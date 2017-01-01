Экспорт товаров и импорт людей На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального несырьевого экспорта

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми 26—27 сентября состоялся второй Межрегиональный экспортный форум, в ходе которого на нескольких площадках обсуждался вопрос регионального потенциала международной торговли. Актуальность темы продиктована федеральной и региональной повесткой: в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» президентом России поставлена задача удвоения объёма несырьевого неэнергетического экспорта — до $250 млрд к 2024 году. Драйверами увеличения экспорта для России являются именно регионы. Причём у Пермского края задача сложнее: из-за отраслевой структуры экономики доля несырьевого экспорта уже составляет 75%, и это значит, что необходимо задействовать иные направления — машиностроение, целлюлозно-бумажную, лесную и пищевую промышленность. Пермский край мог бы значительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но для этого региону не хватает квалифицированных специалистов.

В форуме приняли участие 3 тыс. человек из 16 стран мира

Фото: Константин Долгановский

Залог успеха

Пермский край занимает 14-е место в России по темпам прироста несырьевого экспорта. По итогам прошлого года в регионе на 18% увеличилось количество компаний-экспортёров — с 588 до 694. Именно эти 106 компаний впервые вышли на международный рынок. «Преимущественно это малый и средний бизнес, который только начинает развивать экспортное направление. Это залог того, что экспорт в Пермском крае и дальше будет расти. Благодаря этому мы сможем достичь или максимально приблизиться к показателям объёма экспорта, поставленным президентом. Может, пока не всё идеально, пока небольшие объёмы, но это те компании, которые завтра будут расти. Более того, это не какой-то разовый эффект. Это итог выстраивания той поддержки, которая последние два-три года оказывается на федеральном и региональном уровне», — отметил на форуме глава Прикамья Максим Решетников.

Максим Решетников

Фото: Константин Долгановский

Специфика отраслевой структуры экономики Пермского края диктует и методы увеличения несырьевого экспорта. Сейчас 75% экспорта региона уже носит несырьевой характер — это прежде всего продукция первого передела, в значительной степени минеральные удобрения. «Удвоить объём экспорта именно этой продукции мы не сможем. Это не значит, что этим не нужно заниматься, здесь есть свой пласт проблем, связанных с работой РЖД, таможенными переходами и так далее. Но не эти отрасли дадут нам тот прорыв, который требуется», — сказал Максим Решетников.

По его словам, основной прирост связывается с экспортом продукции второго-третьего передела. Сейчас она даёт 900 млн руб., или четверть всего экспорта. Если говорить об отраслях, это машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность. Это наиболее перспективные направления для роста экспорта, отметил губернатор.

По словам Андрея Слепнева, гендиректора АО «Российский экспортный центр», доля экспортёров от общего количества компаний в целом по России составляет 0,7%

Фото: Константин Долгановский

Ошибка с ценой

На форуме неоднократно отмечалось, что драйверами экспорта являются именно регионы. Этот тезис подтверждает, в частности, рейтинг «ТехУспех», который обобщает данные о компаниях-экспортёрах из сегмента hi-tech. Анализ рейтинга за все годы его существования показывает, что 90% топовых мест занимают региональные компании, рассказал Сергей Гейло, директор центра развития средних технологических компаний АО «РВК».

Эксперт назвал несколько черт, которые объединяют эти компании. Во-первых, они не фокусируются на ценовой конкуренции. «Ошибка большинства компаний в том, что они делают ставку на максимально низкую цену на свой продукт. Успешные компании конкурируют в том же ценовом диапазоне, что и большинство игроков. Их основной фокус — на максимизации потребительской ценности продукции», — говорит Сергей Гейло. Кроме того, эти компании глобально ориентированы, то есть они изначально готовы к международному уровню требований клиентов к грамотности специалистов, уровню сервиса, срокам и так далее. Также отмечено, что успешные компании-экспортёры ориентированы на проектный подход, то есть умеют выделять в своём бизнесе отдельные направления в проекты, искать для них партнёров и инвесторов.

Андрей Слепнев

Фото: Константин Долгановский

Как отмечают эксперты форума, умение находить финансовых и экспертных партнёров критически важно для выхода на международные рынки, без этого экспортная деятельность очень усложняется. Успешные экспортные компании находят экспертных консалтинговых партнёров в тех регионах, куда они выходят. Эти партнёры знают рынок, обладают ментальностью страны.

