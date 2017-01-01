Вопрос денег На сентябрьской «пленарке» депутаты краевого парламента внесут изменения в бюджет и рассмотрят важные для предпринимателей законопроекты

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На этой неделе, 19 сентября, в краевом парламенте состоится очередное пленарное заседание. Депутатам предстоит внести изменения в бюджет, которые коснутся сразу 10 госпрограмм, а также дать старт формированию нового созыва Общественной палаты. Кроме того, парламентарии рассмотрят два законопроекта, которые призваны восстановить справедливость в связи с досрочной отменой ЕНВД в большинстве муниципалитетов края, а также в связи с обязанностью ИП, работающих на дому, дважды платить за вывоз одного и того же мусора.

Фото: Игорь Катаев

Финальные правки

Депутаты краевого парламента сразу в двух чтениях рассмотрят проект поправок в бюджет на 2019—2021 годы. Законопроектом предлагается увеличить доходы и расходы краевого бюджета в 2019 году на 4,9 млрд руб. благодаря поступлению налога на прибыль организаций по отдельным налогоплательщикам.

Изменения расходов коснутся сразу 10 госпрограмм Пермского края. Например, предлагается выделить деньги на двукратную компенсацию муниципалитетам выпадающих доходов от досрочной отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) не в 2020-м, а в 2019 году. Кроме того, планируется компенсировать ПАИЖК 150 млн руб., потраченных на достройку долгостроя. Также авторы законопроекта просят депутатов выделить деньги на приведение в нормативное состояние восьми пожарных депо, закупку в социальные объекты программно-аппаратных комплексов для дублирования сигнала о возникновении пожара в пункты подразделений пожарной охраны.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на функционирование ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», содержание имущественного комплекса Пермского мотовозоремонтного завода «Ремпутьмаш», покупку школьных автобусов и проведение реставрации экспонатов Пермской художественной галереи для их выставления в новом здании на «Заводе Шпагина».

Общественная палата пятого созыва

В связи с истечением полномочий Общественной палаты Пермского края депутаты примут постановление «О начале процедуры формирования Общественной палаты Пермского края пятого созыва». Процедуру предлагается начать 1 октября.

Второй проект постановления краевого парламента касается утверждения персонального состава Комиссии по определению кандидатур в Общественную палату от Законодательного собрания. В состав комиссии предлагается включить по одному депутату от каждого комитета и сотрудников структурных подразделений аппарата парламента.

Напомним, в марте этого года депутаты приняли поправки в законы об Общественной палате и общественном контроле и привели их в соответствие с федеральным законодательством. Раньше 24 члена Общественной палаты избирались на краевой конференции общественных объединений и иных некоммерческих организаций из числа делегатов, выбранных на собраниях общественных объединений и иных некоммерческих организаций в муниципалитетах Пермского края. И ещё по шесть человек назначались губернатором и Законодательным собранием.

Теперь в Пермском крае впервые будет использоваться новый порядок: 12 членов Общественной палаты будут утверждаться губернатором по представлению зарегистрированных на территории края структурных подразделений общероссийских и межрегио­нальных общественных объединений. Ещё 12 человек будут утверждены Законодательным собранием по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений. Оставшихся 12 членов палаты выбирают члены Общественной палаты, которых утвердили глава региона и депутаты, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Льготные привилегии

В конце августа губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в регио­нальный парламент законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения». Этот документ должен расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения для перехода бывших плательщиков единого налога на вменённый доход на другие налоговые системы. Это должно снизить негативную реакцию со стороны предпринимателей, для которых после отмены ЕНВД должна вырасти налоговая нагрузка.

Во-первых, законопроектом предлагаются существенные изменения в части размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода (ПВГД) по видам предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения. В новый перечень включены 69 видов предпринимательской деятельности. В частности, предлагается отменить дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами, по видам товаров для розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с торговым залом, по типам предприятий общепита с залом обслуживания посетителей.

Кроме того, для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала или через объекты НТО (включая автоматы) предлагается установить единый ПВГД на уровне торговли через объекты нестационарной торговой сети. При этом для розничной торговли и сферы общественного питания предлагается отменить дифференциацию ПВГД в зависимости от количества объектов. Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного к получению дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Во-вторых, чтобы не допустить повышения налоговой нагрузки в муниципалитетах края, авторы законопроекта предложили дифференцировать территории Пермского края с учётом актуальных данных, а также изменить подход к этой дифференциации. Действующая в настоящее время дифференциация территории учитывает объём социальных выплат и налогооблагаемых доходов в расчёте на душу населения определённого муниципалитета за 2012 год, а в новой предлагается использовать данные за 2016 год о соотношении объёма доходов населения и объёма товарооборота на один объект муниципальных образований. Кроме того, предлагается увеличить количество групп территорий с четырёх до шести. В результате понижающий коэффициент на годовой доход, потенциально возможный к получению предпринимателем, снизится для 32 муниципалитетов, а для остальных 14 не изменится (для Косинского и Кудымкарского округов коэффициент должен был вырасти, но его решили оставить на действующем уровне). При этом КСП Пермского края в своём заключении, несмотря на положительную оценку законопроекта, отмечает, что разделение на группы сделано приблизительно, и некоторые муниципалитеты могли попасть в соседние группы и получить не совсем верный коэффициент.

