия для их жизни. В 2020 году мы снова сдадим два дома — это ещё 162 квартиры. По программе развития «Метафракса» к 2025 году будет обновление персонала на 1000 человек, поэтому мы планируем и дальше строить жильё, создавать и обновлять социальную инфраструктуру города.

Разумеется, не только молодые сотрудники получают от предприятия квартиры. Заслуженные работники также пользуются этой привилегией. Например, семья аппаратчика цеха формалина Алексея Ивановича Кучина отдала «Метафраксу» в общей сложности 74 года: глава семьи и его супруга Любовь Ивановна отработали здесь по 37 лет. Жена уже на пенсии, но Алексей Кучин продолжает трудиться. Новой просторной двухкомнатной квартирой они очень довольны. «У нас уже взрослые дети, растёт пять внуков, и вторая комната как раз для того, чтобы все могли собраться вместе», — говорят Кучины.

Фото: Сергей Маринцев

Особо стоит отметить, что жильё сотрудникам выделяется на максимально комфортных условиях, причём новосёлы могут сами выбрать подходящий вариант. Квартиры предоставляются в аренду, при этом есть право выкупа. Срок выкупа определяют сами жильцы. Помимо рассрочки существует система скидок — за те или иные заслуги перед предприятием. Скажем, в случае с семьёй Кучиных скидка за стаж составляет солидные 15%.

Кроме того, в новых домах предоставляются квартиры для врачей. Как известно, Губаха — базовый город для масштабного проекта присоединения лечебных учреждений Кизеловского угольного бассейна к пермской ГКБ №4. Важная составляющая проекта — привлечение в больницы КУБа квалифицированных медицинских кадров. Предоставление комфортного современного жилья — немаловажный стимул для переезда врачей в Губаху.

Возводя квадратные метры, руководство «Метафракса» хорошо понимает и необходимость создания социальной инфраструктуры. В ближайших планах предприятия — строительство детского сада для маленьких жителей новых домов. По словам главы Губахи Николая Лазейкина, сегодня идёт работа по определению и выделению для этих целей земельного участка. Также планируется строительство торгового центра.

Таким образом, совсем скоро новый микрорайон для семей губахинских химиков приобретёт не только законченную форму, но и всё необходимое для жизни содержание.