Владимир Денисов: монтировщик, осветитель, реквизитор, администратор…

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В театре вся моя жизнь прошла. Начинал монтировщиком, потом стал реквизитором, осветителем, администратором, директором... Много лет мы работали в одном здании с Театром кукол. По договору 20 дней в месяц утренние и дневные спектакли играли куклы (мы в это время репетировали или отправлялись на выезды), а ТЮЗ играл вечером. Мы получал сцену днём на десять дней в конце месяца и за эти десять дней давали 20—25 спектаклей, по два-три в день.

«Снежная королева»

Когда у кукольников была «утренняя смена», они освобождали сцену в пять вечера, а наши спектакли начинались в половине восьмого. В пять принимались ставить декорации, к семи нужно было закончить. Осветителю на всё про всё оставалось минут пятнадцать-двадцать. Я настропалился: основной свет ставил на глазок, а лучи наводил уже по декорациям. Партитуру надо было полностью держать в голове. Регуляторы механические, 60 ручек требовалось вручную переключить за несколько секунд и не ошибиться. Всё было доведено до автоматизма. Но грех жаловаться — нас ценили.

Художник театра Александр Иванович Белозёров очень любил натуральное железо, так что декорации были массивные и тяжеленные. Наши ребята-актёры Володя Дроздов и Володя Шакин — двухметровый, широкоплечий, добродушный — часто помогали монтировщикам всё это разбирать и устанавливать. Круг в спектакле «Город на заре» был диаметром пять метров и весил килограммов пятьсот. Разбирать его приходилось целый час, и, чтобы не возиться каждый раз, мы после спектакля просто поднимали его и ставили на попа. В «Городе на заре» декорации были очень интересные. Круг, как юла на острие, — поворачивая его, можно было легко менять место действия: высокий берег Амура, плот и т.д. Потом подобная трансформирующаяся конструкция была в «Кандиде».

«Город на заре»

В одном из первых спектаклей, «Джордано Бруно», в массовке участвовали все монтировщики. В чёрных балахонах, с высокими свечками в руках торжественно проходили мы через сцену. Свечки, конечно, были электрические. Платили нам за выход две копейки.

В 1965 году я влюбился в Джульетту, какой её играла красавица Ирина Сахно! До сих пор помню и Ромео — Володю Боговина, он обладал настоящей мужской харизмой. Зрители толпами ждали их после спектакля.

«Джордано Бруно»

В июне 1965 года прошли первые гастроли ТЮЗа: Лысьва, Чусовой, Гремячинск, Горнозаводск. В Лысьву добирались сутки! Дорога грунтовая, дожди. То, что сейчас называется дорогой, по тем временам можно было считать автострадой.

Помню, подъехали к одному глубокому логу, видим: на одной стороне трактор, на другой — длинная колонна машин. Трактор по очереди их через лог перетаскивает. Каждый водитель, конечно, тракториста благодарил спиртным, так что спустя какое-то время тот уже не мог работать. Пришлось нам на дороге ночевать, только утром нас перетащили.

Вдоль колеи через каждый километр или два были сделаны заезды, и, например, чтобы разъехаться с лесовозом, нужно было успеть в этот заезд свернуть и пропустить его. Иначе всё движение встанет. Ну и, конечно, после лесовоза нашему бедному автобусу «Кубань» делать на дороге было нечего — застревал намертво, просто лежал на раме, пока не подходил следующий лесовоз и не проталкивал нас дальше по колее.

Как-то ехали из Юрлы в Кудымкар. Я сидел впереди, рядом с водителем, на ящике-динамике, для мягкости подстелил кулису. И вдруг — я даже не понял, что случилось, — фары светят в небо, очки куда-то пропали... Это мы перевернулись и лежим в кювете. Лобовое стекло вылетело. Шофёр шёпотом спрашивает: «Все живы?» Вижу, Ольга Данилова вылезает и прямо на моих глазах у неё на лбу вырастает шишка. Хорошо, что никто серьёзно не пострадал. Ольгу Данилову и пожилого актёра Владимира Гармашева отправили на лесовозе в Кудымкар, а мы остались. Перевёрнутый автобус замотали кулисой, замаскировали, чтобы не привлекал внимания. Костёр развели. Володя Боговин со спичками пошёл грибы собирать. К утру оклемались, весело стало — молодые все были. Утром приехал директор театра Виктор Михайлович Левин, и мы добрались, наконец, до Кудымкара. Гастроли надо было продолжать. Лобовое стекло нашли, а боковые окна заварили железом. Так и катались, словно в катафалке. Только в Перми вставили нормальные стёкла.

Организовывать гастроли на селе помогало то, что многие председатели колхозов оканчивали Пермский сельхозинститут и, когда они были студентами, их в плановом порядке водили в ТЮЗ. Я, уже будучи администратором театра, приезжал договариваться о гастролях, приходил к председателю колхоза и слышал: «А, ТЮЗ! Был, знаю!» — и спектакль сразу покупали.

На селе играли по два спектакля каждый день. Вечерний начинали в девять-десять вечера, после того как вечерняя дойка закончится.

Владимир Денисов — заслуженный работник культуры РФ. Окончил Одесское театральное художественно-техническое училище по специальности «Художник-осветитель» (1975) и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1982) по специальности «Экономика и организация театрального дела». В Пермском ТЮЗе работал с 1965 года. Начинал работу в театре как монтировщик декораций (1965), затем работал художником по свету (1968-1972), главным машинистом сцены (1978-1980), главным администратором (1980-1982), заместителем директора по работе со зрителем (1982-1990), директором-распорядителем (1990-1991); с 1991 по 2010 год — директор Пермского театра юного зрителя.

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