Шуми, городок… Галерея «Марис-Арт» открыла выставочный сезон

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Знакомые места, знакомые лица… Рассматривая экспозицию работ Ольги Субботиной в галерее «Марис-Арт», невозможно отделаться от ощущения, что всё это было видено в реальности; однако в руках художницы реальность сказочно перевоплощается, словно суровый трудяга возвращается в детство, к игре и фантазиям, к светлым и чистым, незамутнённым пылью времени краскам, к самому любимому, сокровенному, к тому, от чего предательски щиплет в носу, — деревянным тротуарам, козам на городских улицах, бабушкиному вишнёвому варенью… Всё это по-прежнему где-то живёт, даже если вокруг — лишь бетонные «человейники», вереницы автомобилей и свежие пни на месте спиленных деревьев.

Фото: Владимир Пономарёв

Ольга Субботина создаёт свои пейзажи с натуры, но каждый кадр жизни её Городка — это обобщение: Городок может быть Чердынью, Суздалем или Тобольском — любым из тех небольших городов, в которых время замедляется и у жизни появляется возможность выйти из вечной суеты и проявить свою суть. Казалось бы, ну что тут такого? Старые домики с мезонинами, скромные магазинчики, пожилой автомобиль, притулившийся к берёзе перед хозяйским крыльцом, куры, разгуливающие по немощёной улице, парнишка на велосипеде, хозяйка с покупками… А получается послание потомкам о том, как важно замечать простую красоту, особенно если она — уходящая.

В пейзажах Ольги Субботиной главное — чувство меры. Здесь реализм в должных пропорциях смешан с иронией; умелая детализация — вплоть до объявлений на стенах домов — со сглаживанием случайного, неважного; уверенная рука художницы — с лёгким налётом наивности: Ольга Субботина привносит в свои работы нотку примитивизма, но обмануться невозможно — это приём высокого профессионала.

Техника, в которой работает художница, способствует такому подходу — это батик и вышивка, в которых так естественно получаются мягкие, слегка неровные линии.

Фото: Владимир Пономарёв

Батики-пейзажи из серии «Городок» были созданы почти 10 лет назад и уже неоднократно выставлялись, однако нынешняя выставка в «Марисе» особенная: впервые «Городок» представлен в такой полноте, к тому же он здесь населён — между локациями-батиками прогуливаются по стенам галереи персонажи. Часть из них буквально вышли из пейзажей: вот смутно виднеется на улице Городка пожилая грузная женщина в платке, опирающаяся на трость, — а вот она же, но уже в виде объёмной текстильной фигуры, где слои суровой бязи прострочены тёмными стежками. Ольга Субботина так виртуозно владеет этой техникой, что добивается даже портретного сходства — среди жителей Городка есть весьма узнаваемые Эльдар Рязанов в кепке железнодорожника, Дмитрий Шостакович, прогуливающийся в компании пожилой Любови Орловой, а также менее знакомые, но не менее точно изображённые Илья Кабаков, Василий Кандинский, Андрей Платонов.

Искусствовед Ольга Клименская считает, что экспозицию «Городка» можно считать глобальным ассамбляжем, где из сочетания фактур (шёлк батика и бязь текстильных фигур), технологий и красок (яркие пейзажи и графичные чёрно-белые портреты) рождается новое целое. По мнению искусствоведа, посконность, присущая по определению женскому рукоделию и так соответствующая теме провинциальной жизни, о которой идёт речь в экспозиции, в творчестве Ольги Субботиной вырастает до высокого искусства.

Выставка в «Марисе» весьма полно демонстрирует живописные батики Ольги Субботиной: кроме серии «Городок» здесь выставлены ещё и гротескные натюрморты — гигантские тыквы и кактусы, словно раздувшиеся от чувства собственной важности, а также причудливые, почти сюрреалистические, но в то же время дотошно реалистичные композиции, где, например, хамелеон играет в гляделки с обычной мясорубкой.

«Городок» Ольги Субботиной, сделанный с такой проникновенностью, воспринимается как подарок. Это и есть подарок: первым осенним вернисажем директор галереи Татьяна Пермякова отметила свой день рождения.

Выставка «Городок» (0+) работает в галерее «Марис-Арт» до 6 ноября.