Убедите их немедленно Краевые власти продолжают доказывать предпринимателям, что ЕНВД надо отменить, а все проблемы взаимодействия с регоператором по обращению с ТКО будут решены

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На минувшей неделе в Перми состоялся семинар для бизнесменов, в ходе которого представители власти ответили на вопросы по двум злободневным темам, касавшиеся досрочной отмены единого налога на вменённый доход (ЕНВД) и заключения договоров о вывозе мусора с «Теплоэнерго». Вопросов накопилось действительно много — об этом свидетельствовал полный Органный зал, в котором собрались более 500 предпринимателей. В итоге разговор властей с предпринимателями получился достаточно информативным, но напряжённым. После каждого неудовлетворяющего представителей бизнеса ответа предприниматели саркастично смеялись, а когда кто-то из ИП вставал и начинал грубо критиковать действия краевых властей, ему начинали аплодировать.

Часть предпринимателей задавали вопросы о целесообразности отмены ЕНВД в целом. Например, бизнесмены поинтересовались, зачем надо было досрочно убирать налог, если с 2021 года его не будет на федеральном уровне, и нельзя ли было сделать переходный период

Фото: Илья Радченко

Налоги

После отмены ЕНВД предпринимателям предлагают перейти на патентную (только для ИП) либо упрощённую систему налогообложения. Поэтому глава краевого министерства экономического развития Максим Колесников рассказал о внесённом в краевой парламент законопроекте, который должен смягчить последствия досрочной отмены единого налога на вменённый доход. Министр подчеркнул, что отмена ЕНВД и законопроект направлены на справедливое распределение налоговой нагрузки.

Говоря об улучшении условий по патентной системе, Максим Колесников пояснил, что край не в силах убрать ограничения, установленные федеральным законодательством (годовая выручка — не более 60 млн руб., численность наёмных работников — не менее 15 человек, площадь объекта — не более 50 кв. м), а также разрешить пользоваться патентом юрлицам. Поэтому краевые власти предложили отменить дифференциацию по отдельным видам деятельности: установить единый патент для розничной торговли с торговым залом на все виды товаров, установить единый патент для ресторанов, кафе и закусочных, а также убрать дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами. Кроме того, для розничной торговли через стационарные объекты без торгового зала или через объекты НТО (включая автоматы) предлагается установить единый потенциально возможный к получению ИП годовой доход (ПВГД) на уровне торговли через объекты нестационарной торговой сети. Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного к получению дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Региональные власти предложили пересмотреть стоимость патента (понижающий коэффициент на потенциально возможный к получению ИП годовой доход) в муниципалитетах края. В результате этих изменений, согласно расчётам регионального минэкономразвития, стоимость патента на розничную торговлю продуктами в Перми снизится с 44 тыс. до 43 тыс. руб. в год, в Добрянке — с 44 тыс. до 24 тыс. руб., в Краснокамске — с 44 тыс. до 17 тыс. руб., а в Большесосновском районе — с 22 тыс. до 11 тыс. руб.

Министр отметил, что патент необязательно покупать на год. Он выдаётся на срок от одного до 12 месяцев, поэтому предприниматели, занимающиеся сезонным видом работ, могут оплатить только фактическое время его использования.

Министр экономического развития Максим Колесников и бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков отвечают на вопросы предпринимателей

Фото: Илья Радченко

Юрлицам и предпринимателям, которые не могут воспользоваться патентом из-за федеральных ограничений, предлагается перейти на упрощённую систему налогообложения: ставка на «доходы» в Пермском крае составляет 6%, а на «доходы минус расходы» — 15%. При этом Максим Колесников отметил, что для некоторых видов деятельности (научные исследования и разработки, образование, здравоохранение, социальные услуги, гостиницы, общепит, строительство, обрабатывающие производства) в Пермском крае установлены пониженные ставки. Также сейчас краевые власти предлагают отменить ограничение численности наёмных работников для предприятий общепита, чтобы все могли пользоваться пониженными ставками (4 и 10%), и установить льготные ставки (2 и 7%) для резидентов индустриальных и технопарков.

Максим Колесников подчеркнул, что предпринимателям, работающим в муниципалитетах, в которых с 2020 года отменят ЕНВД, надо обязательно подать в УФНС заявление о прекращении ведения деятельности по ЕНВД. Если они не успеют подать заявление о переходе на другой налоговый режим, то 1 января автоматически перейдут на основную систему налогообложения.

