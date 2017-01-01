Александр Бойченко: Нужно просто выполнять свою работу Председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Пермского края — о реализации национальных проектов в Прикамье

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— Александр Юрьевич, 1 января 2019 года в России, и в Пермском крае в частности, стартовали национальные проекты. Всего их 12. Про­шли первые девять месяцев. Как вы считаете, насколько активно регион включился в их реализацию?

— Сегодня задача любого уровня власти — довести до каждого жителя информацию о том, что всё, что делается в стране, охвачено национальными проектами. Каждый должен почувствовать себя сопричастным.

Важность нацпроектов можно оценить хотя бы по одной цифре: только из краевой казны в 2019 году на их реализацию направлено 27 млрд руб. Большое внимание уделено ремонту автодорог, бюджет регионального дорожного фонда составляет более 15 млрд руб. В целом на эти средства планируется отремонтировать более 800 км дорог регионального и местного значения. Только в муниципалитетах Пермской городской агломерации идёт ремонт 55 объектов.

Вскоре на заседании Законодательного собрания мы будем принимать бюджет Пермского края на следующий трёхлетний период. В нём, безусловно, будут отражены все задачи, которые поставлены в рамках национальных проектов.

— Давайте остановимся на тех нацпроектах, в которые тем или иным образом интегрированы промышленные предприятия Прикамья. Например, насколько активно внедряется в промышленности национальный проект по повышению производительности труда? Пользуется ли эта тема популярностью?

— Сегодня в Пермском крае в проект вовлечено 55 предприятий, за два года свои профессиональные компетенции повысили более 11 тыс. сотрудников. Это серьёзные цифры. Тема повышения производительности труда актуальна, после старта этого нацио­нального проекта представители промышленных предприятий стали гораздо чаще общаться. В прошлом году только ПЦБК для обмена опытом посещали представители органов власти федерального и регионального уровня, ряда предприятий, в том числе приезжали 10 человек из Росатома. Казалось бы, где Росатом, а где производство бумаги? Совершенно разные отрасли, разные технологические составляющие. Но в плане подходов к производительности труда Пермскому краю есть чем поделиться.

Или, например, Федеральный центр компетенций. С одной стороны, они приезжают к нам, чтобы чему-то на­учить, с другой стороны — «берут на вооружение» наработки пермских промышленников и внедряют их на других предприятиях страны.

Одна из главных задач — сделать так, чтобы к 2024 году число компаний — участниц нацпроекта в Пермском крае увеличилось до 140. Уверен, краевое правительство с ней справится.

— В связи с ростом производительности труда существует опасение одновременного роста безработицы. Вроде бы логично: чем более эффективно предприятие, тем меньше требуется людей. Так ли это?

— В мире есть выдающиеся примеры, которые показывают, что это не так. Например, Япония: здесь самая высокая производительность труда и при этом самый низкий уровень безработицы.

Здесь каждый человек занят. Даже если его работа — оказание помощи при парковке автомобилей, он чувствует свою полезность, свою нужность для общества.

— К слову, о Японии. Японская делегация в составе около 20 человек побывала на промышленных предприятиях Прикамья. Японцы изучали производительность труда. Какие отзывы вы получили?

— Да, в составе делегации был посол Японии в России, а также представители известных корпораций, таких как Mitsubishi. Японцы не ожидали, что в центре России технологии находятся на таком высоком уровне. Говорить о том, что мы их можем чему-то научить, наверное, не стоит, но они видят, что наши промышленные предприятия находятся на очень высокой стадии развития производственной культуры. Нас пригласили с ответным визитом в Японию, он состоится в октябре текущего года.

— Как вы считаете, цифровая экономика — это день завтрашний или уже сегодняшний?

— Во время работы форума, посвящённого развитию цифровой экономики, который проходил в Перми в этом году, приезжал вице-премьер правительства РФ Максим Акимов, который курирует в правительстве эту программу. Он предложил спросить людей, что для них лучше: прожить неделю без горячей воды или без интернета? Большинство ответит: «Лучше без горячей воды, чем без интернета». То есть интернет настолько вошёл в нашу жизнь, что мы без него уже не можем.

На сегодняшний день в России одна из самых высоких пропускных способностей интернета в мире, и в ближайшие годы запланирован ещё больший рост этого показателя. При этом в России едва ли не самая низкая стоимость доступа в интернет среди 100 ведущих стран — мы на четвёртом месте с конца по стоимости интернета. Это даёт возможность любому человеку из любого населённого пункта, где есть интернет, получать самую свежую, самую полную информацию, вне зависимости от того, в каком учебном заведении он учится, какую поликлинику или государственное учреждение посещает.

Очень важно, что мы создаём возможность обучаться, самосовершенствоваться, и люди не чувствуют себя удалёнными от центров цивилизации. Они всё видят в режиме реального времени.

Помнится, много лет назад мы смотрели фильмы про терминатора. Сейчас то, что мы воспринимали как фантастику, входит в нашу реальность. Теперь задача — максимально использовать новые технологии, добиваясь всё большего экономического эффекта.

— Для развития любого предприятия, для его перехода на новые ступени развития нужны кадры. И тут мы переходим к ещё одному национальному проекту, который касается образования. Есть целое направление — профориентация. Давайте на примере пермских предприятий разберём, насколько внимательно здесь относятся к подготовке кадров, их заинтересованности в переменах?

— Наша задача — построить, скажем так, «скоростную профориентацию» на всех уровнях: школа, колледж, университет. Где бы молодой человек ни учился, будь ему семь лет, 12 и так далее, ему надо дать возможность познакомиться с теми наработками и достижениями, которые есть у нас в регионе.

Ведь что получилось, когда мы потеряли эту профориентацию? Приходит человек с инженерным образованием и не знает, с какой стороны подойти к станку. Один мой знакомый, директор предприятия, просто начал давать конструктор Lego соискателю на инженерную должность. Сможешь собрать — поговорим дальше. Кто-то собирал за 20 минут, кто-то за два часа, а кто-то вообще не мог.

Сегодня мы восстанавливаем этот потерянный пласт. Человек может прий­ти, познакомиться с предприятием во время учёбы в школе и тем более в колледже или университете. Невозможно за день или даже за месяц определиться, интересно ему это в жизни или нет, к тому же интересы со временем могут меняться. Наша задача — помочь в таком выборе в любом возрасте. И в этом — ещё одна польза этого национального проекта.

— Нацпроекты рассчитаны на несколько лет. В 2024 году будут подводиться глобальные итоги их реализации: на что были потрачены деньги, насколько эффективно и т. д. По вашему мнению, сможет ли Пермский край показать себя эффективным? Получится ли с помощью нацпроектов дать толчок развитию региона?

— Мой ответ очевиден: безусловно, да. Пермский край буквально «обречён» на то, что у нас всё получится. На последнем Санкт-Петербургском экономическом форуме, прошедшем в июне, много обсуждений было посвящено теме нацио­нальных проектов. В форуме принимал участие губернатор Пермского края Максим Решетников. Он тогда сказал: «Ну, хватит уже обсуждать, давайте делать!»

Так что давайте делать. Потом успеем обсудить, подвести какие-то промежуточные итоги, посмотреть, что улучшить. Пока же нужно просто каждый день выполнять свою работу, не отвлекаться. И тогда всё у нас получится!

Использованы материалы программы «Встречи на «Рифее».