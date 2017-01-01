…Вовсе не с вешалки В галерее «Уникум» открылась выставка, посвящённая Году театра

Твитнуть Поделиться Поделиться

«Уникум» — галерея частных коллекций. Благодаря её работе пермяки узнают о том, какие сокровища хранятся в домашних собраниях земляков и соседей. Живопись, декоративно-прикладное искусство, графика музейного уровня — и всего этого, как утверждает куратор Вадим Зубков, хватит на долгие-долгие годы выставочной деятельности.

Фото: Вадим Зубков

Однако коллекционировать можно не только искусство. Точнее, не только изобразительное искусство. Есть способ собрать в коллекцию театральные впечатления, ведь театр, по мнению Зубкова, начинается вовсе не с вешалки, а с программки. Программка предваряет знакомство со спектаклем, а позже остаётся как напоминание о событии, хранилище театральных впечатлений. Многие программки рука не поднимется выбросить: здесь и форма оригинальная, и содержание присутствует — умные тексты, отличные фото.

На выставке «Я видел это!» собраны программки из коллекций двух завзятых театралов — предпринимателя Игоря Фомина и самого Вадима Зубкова. В экспозиции — около 500 экземпляров, и, по признанию Зубкова, вошло далеко не всё. Отбирали самые оригинальные, самые редкие и самые памятные.

Фото: Вадим Зубков

По оригинальности мало кто сравнится с «Мастерской Петра Фоменко»: в этом театре программка к «Фантазиям Фарятьева», например, напечатана на советских обоях, а к «Улиссу» выполнена в виде старой газеты. Впрочем, многие другие тоже стараются. Чеховскую «Чайку» в Театре им. Моссовета сопроводили программкой в виде старинного фотоальбома.

Здесь множество таких «обманок»: кажется, что это альбом, — а это программка; кажется, что афиша, — а это опять-таки программка, в развёрнутом виде.

Более традиционные программки — в форме буклета — собраны тематически: по авторам, по фестивалям, по театрам, по произведениям. Есть целая полка Верди, полка «Гамлета» и стеллаж Гоголя. Экспозиция, посвящённая Зальц­бургскому фестивалю, плавно перетекает в экспозицию Пермского театра оперы и балета, поскольку эти две институции в эпоху Курентзиса оказались плотно переплетены.

Фото: Вадим Зубков

Целый сюжет разворачивается в истории постановок «Волшебной флейты» Моцарта.

Всё это крайне любопытно разглядывать, а особенно интересно обсуждать с Вадимом Зубковым, потому что, рассказывая о выставке, он щедро делится и личными воспоминаниями о визитах в театры, и планами на будущее: «А ты знаешь, что такой-то там-то ставит то-то?» — и уже хочется начать бронировать билеты. И непременно программку привезти.

Вадим Зубков, куратор галереи частных коллекций «Уникум»:

— Программка — визитная карточка спектакля. Она может много нам поведать и о театре, и о режиссёре спектакля, и о художественных и эстетических принципах этого храма искусства. В программке всё имеет значение: качество бумаги, шрифт, цвет или его отсутствие, конструкция макета, смысловая последовательность информационных блоков, доступность или замысловатость изложения размещённого материала и т. д. и т. п.

В наше время все серьёзные театральные институции, будь то камерный театр или крупный международный фестиваль, уделяют огромное внимание визуальной рекламе своих мероприятий. Вас должны а) заметить и б) запомнить! Именно поэтому искушённый театрал даже на ощупь никогда не перепутает буклет театра «Школа драматического искусства» с «гроссбухом» Зальцбургского фестиваля или глянцем программок Royal Opera House.

«Уникум» не был бы собой, если бы не сопроводил эту познавательную экспозицию произведениями искусства. Эмали Натальи Степановой — портреты великих драматургов и композиторов, где образы близки к каноничным и хрестоматийным, и здесь же — их фантазийные изображения: милый пухлый Гоголь работы Михаила Павлюкевича, карикатура Николая Радлова «Русская классика убегает от Мейерхольда», туманный, грустный Чехов Константина Николаева.

Выставка «Я видел это!» (6+) работает в галерее «Уникум» до 12 ноября.

Твитнуть Поделиться Поделиться