Главный выбор Конкурсы на должность главы муниципалитета объявили уже в десяти территориях

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В этом году в связи с муниципальной реформой у многих глав местных администраций досрочно закончились полномочия. В начале сентября были сформированы думы 12 городских округов и пяти районов (в районах — плановая ротация), в конце — трёх новых муниципальных районов. На прошлой неделе депутаты начали объявлять конкурсы на замещение должности главы муниципалитета. При этом в Осинском округе дума пошла против краевых властей и изменила положение о конкурсе так, чтобы лишить их безусловного влияния на процедуру выбора главы.

Фото: Алёна Ужегова

Э той осенью сразу 20 территорий должны будут провести конкурсы по выбору глав. Из них 15 будут выбирать главу объединённого муниципалитета. По состоянию на 1 октября конкурсы на замещение должности главы муниципалитета объявили в Куединском районе, Октябрьском, Верещагинском, Ильинском, Добрянском, Красновишерском, Чернушинском, Суксунском, Нытвенском и Чердынском городских округах. А 2 и 3 октября конкурс планируется объявить в Очёрском городском округе и Пермском районе. Почти везде итоги конкурсов планируется подвести в декабре, и только в Октябрьском городском округе нового главу выберут чуть раньше — в ноябре.

Депутаты думы Осинского городского округа создали прецедент в пермской политике — изменили типовое положение о проведении конкурса по отбору главы, тем самым ослабив влияние краевых властей и усилив позиции местных депутатов в конкурсной комиссии.

Ранее в типовом положении было прописано, что шесть из 12 членов комиссии — представители администрации губернатора. Председатель комиссии назначался из числа представителей края и обладал правом решающего голоса, комиссия после собеседований предлагала депутатам для голосования всего две фамилии.

Один из депутатов Осинской думы пояснил «Новому компаньону», что функцией комиссии является только проверка документов, а остальное должны решать депутаты. «Мы добавили фразу «не менее двух кандидатур», чтобы достойные люди, будь их двое или трое, могли дойти до конца. Ставя ограничение «два человека», мы ограничиваем право быть выбранным на эту должность, поэтому мы и сняли это ограничение», — заявил депутат. По поводу избрания председателя комиссии из числа местных депутатов собеседник заявил, что с человеком, которого выберет комиссия, депутатам надо будет «жить пять лет». В списке претендентов на должность главы Осинского округа три «главы»: начальник СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Григорьев (врио главы Осинского ГО), глава Осинского района Яков Лузянин и советник главы Перми, бывший глава района Сергей Романов.

Борьба за должность главы округа ожидается также в Очёрском городском округе и Куединском районе. В Очёре, который под влиянием экс-спикера территории Владимира Мокрушина больше года не мог выбрать главу (после добровольного ухода Светланы Головач), называются три претендента. Это депутат и сотрудник местного машзавода Алексей Солодников, а также два Мокрушина: экс-глава района Леонид Мокрушин, который с 2013 по 2015 год был первым заместителем министра строительства и ЖКХ, и полицейский Александр Мокрушин (племянник Владимира Мокрушина). Напомним, «Единая Россия» по итогам выборов в Очёре сформировала большинство, а Владимир Мокрушин не смог избраться депутатом.

В Куединском районе действующий глава Александр Горбунов продемонстрировал слабость, не сумев провести процедуру объединения в муниципальный округ, а также убедить депутатов в необходимости отмены ЕНВД. На прошлой неделе сразу 13 депутатов воздержались при голосовании по вопросу досрочной отмены налога. По его словам, депутаты не уверены, что закон о внесении изменений в ПСН и УСН, который принят в первом чтении в заксобрании, будет таким, какой нужен предпринимателям. Поэтому вопрос об отмене ЕНВД решили отложить и вернуться к нему после принятия законопроекта во втором чтении.

Конкуренцию Александру Горбунову намерены составить директор УМТП «Куединские тепловые сети» Владимир Денисенко (депутат от «Справедливой России»), бывший начальник КСП Андрей Мочалов и, возможно, бывший заместитель министра промышленности, инноваций и науки Пермского края Андрей Шахаев.

В Добрянке, вопреки прогнозам, действующий глава района Константин Лызов, по его заявлению, намерен принять участие в конкурсе. Со второй попытки ему удалось заручиться поддержкой депутатов и утвердить в должности спикера начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности в филиале «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО — Электрогенерация» Антона Палкина. На первом заседании голоса депутатов разделились пополам между ним и его соперником — директором ООО «Калита Агро» Андреем Шитовым. Также новый состав думы на прошлой неделе отменил ЕНВД. «Уверен, что ещё один срок я смогу выполнять работу главы», — сказал Константин Лызов. На вопрос, поддерживают ли его в этом краевые власти, он ответил, что точно не ощущает никакого противодействия. «Необходимые консультации с политическим блоком я получаю, впрочем, как и все главы», — отметил глава Добрянского округа.

Подробнее о том, кто претендует на должности глав в этих и других территориях, читайте в ближайших выпусках «Нового компаньона».