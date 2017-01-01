Липы раздора Экологи опасаются, что новые правила благоустройства закрепят практику сноса деревьев во время строительства

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На прошлой неделе в Перми состоялись публичные слушания, посвящённые изменениям в правила благоустройства. Часть поправок впервые регламентируют порядок вырубки деревьев, фиксируя основания для этого, а также закрепляя, что взамен обязательно должно быть посажено новое дерево. Однако экологи усмотрели в проекте пробелы, пользуясь которыми компенсационные посадки можно не производить. Например, при проведении строительных работ и работ по реконструкции дорог новые посадки допускаются только в том случае, если они предусмотрены проектом. Кроме того, экологи на слушаниях заявили, что озеленение в Перми финансируется по остаточному принципу.

Фото: Дмитрий Енцов

Компрос как показатель

Инициатором внесения поправок выступил департамент дорог и благоустройства администрации Перми. Фактически поправки носят технический характер и касаются в основном дорожных работ, обустройства ливневой канализации, правил погребения и так далее. Но на публичных слушаниях 30 сентября основное внимание было приковано к пункту о компенсационных посадках деревьев.

Во многом интерес связан с недавней реконструкцией Комсомольского проспекта на участке от ул. Ленина до ул. Екатерининской. По данным горадминистрации, в ходе проведения работ было убрано 23 липы. Экологи и общественники забили тревогу. В мэрии сообщили, что это были ветхие деревья, а также деревья, которые мешали прокладке подземных коммуникаций. В качестве компенсации на Компросе высадят 38 новых деревьев высотой минимум 3 м. «За 60 лет часть лип стали больными. Этой осенью здесь будут высажены крупномеры, мы будем следить за их состоянием», — заявил во время конференции в Instagram 18 сентября глава Перми Дмитрий Самойлов.

Фото: Дмитрий Енцов

В ночь на 3 октября спилили ещё несколько лип. «В ходе экспертизы лип на Комсомольском проспекте было выявлено, что деревья на Компросе нуждаются в замене, поскольку они уже старовозрастные: во многих происходят процессы гниения, найдены пустоты. Это вынужденная мера, так как деревья представляют опасность для пешеходов и автомобилистов, особенно при сильных порывах ветра», — пояснили в горадминистрации.

Во время публичных слушаний заведующий лабораторией экологии и охраны природы ПГНИУ Дмитрий Андреев обратил внимание на часть поправок, которые регламентируют снос деревьев при проведении работ по строительству, реконструкции и капремонте объектов капитального строительства. В проекте изменений сказано, что в таких случаях «компенсационные посадки зелёных насаждений предусматриваются в рамках проектной документации в соответствии с техническим заданием». «Это означает, что проект строительства дороги, здания, парковки — достаточное основание для сноса зелёных насаждений. Но при этом в правилах заложен принцип сохранения существующих деревьев и кустарников как условие благоустройства территории города. Но реализован он наоборот: приоритет отдаётся строительству, а не озеленению», — отмечает Дмитрий Андреев.

В качестве примера он привёл благоустройство набережной, которое, по его словам, предполагает снос 700 деревьев. Вместо них будет высажено всего 100. Аналогичная ситуация возникла при реконструкции ул. Революции от ул. Сибирской до Компроса, где на одной стороне улицы снесены почти все деревья, которые там были. И очевидно, что компенсации не будет, потому что на месте деревьев уже уложена плитка. Третий пример — реконструкция участка ул. Швецова (от Компроса до ул. Газеты «Звезда»). Вместо 26 снесённых деревьев там предлагается высадить семь. Всё это означает, что компенсируют снос таким количеством деревьев, которое указано в проекте. Никакого восстановления, по мнению Андреева, точно не происходит.

Фото: Дмитрий Енцов

В мэрии уточнили, что на ул. Швецова вырублено не 26, а 22 дерева, и вместо них будет высажено 15 яблонь и 11 лип, то есть 26 деревьев. В соответствии с новыми предложениями компенсационные посадки зелёных насаждений в указанных случаях производятся в границах объекта, их количество должно быть не меньше числа снесённых зелёных насаждений. Более того, изменения в правила также предполагают, что новые посадки будут выше: лиственные деревья должны быть высотой не менее 3—3,5 м, хвойные деревья — не менее 2 м.

Экологи в этом тоже сомневаются: в местных питомниках такого количества деревьев нужного размера попросту нет. Власти будут либо заказывать их в других регионах, либо заменять молодыми деревьями.

Ответ массовостью

На озеленение города в бюджете на 2019 год предусмотрено более 370 млн руб., на 2020-й — 332,9 млн руб., в 2021 году — более 600 млн руб. В соседнем Екатеринбурге эти расходы меньше — 240 млн руб. в этом году. По данным администрации Перми, этой осенью на улицах и в парках города появится 14 тыс. саженцев: в Мотовилихе — 80 деревьев и 537 кустарников, в Кировском районе — 121 дерево и 1 тыс. кустарников, в Индустриальном — 127 деревьев и 18 кустарников, в Дзержинском — примерно 50 деревьев и кустарников, в Орджоникидзевском районе планируется высадить 629.

Однако пока озеленение города производится с точки зрения эстетики, но не экологии, считают эксперты. «Необходимо понимать, где точно нужны посадки. Всю грязь, пыль на себя берут именно газоны и деревья. Озеленение должно реально «работать» на экологию и комфортную городскую среду, а не просто на количество высаженных деревьев», — считает президент фонда «Обвинская роза» Елена Плешкова.

Фото: Дмитрий Енцов

Кроме того, она обращает внимание на то, что не все высаженные осенью деревья доживают до весны. Снегоуборочная техника сваливает снег с реагентами на обочины и газоны, засыпая саженцы. «То есть фактически все осенние усилия зачастую становятся напрасными. В идеале нужно в принципе запретить сваливать снег на газоны, сразу же увозить его. Но наши правила допускают временное хранение снега на обочинах», — поясняет Елена Плешкова.

Фото: Дмитрий Енцов

Дмитрий Андреев считает, что городу в принципе нужны новые правила благоустройства. К их разработке надо привлечь специалистов, которые дали бы заключение по поводу количества и видов деревьев на каждом участке в городе. Кроме того, необходимо в разы увеличить финансирование всех мероприятий по озеленению и экологии. «Одно дело вкладывать деньги в озеленение, но не менее важно сохранять окружающую среду. Например, в бюджете города на муниципальную программу по охране окружающей среды заложено всего 20 млн руб., а на реконструкцию сквера Розалии Землячки было потрачено 78 млн руб. И это показатель того, как в городе относятся к экологии и озеленению», — заключил Андреев.

Предполагается, что изменения в правила станут предметом обсуждения депутатов на пленарном заседании гордумы в декабре.