Ставка на профессию Почему половина девятиклассников уходят из школ в колледжи и училища

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Количество студентов средних профессиональных учебных заведений растёт, на ряд специальностей в этом году был очень высокий конкурс. Это говорит о повышении интереса со стороны бывших школьников к среднему профессиональному образованию. Выпускники, которые предпочли 10—11-м классам училище или колледж, в перспективе оказываются в более выигрышной позиции: и на рынке труда, и в процессе дальнейшей учёбы в вузах. В основном этот выбор они делают осознанно, однако иногда уходят в колледжи, чтобы избежать ЕГЭ.

Фото: Константин Долгановский

Все хотят в IT

По информации краевого минобра, сегодня в регионе работают 74 профессиональные образовательные организации и семь структурных подразделений вузов, реализующих программы среднего профессионального образования. Они готовят рабочих и специалистов по 146 специальностям и 92 профессиям.

Если учитывать отраслевую специфику региональной экономики, наибольшая доля бюджетных мест — 28% — приходится на промышленные специальности. На втором месте — социальная сфера (18%), на третьем — сфера информатики, ВТ и электроники (в 2019 году — 16% бюджетных мест, прогноз на 2020 год — 19%). «В последние годы, учитывая запросы работодателей, министерство увеличивает контрольные цифры приёма обучающихся по специальностям в области информационных технологий, машиностроительной отрасли, строительной отрасли и др. Одновременно с этим происходит уменьшение приёма по таким направлениям, как коммерция, страховое дело, банковское дело, экономика и бухгалтерский учёт», — отмечают в региональном министерстве образования.

По уровню конкурса наиболее востребованными техническими средними профессиональными учреждениями, по данным минобра, являются Пермский строительный колледж (семь человек на место в 2019 году), Пермский авиационный техникум (6,8 человека на место) и Краевой индустриальный техникум (5,1 человека на место). Наибольший конкурс зафиксирован на специальностях «Информационные системы и программирование» (14,3 человека на место), «Компьютерные системы и комплексы» (9,5) и «Технология машиностроения» (9,4).

На гуманитарных специальностях самый большой конкурс по направлениям «Туризм» (12,2 человека на место), «Дошкольное образование» (11,3) и «Дизайн» (10,5). Наиболее востребованные учреждения профобразования — Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна (общий конкурс — 6,6 человека на место в 2019 году), Пермский краевой колледж «Оникс» (6,3) и Пермский профессионально-педагогический колледж (5,4).

В министерстве образования говорят о расширении списка специальностей. Например, начиная с 2018 года в регионе осуществляется приём на новые специальности: «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем», «Технология производства изделий из полимерных композитов», «Аддитивные технологии» и др.

Мотивы выбора

По данным минобра, после окончания девятого класса вариант среднего профессионального образования выбирают больше половины всех детей (54%). Остальные 46% продолжают обучение в школе.

По словам директора Пермского техникума промышленных и информационных технологий Вячеслава Аспидова, среди причин — заинтересованность в том, чтобы скорее обрести финансовую самостоятельность.

Ещё 8—10 лет назад вопрос выбора между средним специальным и высшим образованием даже не стоял. Сейчас можно выделить немало весомых причин в пользу первого, говорит Евгений Ли, руководитель отдела по подбору персонала компании Ancor Industry. К ним можно отнести значительно менее длительные (по сравнению с вузовскими) сроки программ обучения. Плюс практический опыт, который можно получить уже во время обучения, что даёт возможность трудоустройства студентов. Кроме того, с годами спрос на квалифицированных рабочих только растёт.

По мнению директора Колледжа профессионального образования ПГНИУ Юлии Рольник, интерес к среднему профессиональному образованию велик ещё и потому, что оно даёт возможность более ранней специализации и реализации интересов. В отличие от 10—11-го классов, где программа унифицирована и почти не учитывает личной специфики. «В средние профессиональные учебные заведения идут те, кто уже определился со специальностью. На это влияет личный интерес либо традиции семьи. У таких ребят часто в голове уже есть модель профессионального будущего, и они осознанно идут на практику, осознанно участвуют в олимпиадах по нужным им направлениям. Они ориентированы на знания, а не на оценки», — отмечает эксперт.

С этим утверждением согласна ученица девятого класса школы №2 с углублённым изучением предметов гуманитарного профиля Дарья Костицына. После окончания учебного года она планирует поступить в юридический колледж при ПГНИУ. «Это даст мне возможность ещё до университета получить знания о моей будущей профессии. Также после обучения в колледже при университете мне будет легче поступить на юридический факультет ПГНИУ. Если я останусь в школе, с точки зрения образования я проведу время не так эффективно: с 10-го класса в нашей школе идёт углублённое изучение либо гуманитарного направления, либо химико-биологического. А в колледже я получу углублённые знания именно по нужной мне профессии», — говорит школьница.

Впрочем, продолжает Юлия Рольник, встречается и другой мотив: часть ребят просто хотят уйти из школы, поскольку она не удовлетворяет их требованиям или в силу конфликта. Кроме того, это способ избежать сдачи ЕГЭ.

Евгений Ли отмечает, что спрос на рабочие специальности растёт не только за счёт вчерашних школьников: на обучение работников зачастую направляют сами предприятия и организации.

По информации министерства образования, по специальности устраиваются порядка 60% выпускников средних профессиональных учебных заведений. Наиболее высокий процент трудоустройства выпускников (80—100%) по следующим специальностям: «Компьютерные системы и комплексы», «Прикладная информатика (по отраслям)», «Лечебное дело», «Сестринское дело».

Высшее образование поможет

По оценке Евгения Ли, карьерные перспективы выпускников вузов, безусловно, выше, чем у обладателей среднего профобразования, но с точки зрения зарплаты разница не так существенна, если сравнивать доходы высококвалифицированных специалистов.

Вместе с тем утверждение, что без высшего образования — никуда, не устарело, оно лишь приобрело несколько иной смысл, считает Дмитрий Вершинин, директор центра профориентации управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ. «Производства становятся всё более технологичными и наукоёмкими, и квалификация задействованных людей должна постоянно повышаться. Опять же карьерный рост немыслим без управленческих навыков и soft skills. Вот и выходит, что человек, который претендует на большее, рано или поздно добирается до высшего образования», — утверждает эксперт.

Действительно, часть выпускников средних профессиональных учебных заведений сразу продолжают обучение в вузе.

По словам Вячеслава Аспидова, обучение в вузе продолжили 8% выпускников Пермского техникума промышленных и информационных технологий в 2019 году, 49% пошли на работу, 42% призваны в армию. Юлия Рольник приводит иные цифры: в университет поступают 70% студентов Колледжа профессионального образования ПГНИУ.

Интересно, что и в этом случае выпускники средних профессиональных учебных заведений оказываются в выигрыше. «Поступив в вуз, наши бывшие студенты на первом этапе уступают выпускникам 11-х классов по общеобразовательным дисциплинам, поскольку в системе среднего профобразования общеобразовательная программа 10—11-х классов даётся в сжатом объёме. Но когда начинаются профессиональные предметы, наши ребята выходят вперёд и чувствуют себя как рыба в воде: к этому времени они не только прослушали теорию, но и прошли практику на нескольких предприятиях», — рассказывает Юлия Рольник.