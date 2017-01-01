Как по накатанной Минтранс принял 20 км дороги, связывающей Пермь с территорией опережающего развития «Чусовой»

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На прошлой неделе были приняты в эксплуатацию два участка региональной автодороги общего пользования Полазна — Чусовой. Дорога расположена на территории Добрянского и Чусовского районов Прикамья и имеет важное значение для жителей края: она связывает Пермь с промышленным узлом Чусового, Кизела, Губахи и даёт выход к границе Свердловской области. Общая длина трассы Полазна — Чусовой 86 км.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Дорожное покрытие участков, подлежащих ремонту, было в неудовлетворительном состоянии: ямы, продольные и поперечные трещины, выбоины; не обеспечен поверхностный водоотвод.

Подрядчик, строительно-коммерческая фирма «АТМ», в этом году отремонтировал почти 20 км автодороги. В рамках контракта подрядчик поменял дорожное покрытие. Регенерация дорожного полотна велась методом ресайклинга. Преимущество этой технологии в том, что старое асфальтовое покрытие не нужно вывозить. С помощью универсальной машины — ресайклера — в отфрезерованный и измельчённый материал (снятый асфальт) добавляют песок, щебень, цемент, воду и используют полученную смесь повторно для укладки нового основания дороги. Основание трассы получается гораздо плотнее и монолитнее, чем при традиционной укладке, а скорость работ практически вдвое выше.

Кроме того, в процессе ремонта были отремонтированы прикромочные лотки, укреплены обочины, восстановлены остановочные площадки на автобусных остановках, заменён бордюрный камень. На отремонтированных участках дороги нанесено почти 7 тыс. кв. м новой дорожной разметки и установлено более 500 гибких дорожных сигнальных столбиков.

Никита Гуричев, начальник отдела эксплуатации КГБУ «УАДиТ» Пермского края:

— Ремонт автодороги Полазна — Чусовой мы осуществляем отдельными участками. В этом году ремонт проводился на участках с 5-го по 15-й км и с 65-го по 75-й км. В процессе работы наши специалисты регулярно выезжали на дорогу для контроля качества. Пробы асфальтобетона, взятые лабораторией, подтвердили соответствие необходимым стандартам. Серьёзных замечаний к выполненной работе у нас нет.

Отметим, что в 2019 году в Пермском крае запланирован ремонт почти 800 км региональных и местных автомобильных дорог.