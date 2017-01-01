Распрямили В Перми завершились работы по спрямлению участка шоссе Космонавтов

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На прошлой неделе состоялась приёмка работ по реконструкции шоссе Космонавтов от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Дорожно-строительные работы на участке протяжённостью 6,5 км были проведены в течение года. Спрямление позволило увеличить расчётную скорость движения транспорта с 60 до 80 км/ч и повысить безопасность движения.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция участка шоссе Космонавтов длиной 8,36 км (из которых 5,64 км проходит в границах Перми), инициированная правительством Виктора Басаргина, была завершена к концу 2015 года. Сразу после открытия дороги для движения автолюбители жаловались на неудобные повороты, хотя авторы проекта были уверены, что многочисленные изгибы позволят влиять на скорость автотранспорта. Однако объект не прошёл госприёмку, а подрядчик обанкротился. На основании пожеланий жителей в 2017 году было принято решение выпрямить трассу.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Реконструкция (на участке от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино) была начата в 2018 году. Подрядные организации ООО «АБЗ №1» и ООО «Дортехинжиниринг» выполнили работы по переустройству ранее построенных разворотных участков на шоссе. Было проведено спрямление автодороги в четырёх местах: в районе деревень Хмели, Песьянка, Ванюки, Ясыри. На этих участках радиусы кривых и длина переходно-скоростных полос были увеличены до нормативных значений, что повысило безопасность и комфортность движения автотранспорта. Спрямление позволило увеличить расчётную скорость движения автотранс­порта до 80 км/ч (сейчас она составляет 60 км/ч). Стоимость контракта составила 290,8 млн руб.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В процессе эксплуатации участка реконструкции шоссе Космонавтов с 2015 года по настоящее время на проезжей части образовалась колея. Во время ремонта автодороги этот дефект был ликвидирован: выполнены фрезерование и укладка нового верхнего слоя покрытия. В целях безопасности дорожного движения на разделительной полосе шоссе выполнены работы по замене бордюрного камня на более повышенный борт. На объекте произведена замена изношенного барьерного ограждения. На изношенных участках уложено новое асфальтобетонное покрытие, посажены дополнительные саженцы деревьев, установлена архитектурная подсветка пешеходных переходов.

Анатолий Полюдов, заместитель начальника отдела строительства КГБУ «УАДиТ» Пермского края:

— Для выполнения работ по пере­устройству разворотных участков было необходимо вынести инженерные сети, попадающие в зону строительства: ливневую канализацию, линии связи, сети наружного освещения, переставить шумозащитные экраны, барьерное ограждение, рамные конструкции под дорожные знаки. При выполнении работ по благоустройству на разделительной полосе был уложен рулонный газон, обладающий высокими эксплуатационными качествами и повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Работы выполнены качественно. Серьёзных претензий у заказчика нет.

В этом году начнутся ремонтные работы следующего участка шоссе Космонавтов: от деревни Ясыри до развязки к старому аэропорту. Будет заменён верхний слой покрытия, реконструирована транспортная развязка в районе съезда к старому зданию аэропорта и выполнены другие дорожные работы.

В прошлом году также были начаты работы по проектированию участка от ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку. Категория проектируемого объекта — магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, протяжённость участка реконструкции составляет порядка 2 км. Заказчик — краевое управление автомобильных дорог — в техническом задании предварительно определил, что дорога будет предусматривать шесть полос (четыре полосы основного хода и две полосы боковых проездов). Окончательное решение будет принято на основании транспортно-экономических исследований с учётом перспективной интенсивности движения.

Всего в 2019 году в Пермском крае планируется отремонтировать более 800 км автодорог регионального и муниципального значения.