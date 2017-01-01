Пермские компании почувствовали запах газа Промышленники Прикамья презентовали свои разработки на газовом форуме в Санкт-Петербурге

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Делегация Пермского края во главе с губернатором в четвёртый раз приняла участие в ежегодном Петербургском международном газовом форуме. За это время число предприятий-участников увеличилось с семи до 20. Причём компании, которые в прошлые годы впервые презентовали свои разработки на форуме в рамках пермского стенда, в этом году представляли продукты уже на стендах «Газпрома». На форуме традиционно были представлены уникальные пермские разработки, и некоторые из них, в частности продукты «ОДК-Авиадвигатель», уже со следующего года будут внедряться на предприятиях «Газпрома». Кроме того, губернатор Пермского края Максим Решетников на встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым обсудили программу газификации Пермского края до 2025 года.

Фото: Константин Долгановский

Ноу-хау

В составе делегации — представители региональных предприятий и краевых властей. На стенде Прикамья презентована продукция 16 региональных производителей и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Среди компаний — ООО «Джон Крейн — Искра», ГК ITPS, ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и др.

Во время осмотра стенда предприятия презентовали губернатору свои разработки. ООО «НПП «Стэлспроммаш» представило шаровой кран с уплотнением «металл по металлу» (создан специально для опытно-промышленных испытаний на объектах «Газпрома») и полиэтиленовую армированную трубу ANACONDA для строительства подземных трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов. Эти трубы более устойчивы к коррозии, чем металлические, более гибкие, быстрее монтируются, обладают стабильной формой и небольшим весом. Это позволяет монтировать их вручную, без применения тяжёлой техники. Компания уже ведёт активную работу с предприятиями «Газпрома», является участником дорожной карты промкооперации. В 2018 году объём поставок НПП «Стэлспроммаш» составил 159 млн руб., в 2020 году планируется довести этот показатель до 370 млн руб.

ООО «ЭРИС» представило кнопку S-Point SOS. Она служит для подачи сигнала об опасности для жизни и здоровья сотрудников даже при недоступности других видов связи.

Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков (справа) и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов (слева)

Фото: Константин Долгановский

ООО «К.Т.Р. Инжиниринг» презентовало уплотнитель для газовых компрессоров, который позволяет продлить и сделать более безопасной службу газоперекачивающего оборудования, а также обеспечивает надёжность его работы.

Впрочем, разработки пермских компаний также присутствовали и на других, не пермских стендах. Например, АО «Интроскан Технолоджи» презентовало свою продукцию на стенде ПАО «Газпром». Оборудование сканера-дефектоскопа, впервые представленного на прошлогоднем газовом форуме, в этом году прошло аттестацию. Также был доработан акустический модуль, позволяющий диагностировать самые труднодоступные места внутри труб: околошумные зоны и сварные соединения. «После прохождения аттестационных мероприятий объём работ будет увеличен в разы. Сейчас перед нами стоит задача выйти на серийное производство сканера, снижать себестоимость его изготовления, наращивать объёмы поставок», — рассказал генеральный директор «Интроскан Технолоджи» Станислав Ворончихин. По его словам, если в 2018 году объём поставок компании составил 570 млн руб., то в 2019-м — уже 760 млн руб.

Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», который в прошлом году также принимал участие в форуме в рамках пермского стенда, презентовал свои разработки уже на стенде Российского экспортного центра. Компания специализируется на комплексной защите от электрохимической коррозии уже 26 лет и находится в реестре поставщиков ПАО «Газпром».

Фото: Константин Долгановский

ПАО «НПО «Искра» — третья компания, которая представила свою продукцию, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные станции, за пределами стенда Пермского края, на объединённом стенде Роскосмоса. Исполнительный директор ПАО «НПО «Искра» Дмитрий Сыров рассказал, что объём поставок продукции для «Газпрома» составляет порядка 10 млрд руб. в год и взаимодействие будет усилено.

Продукцию региональных предприятий на форуме губернатор Максим Решетников представил председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову.

Кроме того, топ-менеджмент «Газпрома» оценил перспективы использования представленной на объединённом стенде ОДК малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) мощностью 16 и 25 МВт производства «ОДК-Авиадвигатель», работающей на природном газе. МЭКС позволяет снижать температуру горения без использования воды, тем самым уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. Это соответствует задачам нацпроекта «Экология». Некоторые из представленных решений пока не применялись ни в авиационном, ни в промышленном двигателестроении России.

