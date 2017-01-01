Практичность вместо показухи Покупая квартиру, пермяки сегодня стараются выжать максимум из каждого квадратного метра, в том числе с помощью продуманного дизайна

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Задумываясь о покупке жилья, жители Перми сегодня решают сразу две глобальные задачи. Из-за постоянного роста цен ставка делается, как правило, на небольшие квартиры, поэтому жилое пространство необходимо использовать максимально; при этом жизнь не ограничивается только квартирой и большое значение приобретает комфортность всего дома и придомовой территории. В таких, казалось бы, равнозначных условиях для клиентов совершенно разного уровня и покупатели, и девелоперы с дизайнерами умудряются решать на первый взгляд невыполнимую задачу. Строительные и дизайнерские тенденции сегодняшнего дня можно охарактеризовать тремя словами: практичность, индивидуальность, комфорт. Дизайнеры не без сожаления отмечают, что фантазия и широта мысли клиентов заставляют желать лучшего: даже настроившись на воплощение дизайнерского решения, большинство пермяков ограничивают свой выбор пятью-шестью популярными стилями.

Фото: ООО «Архигруп»

Дизайн на годы вперёд

Квартиры сегодня дорогие, и цены растут каждый месяц. В таких непростых условиях дизайнеры отмечают пропорциональный рост требовательности клиентов. Для многих новосёлов условные 30 кв. м должны хоть немного отличаться от стандарта, и «работать» на это приходится каждому квадратному метру.

Дизайнеры отмечают, что часто клиенты нацелены на уход от городской серости, на создание оазиса в мире «панелек», однотипных домов и микрорайонов, особенно на фоне уральской осенне-зимне-весенней мрачности. Такое стремление «разукрасить» квартиру получило название urban oasis; фактически это и есть мечта об оазисе среди типичного городского пейзажа.

Под этот термин подходит почти всё — не только индивидуальный дизайн, но и любая мелочь вроде принтов с изображением пальм или цветов. Это может быть и диван травяного цвета, и деревянный или керамический столик рядом. Тенденция придать настроение отдыха у моря в пермской действительности отчётливо наметилась ещё пару лет назад, и запрос на неё возрастает.

Если говорить о практической стороне тенденций, то пермяки стараются купить стильные, не выходящие из моды вещи и предметы интерьера, элегантные, с использованием природных материалов. При этом закупки не происходят «оптом», обычно приобретается лишь самое необходимое, чтобы не загромождать небольшие квартиры.

Если сравнивать требования сегодняшнего покупателя с его пожеланиями, скажем, лет пять назад, то сейчас куда большее значение приобретает индивидуальность. Дизайнеры говорят, что запрос на это был всегда, но отличие нынешней индивидуальности в том, что ставка делается не на бренды. Значимость конкретных брендов падает, и если раньше какой-то элемент интерьера «от бабушки» считался признаком бедности, то сейчас это как раз «фишка».

Фото: ООО «Архигруп»

Запрос на персонализированное пространство связан с ростом популярности социальных сетей. Пермские дизайнеры отмечают, что, подбирая даже самую мелкую деталь интерьера, сегодняшний покупатель, особенно если это молодая пара, уже подсознательно прикидывает, как это будет смотреться при выкладывании фотографий в соцсетях, — появляется элемент «лайкового» мышления.

Современный подход определяется ещё одним трендом — дизайн на годы вперёд, опять же во многом по экономическим причинам. Большинство покупателей отдают себе отчёт в том, что менять интерьер раз в один-два года очень накладно, отсюда и попытка найти элементы обустройства квартиры, которые не выйдут из моды максимально долго — 5, 10, а то и 15 лет.

Если говорить о стилях в интерьере, то классические направления ушли в небытие или остались как исключение из правила; впрочем, как и «слишком современные», вроде хай-тека. В отличие от Запада, хай-тек в наших краях даже в период расцвета, то есть лет пять назад, не был особо популярен. Пермский покупатель весьма осторожен и, как правило, не готов на жёсткие эксперименты. Он всегда искал что-то серединное и нейтральное. Это настроение популярно и сейчас.

