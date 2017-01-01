Подкузьмили депутату Илью Кузьмина оставили в СИЗО

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Ленинский районный суд 19 сентября на месяц продлил срок содержания под стражей депутату краевого Законодательного собрания от КПРФ Илье Кузьмину. Следствие считает, что он инсценировал покушение на себя, а защита и сам Кузьмин настаивают на том, что попытку убийства предприняла его бывшая девушка Александра Остапчук из-за «неразделённой любви». Изменить меру пресечения не помогли заявление о готовности внести залог 2 млн руб. и письмо-характеристика от лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Фото: Дмитрий Енцов

Общественно опасный

Илья Кузьмин останется в СИЗО минимум до 25 октября. Так решил Ленинский районный суд, согласившись со стороной обвинения: подозреваемый представляет общественную опасность и в случае нахождения на свободе использует свой авторитет и публичность для давления на других участников расследования.

Подозреваемый в зале суда просил отпустить его под домашний арест. «Никаких действий в отношении свидетелей и «соучастников» я не совершал и не планирую, — сообщил Кузьмин. — Чтобы не попасть под статью «убийство», они стали говорить, что это была инсценировка. Мотив Остапчук — неразделённая любовь, она психически нездорова. Я три с половиной месяца был в статусе потерпевшего, и если бы я хотел на кого-то надавить, то, наверное, использовал бы это время, но я этого не делал. У меня трое детей (сам Кузьмин находится в разводе. — Ред.). Прошу изменить меру пресечения».

Однако суд не принял эти доводы во внимание. Помимо этого, без внимания оставили предложение защиты о залоге в размере 2 млн руб. и личную характеристику от всероссийского лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Зюганов характеризует Кузьмина как «честного, порядочного человека, верного товарища».

История эта весьма кинематографична и тянет не то на детектив, не то на любовный роман с элементами триллера. Обе стороны настаивают на своём ходе сюжета.

Если брать факты, то поздно вечером 24 февраля 2019 года в одном из типовых дворов Соликамска прогремели два выстрела из охотничьего обреза. На следующий день, 25 февраля, первый секретарь Пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова в Facebook написала, что на Илью Кузьмина напали: «Просто кошмар происходит в Пермском крае! Настоящее возвращение 90-х!» Вскоре в этой же соцсети на своей странице отметилась и сама «жертва»: «У нас, похоже, 90-е возвращаются. Чудом остался жив. Были два выстрела из обреза. Второй выстрел, если бы я не споткнулся, был бы мне прямо в затылок. Будем разбираться. Сейчас полиция уже ведёт следствие». При этом была выложена фотография, где со спины изображён сам Кузьмин в куртке с простреленным дробью капюшоном.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, и 27 февраля Соликамский городской суд арестовал по подозрению в совершении покушения на убийство местного жителя Эдуарда Мельникова. Он заявил, что стрелял холостыми, а само нападение было инсценировкой — для пиара депутата. «Киллер» сообщил, что депутат обещал за инсценировку нападения 200 тыс. руб., но не заплатил.

С 4 июня жизнь Ильи Кузьмина кардинально поменялась — из статуса жертвы он перешёл в позицию обвиняемого. Следственный комитет выпустил пресс-релиз, в котором сказано, что с целью «повышения своего общественного имиджа» депутат решил инсценировать покушение. И для этого, обещая денежное вознаграждение, он привлёк к организации инсценировки знакомую, которая из своего круга общения подыскала 30-летнего мужчину и 29-летнюю женщину для непосредственного совершения задуманного. Эдуарду Мельникову и двум другим фигурантам инкриминировали пособничество.

Кузьмина задержали 5 июня, а на следующий день Соликамский городской суд заключил его под стражу.

Соликамская «Санта-Барбара»

Накануне последнего продления ареста семья и представители защиты Ильи Кузьмина собрали пресс-конференцию, на которой рассказали свою версию произошедшего, основная линия которой — любовная. «Дело основывается на отвергнутой любви. Есть барышня по фамилии Остапчук (Александра Остапчук. — Ред.), у которой с Кузьминым были романтические отношения, прекратившиеся по инициативе Ильи. Она не смогла это нормально пережить и решила ему отомстить», — сообщил адвокат Кузьмина Константин Лазарев.

По его словам, девушка начала вести себя не очень адекватно, «даже вывела татуировки с его инициалами». «В сентябре прошлого года у неё возник умысел организовать на Илью покушение. Она поговорила с подругой — Олесей Мельниковой, а та в качестве исполнителя предложила своего мужа Эдуарда Мельникова. Остапчук взяла в кредитной организации кредит на 1,3 млн руб. Исполнителю она обещала за «работу» один миллион», — рассказал Лазарев.

Как считает защита Кузьмина, поздно вечером 24 февраля депутату предложили встретиться во дворе одного из домов. Кузьмин согласился, приехал и вышел из автомобиля. Мельников с обрезом за спиной стал выжидать, когда «цель» повернётся к нему спиной. «По своей практике знаю, что выстрелить глядя в лицо психологически очень сложно, поэтому чаще стреляют в спину», — пояснил адвокат.

«Киллер» дождался подходящего момента, но тут Кузьмин «почуял неладное» и начал поворачиваться. Вот тут-то и произошёл выстрел, который испортил капюшон народного избранника, не задев его самого. Дробь при этом попала в дверь подъезда многоквартирного дома.

После этого Кузьмин машинально бросился бежать, прозвучал ещё один выстрел. Но счастье, как мы знаем, опять было на стороне коммуниста. На этот раз дробь досталась детской площадке. В итоге запыхавшийся, но живой и невредимый депутат добрался до дома родителей там же, в Соликамске.

Но у следствия другая версия — Илья Кузьмин в тот вечер вышел из дома с уже простреленным капюшоном. Следователи не отрицают факт выстрелов, но холостыми, и не по депутату, а в воздух и в сторону.

«Я тебя порву»

Константин Лазарев рассказал, что, по одной из версий обвинения, депутат решил «попиариться», чтобы иметь большие шансы на выборах в Госдуму, которые должны состояться в 2021 году. Но защитник настаивает, что это бред: «Зачем организовывать инсценировку в 2019 году — за два года до выборов? Логичнее это делать за полгода или хотя бы за год до избирательной кампании».

После того как Мельниковы и Остапчук признались следствию в инсценировке, мама Кузьмина — Юлия Клименко — зачем-то написала СМС бывшей пассии сына: «Что ты плетёшь, с***! Я тебя порву». «Да, я сделала это на эмоциях, и мне очень стыдно за это сообщение. Но я считаю, что моего сына незаконно оболгали и удерживают», — говорит Юлия Клименко.

Защита настаивает, что в ходе следствия прошли незамеченными или сознательно не принимались в расчёт следы дроби на двери дома и детской площадке. «Следствие не нашло следов боевого выстрела, — отмечает Лазарев. — Они сказали, что экспертизу двери проводить не будут, потому что выстрелы были холостыми».

Юлия Клименко рассказала, что, по версии следствия, эти самые следы на двери были сделаны намеренно на следующий день после покушения. А Эдуард Мельников стрелял в воздух.

В общем, следствие идёт уже семь месяцев. Кузьмин находится в пермском СИЗО. По словам адвоката, у него боевой настрой, он занимается физкультурой. Трое остальных соучастников то ли инсценировки, то ли покушения находятся под подпиской о невыезде.

Руководитель фракции КПРФ краевого заксобрания Владимир Корсун на пресс-конференции посетовал, что следствие идёт очень долго. Но он не теряет надежды на благополучный исход: «Надеемся увидеть Илью на последних заседаниях Законодательного собрания в этом году».