По словам Андрея Слепнева, гендиректора АО «Российский экспортный центр», одна из проблем, которая сдерживает рост экспорта, — коммуникационная. «Доля экспортёров от общего количества компаний в целом по России составляет лишь 0,7%. Остальные вообще не экспортируют. Это не значит, что они не могут этого делать или им нечего предложить на мировом рынке. Потенциал увеличения этой доли большой, необходимо информировать компании о возможностях господдержки», — отмечает эксперт. С другой стороны, и иностранные агенты, и покупатели заинтересованы в информации о потенциальных экспортёрах из России. Для решения коммуникационной проблемы в первом квартале следующего года Российский экспортный центр планирует запустить реестр экспортёров, где впервые в одном месте будет собрана вся информация о российских компаниях, готовых выйти на международный рынок. Прежде такого каталога не существовало.

Фото: Константин Долгановский

Все страны — в вузы к нам

Отдельное направление — экспорт образовательных услуг. «Сейчас стоит задача — к 2024 году увеличить количество иностранных студентов в целом по стране в два раза. Пермский край станет одним из пилотных регионов реализации госпроекта по увеличению объёма экспорта образовательных услуг, поскольку обладает ресурсами для подготовки специалистов по самым востребованным направлениям — медицине и фармацевтике, инженерным и IT-специальностям», — говорит Наталья Бочарова, замминистра науки и высшего образования РФ. Как сообщалось на форуме, уже сейчас в Пермском медуниверситете учится 2200 иностранных студентов, а через два года их будет уже больше, чем российских.

Наталья Бочарова

Фото: Константин Долгановский

Сейчас основным ограничителем экспорта по этому направлению является недостаточная инфраструктура. С целью развития этого направления экспорта в регионе выделена земля и планируется строительство кампуса для иностранных студентов через механизм государственно-частного партнёрства. Как отметила Наталья Бочарова, к концу года будет подготовлен проект соглашений, а в начале следующего года планируется его подписание.

Отдельные отрасли имеют свои специфические ограничения. Помимо образования можно привести в качестве примера IT-сектор. «Пермский край мог бы значительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но одним из сдерживающих факторов в этой сфере является острая нехватка специалистов. Это тот редкий случай, когда отрасль испытывает ограничения не со стороны спроса, а со стороны предложения квалифицированных кадров», — отметил Максим Решетников. По словам губернатора, в регионе увеличиваются контрольные цифры приёма по этим специальностям в вузы и учреждения среднего профессионального образования, однако спрос на рынке по-прежнему превышает предложение. Конкурс при поступлении на эти специальности достигает 9—10 человек на место.

Фото: Константин Долгановский

В рамках панельной сессии «ВЭД и человеческий капитал: как растить кадры и компетенции» этой теме уделили большое внимание. Согласно исследованию, проведённому на Всемирном экономическом форуме, 36% респондентов при ответе на вопрос, что останавливает развитие бизнеса, отметили проблемы с человеческим капиталом (всего опрошено 56 компаний), рассказала HR Business Partner АО «ЭР-Телеком Холдинг» Екатерина Грибова. В целом участники мероприятия сошлись во мнении, что вузам остро не хватает кадров и взаимодействия с бизнесом. «Новый компаньон» приводит выступления некоторых спикеров.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:

— В рамках национальных проектов перед вузами поставлена задача удвоения числа иностранных студентов. Это направление на 95% является нашей основной внешнеэкономической деятельностью. Остальные 5% — это научные разработки.

Однако, с моей точки зрения, время для реализации этих программ выбрано не очень удачно. Дело в том, что экспортный рынок всегда связан с внутренним. А в период 2019—2024 годов вследствие определённых демографических процессов количество выпускников российских школ будет расти — на 5% ежегодно в течение четырёх лет (всего — на 20%). Это потребует от нас дополнительных ресурсов: увеличения числа преподавателей на 20%, увеличения площадей на 20% и так далее. Параллельно перед нами стоит задача нарастить внешний рынок. То есть мы попадём под двойной удар.

