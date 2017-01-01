Где искать «культурные» деньги? В лектории культурного пространства «Часовой завод» обсудили проблемы монетизации арт-проектов

Твитнуть Поделиться Поделиться

Как найти деньги на стартап в сфере культуры в России? Как впоследствии зарабатывать на своём проекте? На эти насущные вопросы ответили в ходе дискуссии «Культура: благотворительность или бизнес?» на «Часовом заводе» представители всех сторон бизнеса в сфере культуры: event-продюсер, эксперт в области социальной и культурной политики города, руководитель бизнес-центра и театральный режиссёр.

Фото: Алексей Кабелицкий

Директор event-агентства date:, основатель фестиваля уличной культуры «Все стили в силе» event-продюсер Андрей Васькин отметил, что получить деньги на культурные проекты хотя и сложно, но всё же возможно. «Наш фестиваль существует уже 10 лет. В первые годы, чтобы найти на него деньги, я обивал пороги различных ведомств, доказывая, что фестиваль уличной культуры — отличная вещь, что он — альтернатива наркотикам и алкоголю, потому что предлагает молодым людям полезный для здоровья способ времяпрепровождения... Но меня плохо слушали. А те, кто слушал, денег давали очень мало», — рассказал Андрей Васькин.

Фото: Алексей Кабелицкий

По его словам, получение президентского гранта несколько лет назад не принесло ему позитивного опыта работы с государственными деньгами: «У них есть один большой недостаток — бюрократия. На отчёты об использовании гранта уходит, я не шучу, полгода. Гораздо удобнее получать губернаторский грант в Пермском крае. Там меньшие суммы, но при этом во время фестиваля работают наблюдатели, которые контролируют целевое использование денег. Благодаря этому количество бумаг, которые требуется оформлять в итоге, не так уж велико».

«Главное, чему должен научиться бизнесмен, — это работать со спонсорами», — такой вывод сделал Андрей Васькин. По его мнению, такой способ получения средств на мероприятие оказывается выгодным всем сторонам: организаторы получают необходимые суммы, а спонсор — целевую аудиторию, возможность далеко не лишний раз заявить о себе. Так, в этом году у фестиваля «Все стили в силе» появился спонсор Red Bull, который традиционно поддерживает мероприятия, связанные с молодёжными субкультурами.

Как зарабатывать на фестивале? Андрей Васькин заметил, что о заработке стало возможно говорить только последние пару лет, когда стали раскупать фестивальный мерч. «В этом году мы продали 70% нашего фирменного мерча. Рассчитываем, что в следующем году будет больше», — подвёл итог event-продюсер.

Директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин на вопрос о том, стоит ли работать с государством, ответил однозначно: стоит. «Правда, нужно учесть, что в этих делах есть своя специфика. Андрей говорил об отчётах, которые неизбежно следуют после использования гранта. Эти «правила игры» организаторам культурных проектов нужно учитывать. Возможно, должен быть нанят специальный сотрудник для решения грантовых вопросов», — отметил чиновник.

По его словам, между государством и авторами культурных проектов может быть взаимовыгодное сотрудничество. Авторы получают возможность реализовать свои идеи, а органы власти продвигаются в исполнении плана регио­нального развития и национальных проектов. Для этого в Пермском крае в 2017 году грантовый фонд был увеличен с 21 млн до 70 млн руб. Максимальная сумма гранта составляет 1,5 млн руб. «По нашим подсчётам, этих денег достаточно для хорошего проекта. Судя по опыту прошлых лет, таков его «средний чек», — сказал Евгений Хузин.

Фото: Алексей Кабелицкий

За последние годы благодаря государственной поддержке в Прикамье прошло много интересных и ярких событий, например фестивали «Лампа» и «Красный парус»; ежегодно гранты получают Музей ретроавтомобилей, музей 52-й дивизии. Каждый год гранты губернатора Пермского края получают около сотни проектов», — подвёл итог Хузин.

Руководитель бизнес-инкубатора НИУ ВШЭ — Пермь Анастасия Рылова рассказала, как получить от стартапа, в том числе культурного, наибольшую финансовую отдачу. По её словам, так или иначе деньги приходят от потребителей. Поэтому проект должен быть ориентирован на людей, учитывать их запросы и особенности. Чего же хотят люди от культурных событий сейчас, когда в интернете можно найти всё, онлайн посетить практически любую выставку, следить в социальных сетях за мероприятиями любого театра, арт-пространства?

«Один из ведущих трендов культурных инициатив последнего времени заключается в том, что их организаторы учитывают, что люди хотят полностью войти, погрузиться в событие, чтобы «затеряться» в нём. Это значит быть вовлечённым настолько, чтобы не отвлекаться на гаджеты, push-уведомления. Таков, например, проект Массачусетского музея современного искусства, который предложил своим посетителям войти в комнату, где можно погрузиться в комикс-истории, нарисованные белым мелком», — рассказала руководитель бизнес-инкубатора.

Фото: Алексей Кабелицкий

Другой модный тренд, применяемый в разработке культурных проектов, — предложение решить ту или иную проблему потребителя. «Например, есть проблема, актуальная для родителей: они очень хотят, но не могут заинтересовать ребёнка музейными экспонатами. Согласитесь, даже взрослым иногда бывает скучно просто ходить и смотреть картины в галерее. Для таких скучающих зрителей в США придумали иммерсивный спектакль по картинам Густава Климта. Это позволило зрителям непосредственно взаимодействовать с искусством и вовлечь детей в процесс», — поделилась Анастасия Рылова.

По её словам, для тех, кто желает зарабатывать на культурных проектах, существуют давно и успешно работающие способы монетизации. Например, музей может сдавать пространство под события или коворкинг для творческих работников. Ещё один источник дохода — консалтинг. Так, музей Ван Гога в Амстердаме консультирует коллекционеров.

В целом схема и логика взаимодействия между культурными проектами и их аудиторией ясны. Неясно одно: насколько потребности западных потребителей идентичны локальным потребностям жителей Перми.

Четвёртый спикер — режиссёр и продюсер Владимир Гурфинкель — высказал уверенность в том, что именно этот локальный запрос потребителей должен быть удовлетворён в первую очередь. «Если проект будет актуален для людей, то обязательно начнёт приносить деньги», — заметил режиссёр и признался, что никогда не получал грантов. По его мнению, о своих замыслах нужно говорить «в воздух», и слухи дойдут до тех, кто будет готов дать деньги на реализацию этих идей.

Фото: Алексей Кабелицкий

Судя по всему, у этой кулуарно-фантастической стратегии, равно как и у всех остальных методов поиска средств на проекты, пока немного успешных последователей. Об этом говорит статистика. Согласно результатам ежегодного исследования «Стартап Барометр», 70% стартапов в России финансируется за счёт их авторов и основателей. Очевидно, об остальных способах добыть деньги на проект предприниматели либо не знают, либо не хотят знать.

Твитнуть Поделиться Поделиться