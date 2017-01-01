Бюджет Пермского рая Основные параметры и новшества в проекте бюджета на 2020—2022 годы

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Новые рельсы

На обновление парка трамваев, а также трамвайных путей Перми из краевого бюджета в 2020 и 2021 годах планируется ежегодно выделять по 350 млн руб. На эти деньги предполагается купить 10 автобусов и 21 трамвай, а также отремонтировать 10,35 км трамвайных путей.

Также из краевого бюджета в 2020—2021 годах планируется выделить 3,195 млрд руб. на изъятие земельных участков и строительство 4,5 км трамвайных путей между железнодорож­ными вокзалами Пермь I и Пермь II .

Второй индустриальный

Краевые власти решили выделить деньги на строительство индустриального парка на ул. Энергетиков, 50. Ранее на этой территории площадью 5,8 га находился муниципальный автопарк города Перми. Мэрия хотела продать эту площадку, но потом сняла имущественный комплекс с аукциона в связи с рассмотрением вопроса о размещении на этой площадке краевого индустриального парка.

Расходы на создание и развитие индустриального парка на ул. Энергетиков, 50 составят 129,5 млн руб. Из них 107,8 млн руб. предусмотрены на 2020 год и по 10,8 млн руб. — на 2021 и 2022 годы. Эти деньги планируется направить на проведение в 2020 году ремонта кровли и системы отопления объекта (99 млн руб.), а также на содержание объекта и обеспечение деятельности управляющей компании индустриального парка (30,5 млн руб. на три года).

Также правительство выделит деньги на создание и развитие первого индустриального парка — «Култаево» . Для этого авторы законопроекта заложили в проект бюджета 25 млн руб . (по 12,5 млн руб. в 2020 и 2021 годах). Остальные 475 млн руб. выделит федеральный бюджет.

Все в ГБУ

В проекте бюджета Пермского края на 2020—2022 годы предусмотрено по 700 тыс. руб. ежегодно на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями . Одноимённый центр был создан в 2014 году и занимался обучением и повышением квалификации специалистов субъектов профилактики, работающих с семьями, находящимися на ранней стадии кризиса. В 2016 году проект был закрыт, но сейчас его решили возродить, чтобы улучшить работу по профилактике детского неблагополучия.

Также край создаёт ГБУ «Центр расчётов в сфере ЖКХ Пермского края», которое будет обслуживать единую биллинговую систему. Единый биллинг нужен для создания единой «платёжки». То есть все услуги, от ЖКУ до капремонта и вывоза мусора, будут в перспективе в одном платёжном документе.

В карман чиновника

В крае наконец-то пройдёт масштабная индексация зарплат бюджетников. В следующем году рост зарплаты сотрудников бюджетной сферы должен составить не менее 4% . Точный процент зависит от отрасли и бюджетного учреждения.

Также краевые власти собираются отменить временный запрет на индексацию зарплат краевых чиновников. Индексация зарплаты госслужащих с 1 января 2020 года составит 4%. Отметим, что в последний раз оклад чиновников увеличивался в 2017 году, и только на 5,3%. До этого зарплата лишь сокращалась, так как после кризиса 2014 года вслед за федералами правительство края сократило зарплату чиновников на 10% и остановило индексацию.

Отметим, что сейчас в проекте краевого бюджета из федерального бюджета заявлена лишь субсидия на дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность в размере по 3,6 млрд руб. на 2020 и 2021 годы. После того как федеральный бюджет примут в окончательном чтении и подтвердят дотации регионам, доходы края с большой вероятностью вырастут, и в бюджете могут появиться новые интересные с точки зрения экономической политики региона расходные обязательства.

IT-приоритеты

Продолжается тренд на цифровизацию. В 2020 и 2021 годах край впервые собирается выделить деньги на гранты вузам для обучения жителей края цифровым навыкам и IT-компетенциям (проект «IT-университет»). Цель проекта — увеличение количества квалифицированных кадров для сферы ИКТ и повышение качества их подготовки. В 2020 и 2021 годах на эти цели заложат по 20 млн руб. , что позволит ежегодно дополнительно обучать 1245—1515 человек.

Галина Кутергина, доцент кафедры мировой и региональной экономики ПГНИУ, к. э. н., член Общественного совета при Министерстве финансов Пермского края:

— Настораживает, что федеральные органы власти всё больше средств изымают у регионов, в том числе у Пермского края. Я сожалею, что наши депутаты в Госдуме не отстаивают интересы Пермского края на федеральном уровне. И это касается не только Пермского края, потому что мы имеем дефициты всех региональных бюджетов. Краевой бюджет тоже дефицитный, в отличие от федерального, где очень большие резервы. Наш край — нефтедобывающий, и налоговые манёвры, которые проводятся в налогообложении нефтедобывающей отрасли на федеральном уровне, негативно сказываются на нашем региональном бюджете. Потому что большие суммы налога на добычу полезных ископаемых, которые уплачивают предприятия нефтедобывающей отрасли, уменьшают наш налог на прибыль и т. д.

При этом я не думаю, что суммы, которые Федерация выделяет краю на реализацию нацпроектов, компенсируют выпадающие доходы. НДПИ, который собирают на территории нашего региона, составляет чуть меньше всех налоговых доходов бюджета Пермского края. И всё это уходит в Федерацию. Лучше бы хоть что-то оставляли в территориях, чтобы поддерживать ту же нефтедобычу, особенно в тех регионах, где природные ресурсы уже исчерпаны. У нас уже «старые» месторождения.

С муниципалитетами сейчас точно такая же ситуация — тренд на централизацию. Считается, что это мировая тенденция, но пока мы не видим, что это эффективно. Идёт процесс разрушения поселений, наблюдается концентрация населения в крупных городах.

В проекте краевого бюджета на 2020—2022 годы мне понравилось, что всё больше средств выделяется на инвестиции. Уменьшается дефицит бюджета, и делается всё, чтобы сбалансировать бюджет.

Практически все расходы идут на «социалку». И это на фоне процессов объединения и сокращения количества учреждений бюджетной сферы, в том числе для того, чтобы выполнить указы о повышении зарплат. Не могу сказать за все объединения, но касательно нескольких учреждений, на мой взгляд, эти решения были приняты не совсем обоснованно.

Дмитрий Гергерт, декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в ­Перми, к. э. н.:

— Насколько я помню, имущественный комплекс по тому адресу, где планируется разместить индустриальный парк, не заброшен и активно используется по назначению (там до сих пор стоят автобусы. — Ред.). Однако как место для индустриального парка эта территория очень привлекательна. Площадка удобна с точки зрения логистики и размещения производства.

Что касается эффективности вложения краевых средств, то развитие производства на территории края — это выгодная инвестиция и с точки зрения занятости, и с точки зрения налоговых поступлений.

Михаил Городилов, декан экономического факультета ПГНИУ, д. э. н., директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской торгово-промышленной палаты:

— Бюджет Пермского края уже пять лет как отличается высокой степенью сбалансированности. Есть понимание доходной части. Очень хорошая планируемость бюджета: отдельные компоненты налогов по факту отличаются от плана не более чем на 5%.

Ещё отмечу, что в новом проекте бюджета края инвестиционная составляющая выросла до трети всех расходов. Это произошло за счёт реализации больших инновационных проектов, например в центре Перми.

Другой положительный момент — финансовое обеспечение социальных обязательств. Причём в следующем году закладываются деньги на индексацию льгот. На мой взгляд, всё это очень здорово.