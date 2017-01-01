К экологии через историю В историческом центре Перми появился новый экомаршрут

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Общественники и экологи в последние годы развернули большое движение по преобразованию долин малых рек. Теперь минимум одна тропа есть в каждом районе. В 2019 году в Перми началась реализация совместного проекта ПКО ООО «Всероссийское общество охраны природы» и общественного движения «Слушай соловья» по преобразованию городской среды в долине реки Егошихи и созданию экологического маршрута «Тропа к Егошихе». Поддержали инициативу организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

Фото: Сергей Подоляк

На минувшей неделе «Тропа к Егошихе» стала доступной. В историческом центре Перми появился новый маршрут для тех, кто любит проводить время на открытом воздухе с пользой для здоровья.

По словам председателя Всероссийского общества охраны природы в Пермском крае Юрия Хохлова, малые реки являются основой зелёного каркаса города, их обустройство позволяет сохранить тонкий экологический баланс и фактически позволяет жителям комфортно жить в условиях мегаполиса.

«Это особенное место, поскольку здесь произошёл целый ряд исторически значимых событий, здесь переплетены эры и века. Именно здесь обнаружена первая стоянка человека на территории будущего города (историки считают, что она находилась здесь примерно в 15 000 году до н. э. — Ред.). Кроме того, здесь проходил важнейший Соликамский тракт и именно через этот лог проходил мост. Поэтому мы постарались обеспечить сюда доступ людей», — пояснил Юрий Хохлов.

По словам Юрия Хохлова, пока реализован первый этап — обустроен мостик, восстановлены лестницы. Но уже сейчас горожане могут спуститься сюда и посмотреть на место слияния Егошихи и Стикса.

Официальное открытие «Тропы к Егошихе» состоялось 12 сентября с участием главы города Дмитрия Самойлова, председателя Пермской городской думы Юрия Уткина, представителя президента компании «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олега Третьякова и заместителя генерального директора «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» — директора филиала «ПермНИПИнефть» Надежды Лядовой.

«Выбор долины Егошихи неслучаен — это уникальное место с точки зрения истории, к тому же самый центр города, который оказался незаслуженно забытым. Совсем рядом новый офис нашего института «ПермНИПИнефть», мы не могли не подключиться к преображению этого места. Мы социально ориентированная компания, поэтому такие экологические акции и проекты для нас важны, будь то восстановление водного биоразнообразия рек, возрождение родников, скверов и парков или создание новых экомаршрутов по всему Пермскому краю», — подчеркнул Олег Третьяков.

«В начале сентября в Перми впервые прошёл фестиваль «День рождения рек». Он дал старт долгосрочному проекту «Город рек», который мы реализуем совместно с общественными активистами и учёными-экологами. Проект «Тропа к Егошихе», который воплощён в жизнь общественностью города при поддержке организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, безусловно, органично вписывается в наше общее дело. А для меня это ещё и свидетельство того, что людей, которые любят свою малую родину, стремятся сделать её более комфортной, красивой и интересной, становится всё больше», — отметил Дмитрий Самойлов.

Совместно с первыми лицами города гости совершили экскурсию по тропе, осмотрели, как всё обустроено и что ещё предстоит сделать. Они особо подчеркнули важность проекта на фоне грядущего 300-летнего юбилея Перми — исторический центр города, откуда он начал своё развитие, не может остаться без внимания. Тем более что совсем недалеко от этого места, как неоднократно сообщали городские и краевые власти, к 2023 году будет функционировать культурно-развлекательный кластер «Первогород» с галереями, музеями, элементами исторической реконструкции и другими объектами. Концепция «Первогорода» неоднократно была представлена на Градостроительном совете при главе Перми.

Саму тропу протяжённостью 500 м (но это лишь её облагороженный участок, сама тропа значительно длиннее, и в планах — её полное благоустройство) найти легко — её вход и выход расположены в сотне метров левее мемориала «Скорбящая». По планам экологов и общественников далее маршрут будет кольцевым, то есть посетители смогут пройти значительно большее расстояние. Кроме того, будут продолжены работы по благоустройству, чтобы жители могли комфортно гулять в любую погоду и в любое время года. В пермских реалиях это очень важно.

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