Фото: ООО «Архигруп»

«Главный тренд — максимальная эмоциональная функциональность каждого квадратного метра»

Максим Антипин, основатель и главный архитектор ООО «АРХИГРУП»

В последние годы требовательность потенциальных покупателей квартир заметно выросла. Причиной тому многообразие качественных предложений со стороны застройщиков, появившихся в результате активной командной работы специалистов отдела продаж, маркетологов, архитекторов и дизайнеров.

С изменением уклада жизни меняется и планировочная организация многоквартирных домов. Резко возрастает ценность времени, и для его экономии необходима оптимизация логистики и процессов как внутри дома, так и вне его.

В современном формате квартира условно поделена на части с персональным набором функциональных помещений, количество которых зависит от состава семьи.

Я считаю, что в будущем продолжится качественное развитие эргономики квартир. Прихожая окончательно войдёт в состав проходной общей комнаты. Упразднится столовая, став частью трансформируемого пространства кухни. В детскую переместится пространство игровой зоны, появится отдельный гардероб, совмещённый с кладовой для хранения игрушек. В гардеробной хозяев выделится пространство постирочной с зоной для глажения и примерки одежды. Станет обыденным наличие сантехприборов в составе унитаза, писсуара, биде, душевых кабин и даже сауны.

Уже сейчас в современных многоквартирных домах общественная часть обогатилась новыми пространствами: подземный паркинг, индивидуальные кладовые, колясочные. Заметно вырос в размерах и функциональности холл.

По моим прогнозам, в будущем в состав общественной части войдут площади, где можно будет устраивать массовые общедомовые мероприятия и даже работать за компьютером, проводить время с детьми и заниматься спортом. Массовое распространение получат сити-фермы, коворкинг-центры интегрируются в состав жилых комплексов. Появятся новые виды сервиса, такие как прачечные, ­пункты приёма и выдачи заказов через интернет.

Придомовая территория и благоустройство уже сейчас становятся важными составляющими жилых комплексов. В дальнейшем их роль и качество исполнения будут только расти.

Не все идеи архитекторов получают активную поддержку со стороны общества, людям необходима адаптация к их новаторским решениям. Именно взаимодействие с активной общественностью позволяет нам создавать проекты с максимально положительной оценкой, устранять погрешности ещё на стадии проектирования, а не после сдачи объекта в эксплуа­тацию. Это значительно экономит средства заказчика и повышает лояльность покупателей.

Статусность кухонь

Если оставить в покое стили и обсудить планировку квартир, то за последние годы особо выросла роль кухонь.

«Я бы сказал, что перелом во взглядах на кухни произошёл примерно в середине 2010-х. До этого главенствовала «советская» точка зрения, согласно которой кухня — это что-то сугубо личное, для себя. Гостей, как правило, встречали в гостиных, а кухни были исключительно для приёма пищи; если в них и общались, то о чём-то сокровенном, не на публику. Отсюда и фраза про «кухонные разговоры». Но в один прекрасный момент кухни были включены в интерьер всего жилища, стали полноценной частью квартиры, куда любой гость может зайти, когда ему вздумается», — считает дизайнер Валерий Назаров.

По словам экспертов, такая смена статуса произошла не только из-за прихоти новых поколений клиентов, но и из-за планировок: в СССР большинство домов были типовыми — сначала хрущёвского, затем брежневского типа. Кухни тоже были типовыми — 5,5—6 кв. м. Они могли различаться лишь обустройством и меблировкой, но и здесь не было такого разнообразия, как в наши дни. Изменения начались с появлением домов с индивидуальными планировками, вызванным конкуренцией среди застройщиков. Отход от устоявшихся правил открыл «ящик Пандоры»: клиенты сполна начали использовать «кухонный ресурс» — кухни перестали быть местом «для женщины» и превратились в место для всей семьи.

По словам руководителя отдела продаж одного из пермских агентств недвижимости, раньше требований к кухням у покупателей не было, сейчас же нередки случаи, когда покупатель начинает запрос именно с кухни. Общий смысл запросов: кухня должна быть неотъемлемой частью одной большой зоны жизни и общения — квартиры.

