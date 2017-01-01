Пятница, 13-е Начался концертный сезон Пермской филармонии

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В подзаголовке не случайно осторожно сказано «начался», а не «открылся»: официального открытия сезона ещё не было, хотя, казалось бы, большой симфонический концерт под управлением всемирно знаменитого музыканта — идеальный случай для этого. Именно такой концерт состоялся в Большом зале филармонии 13 сентября — выступал Юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета.

Фото: Любовь Изгагина

Детско-молодёжный проект Башмета, создававшийся под высочайшим покровительством вплоть до президента России, хорошо известен: в нём участвуют талантливые исполнители в возрасте от 10 до 22 лет, собранные со всей страны. Есть и пермские ребята — их на концерте особо приветствовали. Оркестр сияет юношеским очарованием и каждым выходом на сцену доказывает, что юным музыкантам под силу вполне взрослая музыка.

Первый концерт филармонического сезона 2019/20 не был исключением. Программа была большая и ответственная. Правда, не обошлось без казусов — мистическая дата, да ещё совпавшая с полнолунием, очевидно, продиктовала особые условия.

Выступление началось с визитной карточки оркестра — пьесы молодого композитора Кузьмы Бодрова «Путешествие по оркестру», написанной специально для этого коллектива. Подобно знаменитому «Путеводителю по оркестру» Бенджамина Бриттена, эта пьеса занимательно представляет разные группы инструментов, но, в отличие от великого предшественника, Кузьма Бодров взялся ещё и показать разные музыкальные стили, для чего использовал цитаты из популярной классики — слышался то каприс Паганини, то «Ария» Баха, то отрывок из «Времён года» Вивальди.

Фото: Любовь Изгагина

Сыграли «Путешествие по оркестру» бодро и не без виртуозного блеска, задав тон и настроение всему вечеру. Под аплодисменты на сцену вышел композитор и горячо поблагодарил Башмета и музыкантов. Публика притихла — не сразу поняли, что это за парень. «Композитор», — коротко подсказал Башмет, и поднялась новая волна оваций.

Программу продолжили выступления оркестра с солистами: видный юноша Никита Яновский солировал на сияющей новенькой валторне в Концерте №4 для валторны с оркестром Моцарта (первая часть). Тут-то и начались странности: в каденции солист дважды выдал две первые фразы так называемого Адажио Томмазо Альбинони (то, что это не Альбинони, а сочинение музыковеда Ремо Джадзотто, это другой вопрос). Знатоки после концерта специально искали в Сети канонические исполнения моцартовского концерта, и этих фраз не обнаружили... Что ж, каденция в довольно большой степени импровизационный момент и полностью находится на совести солиста, но всё же странно получилось.

Фото: Любовь Изгагина

Следующей солисткой стала Элеонора Костина. Высокую блондинку-перкуссионистку зрители не могли не отметить ещё во время исполнения «Путешествия по оркестру» — даже находясь в самом последнем ряду музыкантов, она выделялась энергичной игрой и эффектной внешностью, да и Кузьма Бодров ей помог — написал большое соло для перкуссии.

Элеонора солировала в Концертино для ксилофона с оркестром японского композитора ХХ века Тосиро Маюдзуми. Редко исполняемое произведение, написанное в 1965 году, оказалось блестящей миниатюрой, в которой переплелись традиционные мелодии и современные музыкальные приёмы, бодрость и энергичный настрой самурайского марша и хрустальная хрупкость ксилофонного звука.

Публика оценила старания Башмета создать необычную, яркую и в то же время лёгкую программу. В ней не было заигранных хитов, но и ничего «грузового», «навороченного» тоже не было.

И тут первое отделение неожиданно завершилось. Хочется даже сказать «оборвалось», потому что публика с нетерпением ждала третьего соло — звёздного соло руководителя оркестра, который, согласно программке, должен был играть «Кол нидрей» Макса Бруха — вообще-то виолончельную вещь, но для Башмета переписанную под альт. Этого не случилось — без долгих объяснений начался перерыв, на протяжении которого все обсуждали отсутствие «Кол нидрей». Причина, собственно, была налицо — Юрий Абрамович выглядел усталым и даже дирижировал частично сидя, а не стоя. Концерт в Перми был седьмым по счёту, предпоследним в интенсивном гастрольном турне оркестра, немудрено было утомиться.

Фото: Любовь Изгагина

Тем не менее в концерте было ещё второе отделение — играли Пятую симфонию Шостаковича, огромное, мелодически и интонационно богатое, сложное произведение, звуковой портрет тридцатых годов ХХ века: здесь есть и героический пафос, и трагизм, и звуки радостных, беззаботных городских улиц — вальсок, эстрадная песенка... И всё это сплетается в стройную звуковую картину, погружающую зал в сложно организованный, но безупречно гармоничный мир композиторской мысли.

Молодым оркестрантам удалось передать его многочисленные интонационные оттенки. Огромное полотно, в котором исполнителю нужно прочувствовать каждый мотив и в то же время видеть целое, было несколько тяжеловато для Юношеского оркестра, но молодёжь достойно справилась с задачей. Публика оценила — долго радостно аплодировала, несла цветы к сцене. Пытались вызвать на бис... Не вышли.

Что ж, при всём приятном впечатлении, которое оставил концерт, получается, что Юрий Абрамович нам должен. Остаётся надеяться, что отработает в следующий приезд.

Официальное открытие концертного сезона Пермской филармонии состоится 2 октября. В честь Года театра на открытии будет показан поэтический спектакль «1926» (6+) на основе стихов и писем Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке. Выступят драматические артисты Елизавета Боярская и Анатолий Белый и скрипач Дмитрий Синьковский.