Более того, согласно официальной статистике и во исполнение предыдущих майских указов, количество преподавателей в пермских вузах в последние годы сократилось на 30%, с 5 тыс. до 3,5 тыс. Теперь стоит обратная задача — на 30% нарастить. Но преподаватель вуза — это кандидат или доктор наук, его за два-три года «не создашь». То есть перед нами встанет чрезвычайно сложная проблема кадрового обеспечения роста и внутреннего, и внешнего рынка.

Кроме того, нам необходимо увеличить количество мест в общежитиях: на 20% для российских студентов и на 30% для иностранцев. Вузы стараются решить эту задачу, в том числе с привлечением федерального ресурса.

Тем не менее оптимизм остаётся. Он связан с тем, что у нас в крае сильные традиции высшего образования, нам повезло с историей, у нас хорошие университеты, очень диверсифицированная система образования и есть интерес к работе с иностранными партнёрами.

Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ:

— Несколько лет назад компания «ЛУКОЙЛ» обратилась к нам с предложением организовать на нашей базе повышение квалификации иракских специалистов. Думаю, выбор был обусловлен тем, что у нас в Пермском крае есть полный цикл: и разработка, и добыча, и переработка. Таких групп было пять или шесть в течение нескольких лет. Модуль обучения был рассчитан на полгода. И спустя два-три года после того, как эти программы были завершены, к нам хлынули иракские студенты. Сегодня у нас на горно-нефтяном факультете обучается более 300 иракских студентов. Такой наплыв иракцев у нас произошёл три года назад, то есть они ещё не закончили обучение. Но полагаю, что в будущем они будут содействовать продолжению этого сотрудничества. Считаю, что эти формы повышения квалификации являются дополнением к теме экспорта образования в вузах Пермского края, а иногда — даже основой.

Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital:

— Технологическое предпринимательство является сильным драйвером развития экономики и экспортного потенциала региона. Приведу такой пример. Стоимость первой модели Ford Model T составляла $850, и на производство одного автомобиля уходило 12 часов. Использование и доработка новой производственной технологии — конвейерной сборки автомобилей — позволили снизить стоимость машины до $260, а время производства — до 93 минут. В результате «Форд» начал производить автомобилей больше, чем все остальные американские компании, вместе взятые.

Ещё один пример — запуск вузом экосистемы серийного высокотехнологичного предпринимательства. В 1970 году в Кембридже был создан технопарк, и сегодня кембриджский IT-кластер — это несколько тысяч известнейших IT-компаний. Например, компания ARM, процессоры этой архитектуры стоят в подавляющем большинстве современных смартфонов. Сегодня 50 лучших компаний этого кластера каждый год принимают на работу до 5 тыс. сотрудников. Один из важнейших факторов успеха — наличие рабочей экосистемы технологического предпринимательства.

Миссия технопарка Morion Digital заключается в строительстве такой экосистемы, в которой выигрывают все участники: и корпорации, и стартапы. Дело в том, что внутри корпорации разрабатывать продукты всегда сложно и дорого, поэтому большинство покупает стартапы с готовыми решениями. Известно, что Apple покупает по одному технологическому стартапу в две-три недели. 10 новых продуктов нашего якорного резидента «ЭР-Телеком» были разработаны с участием стартапов.

Morion Digital умеет собирать и «транслировать» из корпораций такие сложные технологические запросы, которые могут быть использованы предпринимателями для запуска своих стартапов. Никаких симуляций или книжных кейсов, только реальный, тяжёлый предпринимательский труд — вот что ждёт молодёжь на нашей площадке. Мы предлагаем классические форматы (например, хакатоны) и разрабатываем новые. Так, мы запускаем программу Startup Kit, которую можно описать как «собери свой стартап, как лего». Наш партнёр, компания Promobot, озвучивает бизнес-гипотезы, предоставляет своих экспертов и возможность использовать робота. Мы собрали более 50 участников — это молодые предприниматели и инженеры. Их цели на ближайший месяц — сформировать команду (минимум предприниматель и инженер), собрать прототип решения на базе робота и получить первый контракт. Команда, которая сможет заработать, получит не только реальный опыт, но и возможность запустить свой стартап. Такие программы развивают предпринимательское сообщество и привлекают других участников экосистемы, мы видим большую заинтересованность корпораций, инвесторов и вузов.