Для предприятий, работающих по упрощённой системе, планируется расширить возможности применения пониженных ставок. В частности, такими ставками могут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников (10% по системе «доходы минус расходы» и 4% — по УСН). Кроме того, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы минус расходы» и 2% — для налого­плательщиков, выбравших в качестве налого­обложения доходы.

Помимо этого, депутаты Законодательного собрания рассмотрят проект закона Пермского края «Об особенностях оплаты коммунальных услуг отдельными категориями потребителей», который призван исправить ситуацию, когда за одну и ту же услугу пришлось бы платить как минимум дважды.

Напомним, ранее из-за жалоб предпринимателей, работающих на дому (они оплачивают услугу и как физлица, и как представители бизнеса), губернатор Пермского края Максим Решетников внёс законопроект об освобождении ИП и некоммерческих организаций от двойной платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), освободив самозанятых индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором. Также губернатор наложил мораторий на штрафы ИП за вывоз мусора. То есть предпринимателям, которые до 15 сентября заключат договор с региональным оператором по обращению с ТКО «Теплоэнерго», не будут выставлены штрафные санкции и пени за несвоевременное заключение договора.

Предварительный вариант законопроекта уже рассмотрели 6 сентября в «нулевом» чтении на постоянно действующей рабочей группе заксобрания по ЖКХ. В результате старший помощник прокурора Пермского края по взаимодействию с представительными и исполнительными органами края, органами местного самоуправления Вероника Файн заявила, что 184-ФЗ и 189-ФЗ не дают субъекту РФ права освобождать физлиц и ИП от платы за вывоз ТКО. «Законодательство чётко говорит о платности предоставляемых услуг и отсутствии у субъекта права на освобождение от платы. Поэтому мы более склоняемся к льготному и дифференцированному тарифу — пусть он будет всего 1% от тарифа, но это будет льготный тариф», — отметила представитель прокуратуры. Однако Антон Удальёв сообщил, что если край сделает льготный тариф даже в одну копейку, то её необходимо будет начислить. «А это серьёзные расходы на начисление и выставление платёжных документов», — сказал он и показал, как выглядят эти документы: одна квитанция для граждан и несколько бумаг для ИП.

Между первым и вторым чтением законопроект планируется доработать, после чего документ обретёт свой окончательный вид.

Двойное слово минздраву

Планируется, что в четверг депутаты заслушают доклад министра социального развития Павла Фокина о положении семей с детьми в Пермском крае за 2018 год и два доклада министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой — «О состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии в Пермском крае по итогам 2018 года» и «Об организации онкологической помощи населению Пермского края».

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— В рамках сентябрьской пленарной недели депутатам предстоит рассмотреть немало социальных и экономических вопросов, которые вызывают активный общественный резонанс.

Так, на обсуждение депутатов внесены корректировки показателей действующего бюджета. Из 4,9 млрд руб., которые образовались в основном в результате роста поступлений от налога на прибыль организаций и НДФЛ, более 2 млрд руб. будет направлено на компенсацию выпадающих доходов муниципалитетам в случае отмены единого налога на вменённый доход. На сегодняшний день решение об отмене ЕНВД с 2020 года приняли 30 муниципальных образований Пермского края.

Блок экономических вопросов связан прежде всего с изменением системы налогообложения. Сегодня нужны действенные меры по стимулированию малого и среднего бизнеса, по обеспечению развития деловой активности в муниципальных образованиях Пермского края. Такой работой нужно заниматься в постоянном диалоге власти с бизнес-сообществом. Отмечу, что депутатский корпус ориентирован на выстраивание конструктивного взаимодействия с представителями предпринимательского сообщества, на создание условий для увеличения доходов краевого бюджета не только за счёт повышения собираемости налогов, но и за счёт развития предпринимательства.

Среди социальных законопроектов можно выделить поправки к закону о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проект закона предусматривает, что в трудной жизненной ситуации они смогут неоднократно заключать договоры найма специализированного жилья сроком на пять лет. Ранее такое право давалось всего один раз. Ещё одно важное новшество: число квартир, которые предоставляются детям-сиротам, теперь не может превышать 25% от общего количества квартир в многоквартирном доме.

Тему социальной политики на предстоящем пленарном заседании продолжит доклад о положении семей с детьми в Пермском крае за 2018 год. Также правительство выступит с информацией о состоянии здоровья населения Пермского края и санитарно-эпидемиологическом благополучии по итогам 2018 года, а в рамках «правительственного часа» представит доклад об организации онкологической помощи жителям Прикамья. Важно, чтобы результатом рассмотрения вопроса стали положительные изменения в организации медицинского обслуживания населения. Именно в этом заинтересованы депутаты.