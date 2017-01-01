Экспорт товаров и импорт людей

На МЭФ-2019 названы пути увеличения регионального несырьевого экспорта


Полина Путякова журналист
Евгения Пастухова выпускающий редактор
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В Перми 26—27 сентября состоялся второй Межрегиональный экспортный форум, в ходе которого на нескольких площадках обсуждался вопрос регионального потенциала международной торговли. Актуальность темы продиктована федеральной и региональной повесткой: в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» президентом России поставлена задача удвоения объёма несырьевого неэнергетического экспорта — до $250 млрд к 2024 году. Драйверами увеличения экспорта для России являются именно регионы. Причём у Пермского края задача сложнее: из-за отраслевой структуры экономики доля несырьевого экспорта уже составляет 75%, и это значит, что необходимо задействовать иные направления — машиностроение, целлюлозно-бумажную, лесную и пищевую промышленность. Пермский край мог бы значительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но для этого региону не хватает квалифицированных специалистов.

МЭФ2019
В форуме приняли участие 3 тыс. человек из 16 стран мира
Фото: Константин Долгановский

Залог успеха

Пермский край занимает 14-е место в России по темпам прироста несырьевого экспорта. По итогам прошлого года в регионе на 18% увеличилось количество компаний-экспортёров — с 588 до 694. Именно эти 106 компаний впервые вышли на международный рынок. «Преимущественно это малый и средний бизнес, который только начинает развивать экспортное направление. Это залог того, что экспорт в Пермском крае и дальше будет расти. Благодаря этому мы сможем достичь или максимально приблизиться к показателям объёма экспорта, поставленным президентом. Может, пока не всё идеально, пока небольшие объёмы, но это те компании, которые завтра будут расти. Более того, это не какой-то разовый эффект. Это итог выстраивания той поддержки, которая последние два-три года оказывается на федеральном и региональном уровне», — отметил на форуме глава Прикамья Максим Решетников.

Максим Решетников на МЭФ2019
Максим Решетников
Фото: Константин Долгановский

Специфика отраслевой структуры экономики Пермского края диктует и методы увеличения несырьевого экспорта. Сейчас 75% экспорта региона уже носит несырьевой характер — это прежде всего продукция первого передела, в значительной степени минеральные удобрения. «Удвоить объём экспорта именно этой продукции мы не сможем. Это не значит, что этим не нужно заниматься, здесь есть свой пласт проблем, связанных с работой РЖД, таможенными переходами и так далее. Но не эти отрасли дадут нам тот прорыв, который требуется», — сказал Максим Решетников.

По его словам, основной прирост связывается с экспортом продукции второго-третьего передела. Сейчас она даёт 900 млн руб., или четверть всего экспорта. Если говорить об отраслях, это машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность. Это наиболее перспективные направления для роста экспорта, отметил губернатор.

МЭФ2019
По словам Андрея Слепнева, гендиректора АО «Российский экспортный центр», доля экспортёров от общего количества компаний в целом по России составляет 0,7%
Фото: Константин Долгановский

Ошибка с ценой

На форуме неоднократно отмечалось, что драйверами экспорта являются именно регионы. Этот тезис подтверждает, в частности, рейтинг «ТехУспех», который обобщает данные о компаниях-экспортёрах из сегмента hi-tech. Анализ рейтинга за все годы его существования показывает, что 90% топовых мест занимают региональные компании, рассказал Сергей Гейло, директор центра развития средних технологических компаний АО «РВК».

Эксперт назвал несколько черт, которые объединяют эти компании. Во-первых, они не фокусируются на ценовой конкуренции. «Ошибка большинства компаний в том, что они делают ставку на максимально низкую цену на свой продукт. Успешные компании конкурируют в том же ценовом диапазоне, что и большинство игроков. Их основной фокус — на максимизации потребительской ценности продукции», — говорит Сергей Гейло. Кроме того, эти компании глобально ориентированы, то есть они изначально готовы к международному уровню требований клиентов к грамотности специалистов, уровню сервиса, срокам и так далее. Также отмечено, что успешные компании-экспортёры ориентированы на проектный подход, то есть умеют выделять в своём бизнесе отдельные направления в проекты, искать для них партнёров и инвесторов.

Андрей Слепнёв
Андрей Слепнев
Фото: Константин Долгановский

Как отмечают эксперты форума, умение находить финансовых и экспертных партнёров критически важно для выхода на международные рынки, без этого экспортная деятельность очень усложняется. Успешные экспортные компании находят экспертных консалтинговых партнёров в тех регионах, куда они выходят. Эти партнёры знают рынок, обладают ментальностью страны.