Фото: Константин Долгановский

Уже в апреле 2020 года начнутся испытания этого двигателя на компрессорной станции в Чайковском. По словам генерального директора ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова, до 2030 года объекты ПАО «Газпром» должны полностью перейти на установки с МЭКС: «В процессе капитального ремонта старые газотурбинные установки будут модернизироваться, а новые — оснащаться МЭКС при сборке. Всего более 1 тыс. единиц».

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— На форуме присутствует большая часть менеджмента «Газпрома», и все дни форума идёт очень плотное общение с предприятиями. Кроме того, здесь работает не только «Газпром», но и делегации из других стран мира. Примером эффективного сотрудничества Пермского края с предприятиями «Газпрома» является рост объёма поставок пермской продукции в структуру корпорации. В 2014—2015 годах этот показатель не превышал 8 млрд руб., в 2018-м — 11,6 млрд руб., в 2019-м — 19,8 млрд руб. План — к 2020 году увеличить объём поставок почти до 25 млрд руб. На предприятиях, задействованных в поставках «Газпрому», трудится 26 тыс. жителей Пермского края. Для нас это очень важно, поэтому мы и дальше будем наращивать этот рынок, рынок высокотехнологичной продукции.

Внешние связи

Участие в выставке на форуме предоставило пермским предприятиям шанс выйти на внешний рынок. Их разработки заинтересовали предприятия ТЭК Азербайджана, Индии и Китая. Председатель правления крупнейшей газодобывающей компании АО «Узбекнефтегаз» (занимает 11-е место в мире по добыче газа) Баходиржон Сидиков пригласил делегацию промышленников Пермского края на нефтегазовый форум в Узбекистане, который состоится в ноябре. Он пообещал привлечь к переговорам другие узбекские компании отрасли. «Мы не хотим тратить время на изобретение велосипеда, поэтому готовы к реализации проектов, связанных с налаживанием учёта и автоматизацией проектов, от которых будет результат. Мы заинтересованы в совместном производстве, во внедрении опыта Пермского края по локализации производства», — отметил Баходиржон Сидиков.

Глава регионального минпрома Алексей Чибисов пообещал, что краевое правительство выступит в роли координатора и гаранта исполнения обязательств сторон, поскольку «участие власти в переговорах с Узбекистаном значительно упрощает процесс принятия решений».

Фото: Константин Долгановский

Кроме того, с пермскими наработками познакомился заместитель генерального директора ООО «Стройгазмонтаж» Дмитрий Беркович. Компания является крупнейшим подрядчиком «Газпрома» — генеральным подрядчиком строительства Крымского моста, наземной части «Северного потока» и других газопроводов «Газпрома».

Больше газа

На встрече Максима Решетникова с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым стороны обсудили перспективы дальнейшей газификации Пермского края. Густов обозначил заинтересованность компании в газификации региона. Для этого предстоит разработать программу газификации на следующие пять лет — до 2025 года. Также стороны обсудили развитие сети котельных «Газпром теплоэнерго» и использование газомоторного топлива.

«Сейчас в Пермском крае реализуется программа газификации до 2021 года. На эти цели предусмотрено 1,5 млрд руб. «Газпром» выделяет на газификацию большие ресурсы, и у нас есть возможность привлечь эти средства в край. При разработке программы мы предусмотрим, чтобы газификация в регионе была эффективной. Мы постараемся избежать необходимости протягивать газопровод на большие расстояния: у таких сетей высокая стоимость эксплуатации, и в конечном счёте это отразится на тарифе для жителей. Поэтому важно подойти к вопросу разумно», — подчеркнул Максим Решетников.

Фото: Константин Долгановский

Одним из базовых параметров сотрудничества с «Газпромом» является снижение задолженности за газ перед поставщиком ресурсов. Максим Решетников отметил, что Пермскому краю впервые удалось остановить рост задолженности. На начало отопительного сезона 2019—2020 годов долг за газ в Прикамье не увеличился по сравнению с 1 января 2019 года и составляет 3,725 млрд руб.

В рамках исполнения программы газификации ежегодно в крае газифицируется 7—8 тыс. домовладений, что на 30% превышает показатели прошлых лет. За три года почти 20 тыс. домов обеспечены возможностью проведения газа.

Параметры новой программы газификации стороны планируют обсудить во время визита главы ООО «Газпром межрегионгаз» в Пермь.