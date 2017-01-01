Андрей Рагозин: Поймать волну Инвестиционный консультант ООО «Пермская фондовая компания» — о хороших возможностях на «плохих» рынках

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— Мировой рынок живёт ожиданием кризиса, многие инвесторы ещё в начале лета «заморозили» свои активы… Андрей Викторович, как вы думаете, уместно ли в этой ситуации говорить о пользе инвестиций?

Фото: Алёна Ужегова

— Большинство людей начинают инвестировать тогда, когда вокруг это делают многие, в то время как инвестирование в ценные бумаги может иметь больший эффект именно тогда, когда этого не делают другие. Несомненно, каждый участник рынка должен оценивать степень риска, который присутствует в любых инвестициях. Конечно, традиционный банковский депозит — один из основных инструментов в смысле обеспечения надёжности (гарантированный процент по вкладам и система страхования депозитов играют существенную роль). С другой стороны, на рынке ценных бумаг больше возможностей заработать. Каждый человек может выбрать для себя наиболее подходящий вариант вложений. В условиях нестабильной экономической ситуации инвестиции приобретают даже бóльшую значимость. Кроме того, любой потенциальный инвестор может обратиться за консультацией к профессионалам финансового рынка и получить рекомендацию. В частности, такую услугу предоставляет Пермская фондовая компания.

В сегодняшней экономической ситуации риски действительно велики, но всегда есть возможность приумножить свой капитал. Как вариант — самостоятельно торговать на фондовой бирже либо действовать совместно со специалистом, прислушиваясь к его мнению. Наша компания в каждом случае предлагает индивидуальные финансовые решения.

Турбулентность на финансовых рынках периодически повторяется, в этой ситуации нет ничего необычного. Более того, именно в такие моменты и появляются уникальные возможности для инвестирования. Их, как правило, видят не все, но профессионалы их замечают, и на определённом этапе этими новыми условиями можно удачно воспользоваться.

Пермская фондовая компания формирует подобные предложения для инвесторов. Получать доход можно не только на растущих рынках, но и на падающих.

— Какие инструменты для вас интересны в первую очередь?

— Прежде всего акции российских компаний. Потенциал российских бумаг, по нашему мнению, достаточно серьёзный. Ситуация постоянно меняется как в мире, так и в стране. Мы считаем, что инвестирование в российские ценные бумаги — один из самых перспективных вариантов. При положительном развитии событий акции многих отечественных предприятий могут «выстрелить».

— Не так давно внесены изменения в закон «О рынке ценных бумаг». В России появилась новая услуга — инвестиционное консультирование. Что изменилось для брокеров и инвесторов?

— Если ранее давать рекомендации мог любой желающий, то сегодня оказывать услуги по инвестиционному консультированию могут только те, кто включён Банком России в единый реестр инвестиционных советников. Пермская фондовая компания включена в этот реестр с марта 2019 года.

— У инвестиционного консультанта есть стимулы, поощряющие рост заработка клиентов?

— Задача инвестиционного консультанта — заставить деньги работать на клиента, приносить доход ему и, соответственно, компании, в которой он работает. Главный принцип работы нашей компании по услуге «инвестиционное консультирование» заключается в том, что мы получаем вознаграждение только в случае получения клиентом дохода. Это так называемая плата за успех. Так что заинтересованы в росте дохода все: и клиент, и консультант.

— До сих пор мы говорили в основном о частных инвесторах. А что Пермская фондовая компания может предложить ­бизнесу?

— Все инструменты, которые имеются на бирже, могут использоваться как физическими, так и юридическими лицами в зависимости от их предпочтений, пожеланий, планов, перспектив. Инструментов на рынке достаточно для тех и для других.

— Кто сегодня ваши клиенты?

— Клиенты, которые приходят к нам за консультированием, в большинстве случаев уже знакомы с работой на фондовом рынке. Многие самостоятельно совершают сделки на бирже. Для нас это, по сути, коллеги, которые хотели бы своевременно получить профессиональный совет, рекомендацию. Для них это не только шанс увеличить доход, но и возможность самореализации. Есть и новички, которые просто верят нашему опыту.

С каждым клиентом мы прорабатываем индивидуальную стратегию инвестирования — с кем-то менее рискованную, с кем-то более. Доходность клиентов нашей компании потенциально выше депозитов в банке: по некоторым счетам она составила около 12—25% годовых по результатам 2018 года. В любом случае мы стараемся минимизировать влияние падения рынка на активы инвесторов.

И всегда стремимся приумножить успех!

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №159-05766-100000, выдана ФСФР России 10.12.2001