По словам Андрея Слепнева, гендиректора АО «Российский экспортный центр», одна из проблем, которая сдерживает рост экспорта, — коммуникационная. «Доля экспортёров от общего количества компаний в целом по России составляет лишь 0,7%. Остальные вообще не экспортируют. Это не значит, что они не могут этого делать или им нечего предложить на мировом рынке. Потенциал увеличения этой доли большой, необходимо информировать компании о возможностях господдержки», — отмечает эксперт. С другой стороны, и иностранные агенты, и покупатели заинтересованы в информации о потенциальных экспортёрах из России. Для решения коммуникационной проблемы в первом квартале следующего года Российский экспортный центр планирует запустить реестр экспортёров, где впервые в одном месте будет собрана вся информация о российских компаниях, готовых выйти на международный рынок. Прежде такого каталога не существовало.

МЭФ2019
Фото: Константин Долгановский

Все страны — в вузы к нам

Отдельное направление — экспорт образовательных услуг. «Сейчас стоит задача — к 2024 году увеличить количество иностранных студентов в целом по стране в два раза. Пермский край станет одним из пилотных регионов реализации госпроекта по увеличению объёма экспорта образовательных услуг, поскольку обладает ресурсами для подготовки специалистов по самым востребованным направлениям — медицине и фармацевтике, инженерным и IT-специальностям», — говорит Наталья Бочарова, замминистра науки и высшего образования РФ. Как сообщалось на форуме, уже сейчас в Пермском медуниверситете учится 2200 иностранных студентов, а через два года их будет уже больше, чем российских.

Наталья Бочарова
Наталья Бочарова
Фото: Константин Долгановский

Сейчас основным ограничителем экспорта по этому направлению является недостаточная инфраструктура. С целью развития этого направления экспорта в регионе выделена земля и планируется строительство кампуса для иностранных студентов через механизм государственно-частного партнёрства. Как отметила Наталья Бочарова, к концу года будет подготовлен проект соглашений, а в начале следующего года планируется его подписание.

Отдельные отрасли имеют свои специфические ограничения. Помимо образования можно привести в качестве примера IT-сектор. «Пермский край мог бы значительно увеличить экспорт продукции IT-сектора, но одним из сдерживающих факторов в этой сфере является острая нехватка специалистов. Это тот редкий случай, когда отрасль испытывает ограничения не со стороны спроса, а со стороны предложения квалифицированных кадров», — отметил Максим Решетников. По словам губернатора, в регионе увеличиваются контрольные цифры приёма по этим специальностям в вузы и учреждения среднего профессионального образования, однако спрос на рынке по-прежнему превышает предложение. Конкурс при поступлении на эти специальности достигает 9—10 человек на место.

МЭФ2019
Фото: Константин Долгановский

В рамках панельной сессии «ВЭД и человеческий капитал: как растить кадры и компетенции» этой теме уделили большое внимание. Согласно исследованию, проведённому на Всемирном экономическом форуме, 36% респондентов при ответе на вопрос, что останавливает развитие бизнеса, отметили проблемы с человеческим капиталом (всего опрошено 56 компаний), рассказала HR Business Partner АО «ЭР-Телеком Холдинг» Екатерина Грибова. В целом участники мероприятия сошлись во мнении, что вузам остро не хватает кадров и взаимодействия с бизнесом. «Новый компаньон» приводит выступления некоторых спикеров.

Игорь Макарихин, ректор ПГНИУ:

Игорь Макарихин

— В рамках национальных проектов перед вузами поставлена задача удвоения числа иностранных студентов. Это направление на 95% является нашей основной внешнеэкономической деятельностью. Остальные 5% — это научные разработки.

Однако, с моей точки зрения, время для реализации этих программ выбрано не очень удачно. Дело в том, что экспортный рынок всегда связан с внутренним. А в период 2019—2024 годов вследствие определённых демографических процессов количество выпускников российских школ будет расти — на 5% ежегодно в течение четырёх лет (всего — на 20%). Это потребует от нас дополнительных ресурсов: увеличения числа преподавателей на 20%, увеличения площадей на 20% и так далее. Параллельно перед нами стоит задача нарастить внешний рынок. То есть мы попадём под двойной удар.

