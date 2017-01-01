В интересах предпринимателей Краевые законодатели и бизнесмены озвучили правительству налоговые предложения

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Депутаты Законодательного собрания, представители краевого правительства и предпринимательского сообщества обсудили 25 сентября на круглом столе принятый в первом чтении законопроект об изменении условий патентной и упрощённой системы налогообложения и законопроект об установлении единого порога налогообложения коммерческой недвижимости. Среди предложений — расширение видов деятельности по патенту, льготы по УСН для организаций, работающих в приоритетных для Пермского края направлениях, и увеличение налогового вычета по налогу на имущество.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В начале заседания министр экономического развития Максим Колесников рассказал о возможностях развития в Пермском крае патентной и упрощённой систем налогообложения. Напомним, что, по прогнозам правительства, именно на эти системы перейдёт большая часть предпринимателей после отмены ЕНВД с января 2020 года в ряде территорий Пермского края. Чтобы сделать переход более мягким, предпринимателям предложат налоговые послабления.

Министр отметил, что в 52 субъектах РФ, включая Пермский край, пониженные ставки по УСН установлены для приоритетных отраслей развития регионов (социальная и научная сфера, обрабатывающие производства). Одинаковые ставки для всех налогоплательщиков установлены только в 29 субъектах России. Но, по словам Максима Колесникова, безадресные налоговые льготы не позволяют оптимально использовать налоговый потенциал регионов, так как ставят на один уровень все сферы предпринимательства.

Сельхозкооперация

Во время обсуждения депутаты и общественники обратили внимание на несколько проблем, которые возникнут после отмены ЕНВД.

В частности, чиновникам предложили подумать, как не допустить закрытия единственных магазинов в труднодоступных и малых населённых пунктах. «Речь идёт о юридических лицах и предпринимателях, которые занимаются торговлей продуктами питания и являются владельцами единственных магазинов в труднодоступных территориях Пермского края. Но они не подходят ни под УСН, ни под ПСН. Считаю, что нам надо обсудить вопросы льготных налоговых режимов для таких предприятий торговли», — предложил депутат Сергей Ветошкин.

На это глава минпрома Алексей Чибисов ответил, что если в поселении только один объект торговли и он работает легально, то они готовы обсудить меры по поддержке таких организаций после отмены ЕНВД. Замруководителя УФНС по Пермскому краю Олег Ширяев, в свою очередь, сказал, что они готовы обсуждать проблемы организаций, которые не смогут перейти на патент и «упрощёнку», в частном порядке, так как у каждой организации свои особенности. Для этого он посоветовал обратиться в налоговую инспекцию и получить там индивидуальную консультацию.

Акцент на приоритетах

Также участники заседания предложили «раздавать» льготы не исходя из конкретных ОКВЭД, а ориентируясь на приоритетные виды деятельности для экономического развития края.

Бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков пояснил: когда говорят о предоставлении льгот по УСН с точки зрения ОКВЭД, многие виды деятельности выпадают из внимания. В итоге организации, деятельность которых необходима, например, для внутреннего туризма, остаются без льгот. «Я бы хотел, чтобы вы смотрели на этот вопрос немного шире и устанавливали пониженные ставки исходя из того, какие направления считаются приоритетными для экономического развития края. Может, простимулировать то, что касается внутреннего туризма: театры, частные музеи, проведение массовых мероприятий?» — предложил он.

О необходимости поддерживать внутренний туризм говорили и депутаты. Например, Александр Григоренко обратил внимание на то, что в муниципалитетах Пермского края существует нехватка гостиниц, где могут останавливаться туристы. Поэтому депутат предложил сделать налоговую ставку для гостиниц такой же, как для предприятий общепита, но с ограничением по численности. «На мой взгляд, такая мера немного, но простимулирует открытие новых гостиниц в территориях», — заявил депутат.