Во время режима вопросов руководитель НО «Краснокамский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства» Алексей Попов (депутаты Краснокамска приняли решение отменить ЕНВД после того, как Алексей Попов выступил в поддержку этой инициативы) поинтересовался у министра, почему они не включили в законопроект некоторые предложения предпринимателей. «Спасибо, что учли наши предложения о дифференциации территории. Краснокамск наконец-то выйдет из первой группы (стоимость патента сейчас там максимальная, как в Перми. — Ред.). Но мы также просили сделать градацию по автотранспортным услугам, потому что доходность пассажирских перевозок в Перми, Краснокамске или другом районе различается», — сказал он.

Максим Колесников ответил, что этот вид бизнеса сложно администрировать — понять, где он зарегистрирован и где по факту осуществляет услуги. «Поэтому мы просто решили установить плоскую шкалу с наименьшей ставкой», — пояснил министр. Однако Алексей Попов остался недоволен ответом и сообщил, что конкурсы на пассажирские перевозки общественным транспортом проводятся в каждом муниципалитете и отследить их проще простого. «У предпринимателей, которые перейдут с ЕНВД на патент, будет рост налоговой нагрузки в 10 раз. У нас в Краснокамске и так тариф для пассажиров на 2 руб. выше, чем в Перми, потому что себестоимость высокая», — добавил он.

Предприниматель из Кунгура попросила перевести свой город в группу с меньшей стоимостью патента. Но ей ответили, что, согласно новой методике, Кунгур должен находиться во второй группе и перевести его в шестую, где находится Кунгурский район, нельзя. Однако, по словам Максима Колесникова, они сделают перерасчёт, если город и район объединятся. Напомним, в 2018 году Кунгурский район стал одним из немногих муниципалитетов, где объединение с городом было приостановлено на неопределённый срок из-за сильного противодействия со стороны жителей района и местных элит.

Другая часть предпринимателей задавали вопросы не о законопроекте, а о целесообразности отмены ЕНВД в целом. Например, бизнесмены поинтересовались, зачем надо было досрочно отменять ЕНВД, если с 2021 года налог отменят на федеральном уровне, и нельзя ли было сделать переходный период. Министр экономического развития пояснил, что в Прикамье начали работать над этим раньше, чем в других субъектах РФ, чтобы сделать переход максимально комфортным как для муниципалитетов, так и для бизнеса. «Это и есть переходный период», — сказал Максим Колесников и добавил, что не знает, почему остальные регионы не озаботились этим вопросом. Предприниматель из Чайковского Алексей Мартюшев отметил, что работу над совершенствованием УСН и патентной системы надо было начинать до того, как предлагать муниципалитетам отменять ЕНВД, так как налоговая нагрузка после отмены налога у них вырастет в 10 раз.

«А что будет с территориями, где депутаты отказались отменять ЕНВД с 2020 года? Их принудительно заставят принять это решение или ЕНВД там останется до 2021 года?» — также поинтересовался предприниматель из Чайковского (18 сентября инициативу об отмене ЕНВД там рассмотрят в третий раз, из-за того что депутаты дважды не принимали законопроект). Максим Колесников ответил, что «муниципальные образования, которые не хотят переходить на другие налоговые режимы, имеют на это право».

Предприниматель Андрей Дерягин, представляющий сеть магазинов детской обуви, отметил, что в Тюмени налоговая ставка по УСН составляет 5%, а в Пермском крае — 15%. Бизнесмен Сергей Бакшаев поинтересовался, не планирует ли правительство края пересмотреть ставки по упрощённой системе налогообложения. Максим Колесников ответил, что почти в 70 субъектах ставка практически такая же, как в Пермском крае, и правительство не собирается снижать ставку для всех, а будет предлагать депутатам «адресно» снизить ставки для отдельных видов деятельности.

Представители бизнеса попросили правительство обратиться в Госдуму, чтобы снять ограничение в 50 кв. м для столовых, понизить ставку по УСН для НКО и ввести налоговые льготы для учреждений культуры и искусства. При этом краевые власти заявили, что не исключают того, что ко второму чтению, которое пройдёт в октябре, законопроект ещё могут доработать. Также возможно, что в краевое законодательство о налогообложении будут вноситься правки в течение всего 2020 года. «Улучшать всегда проще, чем ухудшать», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков.