Специалисты в сфере недвижимости отмечают, что есть клиенты, которые сразу говорят: нужна кухня не меньше 12 кв. м. Кухню-гостиную выбирают семьи, если есть отдельные спальни для всех членов семьи. В ­последнее время при покупке просят оставить кухонный гарнитур; большим плюсом считается, если в гарнитур встроена техника.

Многие жильцы после переезда при ближайшем крупном ремонте присоединяют маленькую кухню к гостиной.

За последние три года на вторичном рынке Перми средняя площадь кухонь увеличилась на 2%. Чем больше квартира, тем больше «прирастает» площадь кухни — например, кухня в трёхкомнатных квартирах стала больше сразу на 7%. Отчасти это связано с тем, что новостройки с просторными планировками постепенно «перетекают» на вторичный рынок.

Как итог смены статуса, в новых домах кухни «выросли» за пару десятилетий в два раза — до 12—13 кв. м. На такой площади люди даже размещают небольшие диваны. Вследствие сохраняющейся популярности формата «евро» («евродвушки», «евротрёшки») кухня-гостиная занимает уже 17—20 кв. м, здесь есть обеденная зона и гостиная с диваном и телевизором.

«Около 70% наших клиентов при выборе недвижимости обращают внимание на кухню. Часто в однокомнатных квартирах на большой прямоугольной кухне выделяют кабинет для работы», — рассказывает специалист пермского агентства недвижимости.

В маленьких квартирах общее помещение делится на зоны — кухни, отдыха, обеденную. В зоне кухни обычно размещается небольшой встроенный кухонный гарнитур либо составная кухонная мебель, которая достаточно легко заводится под одну столешницу.

«Сейчас в моде запрос на качественную простоту»

Элла Наруллина

В дизайне интерьеров в последние годы отчётливо прослеживается несколько тенденций. Во-первых, есть очевидный запрос на простоту и качество. Во-вторых, классика всё больше уступает место современным стилям.

Интерьеры в стиле хай-тек перестали быть актуальными в связи со своей излишней холодностью. В тренде остаётся ар-деко, так как этот стиль сочетает в себе динамичные линии, современные материалы, ощущение роскоши и респектабельности. Материалы, применяемые в таких интерьерах, добротные и тактильно приятные: натуральное дерево, камень, шёлк, бархат, велюр. Используются также современные и технологичные материалы — нержавеющая сталь, олово, искусственный камень, керамогранит.

Элементы классического стиля: карнизы, высокие плинтусы, деревянная раскладка дверей, плавные линии мебели и декора — привносят в интерьеры в стиле ар-деко ощущение стабильности и комфорта. Это именно то, что необходимо современному человеку. Сочетание всех вышеперечисленных факторов создаёт изысканный, благородный и шикарный интерьер вашего дома.

По версии института Pantone, главным цветом текущего года является living coral, или «живой коралл». Такой яркий и насыщенный цвет придаст вашему дому бодрости и энергии, его теплота добавит уюта и комфорта. Актуальными являются и все оттенки горчичного, терракотового и красного, которые освежают интерьер. Кроме того, в тренде в текущем году будут нюдовый розовый, глубокий синий и цвет морской волны. Главное кредо современных интерьеров — натуральные материалы. Мрамор, дерево, бетон, металл, стекло, самые разные сочетания природных оттенков и естественных фактур как никогда актуальны именно в этом году.

Ещё одна тенденция — стремление сделать практичным каждый квадратный метр. Сейчас даже обладатели совсем небольших квартир стараются сделать пространство максимально комфортным для жизни. Несмотря на то что покупательная способность пермяков вроде бы снижается, в дизайн интерьера по-прежнему предпочитают вкладываться. Люди понимают, что это в итоге сэкономит деньги. Если несколько лет назад к дизайнерам обращались в основном обеспеченные люди, то сейчас очень много клиентов среднего класса.

Фото: Анна Белая

Студия дизайна интерьера Анастасии Безматерных

Консервативное частное жильё

Что касается архитектурных изысков и трендов многоквартирных домов, то в этом отношении фактически произошло одно главное изменение, и касается оно начала 2000-х годов. Это массовый отход от типовых проектов. Тем не менее особого разнообразия в архитектурных решениях в Перми по-прежнему нет, тут нужно говорить, что произошёл переход от двух типов к нескольким, то есть появилось больше разнообразия, но и оно ограничено.

