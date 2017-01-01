Татьяна Миролюбова: Пермский край объявил развитие IT-направления приоритетом Председатель комитета по промышленности, экономической политике и налогам краевого Законодательного собрания — о поддержке пермских технопарков со стороны региона

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— На площадке технопарка Morion Digital прошла стратегическая сессия Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Как вы в целом оцениваете прошедшее мероприятие? Насколько оно оказалось эффективным?

— Это очень полезное и нужное мероприятие с точки зрения информирования. Краевые власти делают много всего для того, чтобы направление IT в регионе развивалось. Но нужно не только что-то делать, но и рассказывать о том, что делаешь. Кроме того, от московских экспертов мы услышали о том, чего в Пермском крае нет и к чему нужно стремиться. Иными словами, это обмен опытом. С одной стороны.

А с другой, это информирование представителей пермского бизнеса о том, какие для них предусмотрены меры поддержки, чтобы компаний, работающих в сфере высоких технологий, становилось всё больше и чтобы им было проще развиваться.

— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о мерах поддержки со стороны региона.

— Очень хорошо, что Пермский край объявил IT-направление приоритетом для своего экономического развития. Региональное правительство позиционирует Пермский край как лидера цифровой трансформации и как регион, в котором хорошо представлен ИКТ-сектор.

Пермский край в настоящий момент реализует несколько направлений поддержки. Во-первых, это налоговые льготы, которые должны мотивировать компании края создавать технопарки в сфере высоких технологий. Бизнес решил, что ему это интересно, и, как вы видите, в Пермском крае появились частные технопарки.

Во-вторых, это разнообразные неэкономические меры поддержки. В сфере IT как нигде важны знания, навыки и профессионализм людей, которые работают в этих компаниях. Поэтому правительство выделило в этом году почти 15 млн руб. на обучение жителей Пермского края по программам дополнительного профессионального образования по IT-направлениям, чтобы обеспечить Пермский край нужными кадрами.

В-третьих, надеюсь, что в конце октября на заседании Законодательного собрания мы во втором чтении примем закон, который установит налоговые льготы по УСН для резидентов технопарков. Я уверена, что эти льготы создадут ещё большую заинтересованность в развитии этой сферы. Кроме того, планируется установить нулевую ставку по УСН для стартапов в сфере IT.

В принципе, нам есть куда стремиться. Например, надо развивать сервисы и экосистему технопарков, а также выстраивать взаимодействие между отдельными компаниями.

— Что, по-вашему, край ещё может сделать, чтобы помочь технопаркам и резидентам?

— IT-компании могут принимать участие в торгах и бороться за получение госзаказа на разработку различных информационных систем, программных решений и т. д. Но для участия компании зачастую должны предоставлять большие деньги в качестве обеспечения заявки. Я думаю, что край мог бы субсидировать эти компании или кредитовать их льготным образом, чтобы у них были деньги для участия в торгах.

Если же говорить о неэкономических мерах, то «айтишникам» часто не под силу оплачивать консалтинговые услуги по продвижению на экспортные рынки. И бюджет края мог бы им в этом помочь.

— Какими вы видите пермские технопарки в будущем?

— Думается, что это может быть своего рода пермская силиконовая долина, в которой будут жить и развиваться стартапы, способные изменять жизнь к лучшему благодаря искусственному интеллекту, дополненной реальности, роботам, дронам и разнообразным датчикам. В конечном итоге наши технопарки станут точками роста для экономики Пермского края. Благодаря этому Прикамье получит шанс стать регионом, в котором все стремятся жить, и наша молодёжь не будет отсюда уезжать.