Более того, согласно официальной статистике и во исполнение предыдущих майских указов, количество преподавателей в пермских вузах в последние годы сократилось на 30%, с 5 тыс. до 3,5 тыс. Теперь стоит обратная задача — на 30% нарастить. Но преподаватель вуза — это кандидат или доктор наук, его за два-три года «не создашь». То есть перед нами встанет чрезвычайно сложная проблема кадрового обеспечения роста и внутреннего, и внешнего рынка.

Кроме того, нам необходимо увеличить количество мест в общежитиях: на 20% для российских студентов и на 30% для иностранцев. Вузы стараются решить эту задачу, в том числе с привлечением федерального ресурса.

Тем не менее оптимизм остаётся. Он связан с тем, что у нас в крае сильные традиции высшего образования, нам повезло с историей, у нас хорошие университеты, очень диверсифицированная система образования и есть интерес к работе с иностранными партнёрами.

Анатолий Ташкинов, ректор ПНИПУ:

Анатолий Ташкинов

— Несколько лет назад компания «ЛУКОЙЛ» обратилась к нам с предложением организовать на нашей базе повышение квалификации иракских специалистов. Думаю, выбор был обусловлен тем, что у нас в Пермском крае есть полный цикл: и разработка, и добыча, и переработка. Таких групп было пять или шесть в течение нескольких лет. Модуль обучения был рассчитан на полгода. И спустя два-три года после того, как эти программы были завершены, к нам хлынули иракские студенты. Сегодня у нас на горно-нефтяном факультете обучается более 300 иракских студентов. Такой наплыв иракцев у нас произошёл три года назад, то есть они ещё не закончили обучение. Но полагаю, что в будущем они будут содействовать продолжению этого сотрудничества. Считаю, что эти формы повышения квалификации являются дополнением к теме экспорта образования в вузах Пермского края, а иногда — даже основой.

Оскар Ягафаров, директор технопарка Morion Digital:

оскар ягафаров

— Технологическое предпринимательство является сильным драйвером развития экономики и экспортного потенциала региона. Приведу такой пример. Стоимость первой модели Ford Model T составляла $850, и на производство одного автомобиля уходило 12 часов. Использование и доработка новой производственной технологии — конвейерной сборки автомобилей — позволили снизить стоимость машины до $260, а время производства — до 93 минут. В результате «Форд» начал производить автомобилей больше, чем все остальные американские компании, вместе взятые.

Ещё один пример — запуск вузом экосистемы серийного высокотехнологичного предпринимательства. В 1970 году в Кембридже был создан технопарк, и сегодня кембриджский IT-кластер — это несколько тысяч известнейших IT-компаний. Например, компания ARM, процессоры этой архитектуры стоят в подавляющем большинстве современных смартфонов. Сегодня 50 лучших компаний этого кластера каждый год принимают на работу до 5 тыс. сотрудников. Один из важнейших факторов успеха — наличие рабочей экосистемы технологического предпринимательства.

Миссия технопарка Morion Digital заключается в строительстве такой экосистемы, в которой выигрывают все участники: и корпорации, и стартапы. Дело в том, что внутри корпорации разрабатывать продукты всегда сложно и дорого, поэтому большинство покупает стартапы с готовыми решениями. Известно, что Apple покупает по одному технологическому стартапу в две-три недели. 10 новых продуктов нашего якорного резидента «ЭР-Телеком» были разработаны с участием стартапов.

Morion Digital умеет собирать и «транслировать» из корпораций такие сложные технологические запросы, которые могут быть использованы предпринимателями для запуска своих стартапов. Никаких симуляций или книжных кейсов, только реальный, тяжёлый предпринимательский труд — вот что ждёт молодёжь на нашей площадке. Мы предлагаем классические форматы (например, хакатоны) и разрабатываем новые. Так, мы запускаем программу Startup Kit, которую можно описать как «собери свой стартап, как лего». Наш партнёр, компания Promobot, озвучивает бизнес-гипотезы, предоставляет своих экспертов и возможность использовать робота. Мы собрали более 50 участников — это молодые предприниматели и инженеры. Их цели на ближайший месяц — сформировать команду (минимум предприниматель и инженер), собрать прототип решения на базе робота и получить первый контракт. Команда, которая сможет заработать, получит не только реальный опыт, но и возможность запустить свой стартап. Такие программы развивают предпринимательское сообщество и привлекают других участников экосистемы, мы видим большую заинтересованность корпораций, инвесторов и вузов.

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