Что касается рынка индивидуального жилья, то здесь большие изменения происходят куда медленнее. Безусловно, есть исключения из правил, есть и клиенты, жаждущие и требующие экспериментов. Но если взять рынок в целом, то консерватизм здесь занял прочную оборону.

Фото: Анна Белая

Студия дизайна интерьера Анастасии Безматерных

Начиная с 1990-х годов в крупных городах, и в Перми в том числе, активно развивается индивидуальное домостроение. Оно и понятно: начало рыночной экономики породило новый класс, который сначала получил возможность, а затем начал возводить до этого не очень-то знакомую нашему обществу категорию частных городских построек.

Сначала всё шло хорошо: коттеджи и прочие виллы заметно отличались от стандартных «деревенских», пусть даже хороших, домиков. Но к архитектурному разнообразию в массовом масштабе это не привело. Коттеджные посёлки словно клонируют друг друга, а все визуальные изыски не выходят за рамки нескольких стилей, пусть даже дома и выглядят дорого.

Фото: Анна Белая

Студия дизайна интерьера Анастасии Безматерных

В итоге перед нами уже два десятилетия предстают небольшие вариации из дерева и кирпичей, а уж смелые европейские эксперименты в стиле хай-тек по всей стране можно по пальцам пересчитать, что уж говорить о Перми.

Не стоит во всём винить отсутствие чувства стиля у обладателей индивидуальных домов. По мнению опрошенных архитекторов и дизайнеров, в Перми в целом не сильны градостроительные принципы, а уж в малоэтажном строительстве — тем более.

Даже, казалось бы, в таком благодатном для полёта фантазии дизайнера сегменте, как индивидуальное строительство (а обладатели таких домов, как правило, люди довольно обеспеченные), заказчики мало заинтересованы в услугах дизайнеров и архитекторов.

«У нас повелось, что каждый третий — строитель, а у каждого первого есть приятель-строитель, который убеждает: «Зачем платить какому-то архитектору, мы всё сделаем за небольшие деньги». Большинство так и поступает», — считает архитектор Руслан Нигматуллин.

Всё же можно попробовать выявить несколько направлений, интересующих владельцев индивидуальных домов, которые решаются экспериментировать. По словам Нигматуллина, этих стилей сегодня пять, но они же были в тренде и 10 лет назад. Это функционализм, особенностью которого являются большие площади остек­ления и прямоугольные формы; минимализм с максимальной простотой; деконструктивизм с неправильными формами, хай-тек с присутствием большого количества элементов из металла и экотек с акцентом на дерево.

Подобные тенденции характерны и для других регионов нашей климатической зоны. «Я бы сказал, что подобная картина наблюдается даже в Подмосковье. Разница лишь в том, что сами объекты там в разы, если не в десятки раз дороже, чем у нас», — отмечает архитектор Геннадий Осколков.

Фото: Студия дизайна интерьера Анастасии Безматерных

«Доверяйте профессионалам, но проверенным»

Анастасия Безматерных

Современный покупатель квартиры — человек продвинутый и требовательный. Воп­рос интерьера для него уже далеко не второстепенный, а один из основных и даже равнозначных с покупкой квартиры.

При этом неизбежно встаёт вопрос: самому заниматься обустройством пространства или заказать дизайн интерьера у профессионалов?

Мы считаем, что каждый должен заниматься своим делом. Для достижения высококачественного результата требуется детальное погружение в технологию реализации интерьера, расчёт сметы, подбор качественных материалов и мно­жество других важных нюансов, о которых обыватель даже не задумывается. Профессионализм приходит с опытом.

Профессиональный дизайнер интерьера, первый раз взглянув на голые стены, видит образ, концепцию, идею. Основой грамотно созданного интерьера является удачное цветовое решение, и принять это решение под силу лишь человеку с образованием в этой сфере, постоянно работающему с тонами и оттенками.

Но профессионал профессио­налу рознь. Здесь важно не ошибиться, чтобы не переплачивать дважды.