Однако президент Торгово-промышленной палаты Олег Жданов считает, что ограничение для гостиниц по численности работников необходимо убрать, так как для нормальной круглосуточной работы гостиницы нужно больше 15 сотрудников. «Такое ограничение приведёт к тому, что люди в гостиницах будут работать неофициально», — заявил он.

Также депутаты предложили установить для развития внутреннего туризма во всех муниципалитетах, кроме Перми, единую ставку по УСН «доходы» и «доходы минус расходы». Однако Олег Ширяев сказал, что в УСН нет дробления по территориям, так как это запрещено федеральным законодательством. «Если бы это было возможно, правительство бы давно уже это предусмотрело», — отметил представитель налоговой службы. Максим Колесников сообщил, что они планируют увеличить вычет по налогу на имущество и налоговые льготы для гостиниц определённого ранга. «Сейчас эти предложения дорабатываются с точки зрения формулировок и концепции. На следующей неделе, я думаю, мы их представим», — пояснил он.

Дорога на УСН

Предприниматели, которые могут перейти на ПСН или УСН, но не знают, что выбрать, могут посетить выездные мероприятия, которые пройдут в муниципалитетах, где принято решение об отмене ЕНВД с 2020 года. Кроме того, в ноябре будет запущен интернет-сервис «Налоговый калькулятор», с помощью которого предприниматели смогут подобрать для себя оптимальную систему налогообложения.

Однако предприниматели, присутствовавшие на заседании, подчеркнули, что путь к патентной системе, которая после ЕНВД является наиболее выгодной для бизнеса, открыт не для всех.

Представитель бизнеса Наталья Звягина сообщила, что их компания занимается продажей детской одежды и обуви. Она пояснила, что площадь магазина по договору франшизы должна быть больше 50 кв. м. Также они являются организацией, а не ИП, поэтому переход на патент для них закрыт. По словам Натальи Звягиной, предприниматели, которые перейдут с ЕНВД на патент, действительно почти ничего не потеряют. Но для тех, кому придётся перейти на УСН, налоговая нагрузка вырастет в четыре-пять раз. «К сожалению, ОКВЭД торговли не делится на детские и взрослые товары. Но я бы хотела предложить рассмотреть возможность установить для этой категории пониженную ставку «доходы минус расходы» 7% или хотя бы как у общепита — 10%. Или можно сделать пониженные ставки только для той категории объектов торговли, которая будет вынуждена со следующего года делать маркировку товаров», — предложила она.

Депутаты предложения предпринимателя поддержали. В частности, правительству посоветовали подумать, как сгладить для ООО переход с ЕНВД на УСН. По мнению Олега Постникова, это можно сделать с помощью налоговых каникул, временно установив для них налоговую ставку в размере 10 и 4% вместо действующих 15 и 6%.

Кадастровые предложения

Кроме того, участники круглого стола обсудили, какие изменения следует внести в законопроект об установлении единого порога налогообложения коммерческой недвижимости. По словам Максима Колесникова, сейчас в Прикамье действуют налоговые льготы для крупных ТЦ и бизнес-центров с высокими расходами на их содержание. Поэтому торговые и бизнес-центры, которые находятся в городских округах и имеют общую площадь объекта меньше 1000 кв. м, налог на имущество не платят. Для ТЦ и бизнес-центров в муниципальных районах этот порог равен 300 кв. м.

Авторы принятого в первом чтении законопроекта предложили сделать равными условия налогообложения коммерческой недвижимости в городских округах и муниципальных районах, установив единые критерии. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если общая площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

Как отметил президент ТПП Олег Жданов, на сегодняшний день необходимо ограничить темпы роста налога на имущество, так как неправильный расчёт кадастровой стоимости приводит к непомерным налоговым затратам. При формировании налога также должны учитываться особые ограничения и условия земельных участков.

Все предложения круглого стола поступят в комитет по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания. «Важная задача при корректировке и внесении поправок — учесть интересы предпринимателей. Условия системы налого­обложения должны быть направлены на развитие бизнеса», — подвела итог председатель комитета Татьяна Миролюбова.