Назовём несколько главных причин заказать дизайн интерьера в студии Анастасии Безматерных, положительные отзывы о которой оставили уже более 40 клиентов.

1. Визуализация интерьера вашей мечты в 3D.

Услуги дизайнера интерьера без этого трудно представить. Дизайн-проект обязательно включает 3D-визуализацию интерьера.

2. Мы разбираемся в материалах, которые используем.

При выполнении всех видов работ на заказ будут исполь­зованы исключительно качественные компоненты, совместимые с основой, особенностями пользования и дизайн-проектом в целом. Предлагаемые нами решения по материалам проверены годами: мы собираем данные о состоянии помещения спустя несколько лет после реализации проекта.

3. Нам важно качество ­наших работ в реальности.

Наша дизайн-студия сотрудничает с несколькими профессиональными бригадами строителей, которые за шесть лет работы прошли жёсткий отбор. Исполнители ремонта — это звено, которое превращает идеи в реальность, и они должны совпасть.

4. Экономия времени, сил и средств.

Решив заказать дизайн-проект у нас, вы сделаете правильный выбор ещё и потому, что избавите себя от огромного объёма работ: выбора строителей, подбора мебели, закупки материалов. Вам не придётся переделывать через год-два интерьер, а значит, вы защищены от лишних трат. Мы поможем сэкономить на правильно подобранных мебели и технике: знаем, где купить выгоднее без ущерба качеству. Каждая позиция в смете будет аргументирована.

• ЖК «Скандинавия», ул. Строителей, 18а.

Группа компаний «ПМД»



• ЖК Bravo, ул. Чернышевского, 22.

Группа компаний «ПМД»



• ЖК Nova City, ул. Давыдова, 11. ООО «Нова Девелопмент»

Фото: Проектное бюро «ЛАД»

«Мы делаем ставку на комплексный подход»

Максим Моховиков, генеральный директор и главный архитектор проектного бюро «ЛАД»:

Высокая конкуренция на рынке жилой недвижимости продиктовала новый подход к формированию предложения: застройщик стремится найти компромисс между себестоимостью строительства и новым уровнем комфорта, который обозначил рынок.

Всем стало понятно, что наибольшую ценность квартире даёт не количество квадратных метров, а продуманная эргономика и возможность эффективно использовать жилое пространство. Дизайн холлов, входы без нагромождения пандусов и лестниц по-новому формируют уровень комфорта. Продуманное зонирование придомовой территории, где благоустройство, освещение и оборудование радует глаз, а автомобилям отведено определённое место, конечно, отражается на стоимости, но увеличивает привлекательность объекта. Яркая, запоминающаяся архитектура фасадов занимает не последнее место в списке необходимого для достижения коммерческого успеха проекта. Дополняют общую картину инженерные решения, которые экономят ресурсы, обеспечивают безо­пасность, автоматизируют подачу показаний приборов учёта. Есть предложения, которые предусматривают подготовку и подачу в квартиры питьевой воды, систему защиты от протечек, интернет и другие полезные опции.

В итоге конечный потребитель получает не просто квартиру из нескольких комнат, а комфортную среду для качественной жизни с набором готовых и нужных решений, уместных и эстетически продуманных.

Конечно, это сложная задача, поэтому мы делаем ставку на комплексный подход, который открывает большие возможности. Анализируя свой опыт и внедряя новые технологии, наша компания достаточно успешно реализует проектные задачи, подчиняя ключевой идее все слагаемые: образ здания, благоустройство, планировочное и конструктивное решения и инженерные сети.

Сейчас ведётся строительство жилых комплексов по нашим последним проектам: ЖК Bravo (ул. Чернышевского, 22), ЖК Nova City (ул. Давыдова, 11), ЖК «Сага» (ул. Овчинникова, 15), ЖК «Скандинавия» (ул. Строителей, 18а), где воплощаются в жизнь обозначенные выше принципы.

Не всегда возможно реализовать всё задуманное, но нас вдохновляет, что есть люди, которые ставят перед собой амбициозные цели, дорожат своей репутацией и готовы созидать, учитывая интересы города и бизнеса. Работа в такой команде всегда приносит результат.