Очередь из предпринимателей на консультацию и заключение договоров с «Теплоэнерго»

Фото: Наталья Тимофеева

Мусор

Вторая часть семинара была посвящена взаимодействию предпринимателей с регоператором по обращению с ТКО. В начале своего выступления замдиректора ПКГУП «Теплоэнерго» Андрей Красников обратил внимание представителей бизнеса на то, что в фойе можно заключить договоры о вывозе мусора, после чего некоторые ИП вышли из зала. В рамках своего доклада Андрей Красников объяснил, почему у людей возникли проблемы при взаимодействии с регоператором и как их сейчас решают.

Он также объявил, что мораторий на штрафы продлили до 1 октября. На вопрос из зала, почему бы не сделать мораторий до конца года, Анатолий Маховиков ответил, что при необходимости срок могут продлить ещё раз. «Договоры надо было заключать ещё с начала года. Но получилось, грубо говоря, что одни не шевелились до сентября, а остальные не знали, что надо шевелиться», — отметил бизнес-омбудсмен.

По словам Андрея Красникова, чтобы заключить договор, не обязательно ехать в Пермь. В крае открыто семь представительств «Теплоэнерго» в Чусовом, Чайковском, Кудымкаре, Осе, Березниках, Кунгуре, Губахе и ещё два появятся в скором времени в Верещагино и Добрянке. «Поэтому можете выбрать ближайшее к вам представительство, приехать туда и заключить договор», — пояснил представитель регоператора. Для того чтобы обработать все заявки, в «Теплоэнерго» увеличили штат, расширили почту и в несколько раз увеличили количество операторов call-центра.

«По закону договор о вывозе ТКО надо было заключать с 1 января. Но если вы отправляли нам заявку в течение года, а ответ на неё вам до сих пор не пришёл, то это не ваша вина, штрафы и пени вам предъявляться не будут. Достаточно представить копию отправленного письма или скриншот, если оно было отправлено на электронную почту, и данные о вашей заявке в нашей базе будут актуализированы», — добавил представитель «Теплоэнерго».

По поводу выставления квитанций с некорректными суммами Андрей Красников пояснил, что возможны два варианта развития событий. Первый вариант: если при выставлении счетов действительно произошёл сбой, сумма будет пересчитана и учтена в будущих платежах. Второй вариант касается в основном тех, кто заключил договоры в январе—марте. По словам Красникова, после перерасчёта тарифа регоператора с мая у этих предпринимателей выросла сумма платежа и на самом деле ошибки в начислении нет, поэтому пересчёта не будет.

Представитель регоператора также подчеркнул, что «Теплоэнерго» и официальные возчики по закону не имеют права вывозить медицинские и пищевые отходы. Поэтому медицинским организациям и предприятиям общепита надо самостоятельно заключать ещё один договор с любым юридическим лицом, имеющим лицензию на обращение с соответствующим видом отходов (это могут быть само «Теплоэнерго», нынешние или старые возчики, а также полигоны).

Многие предприниматели были недовольны тем, что «Теплоэнерго» считает, что все ИП и юрлица имеют отходы от своей деятельности. ИП Окунев из Перми потребовал определить, кто образует ТКО, а кто нет. Но Андрей Красников заявил, что это сделать невозможно. «Например, вы выпили бутылку воды, когда работали за компьютером. Как разграничить, выпили вы её как ИП или как житель?» — сказал представитель «Теплоэнерго». Потом слово взял и. о. министра ЖКХ Александр Щицын. Он подчеркнул, что в сентябре Законодательное собрание рассмотрит законопроект об освобождении предпринимателей, работающих на дому, от двойной платы за вывоз мусора. «Потом ко второму чтению мы его доработаем, в том числе с учётом мнения общественных организаций, и сделаем его более соответствующим федеральному законодательству», — добавил глава министерства ЖКХ.

Другая часть предпринимателей жаловались, что им не предоставлены контейнеры для мусора, либо просили разрешить им платить не по нормативу, а по факту. Андрей Красников пояснил, что для того, чтобы платить по факту, предпринимателям нужно сначала оборудовать обособленную контейнерную площадку, соответствующую санитарным нормам, поставить контейнер и установить с возчиком график вывоза мусора. На жалобы предпринимателей о том, что возчики приезжают слишком часто и бизнесу приходится платить за вывоз пустых контейнеров по цене полных, Андрей Красников ответил, что график устанавливают предприниматели и им не нужно идти на поводу у возчиков. Кроме того, бизнесмены, которые занимаются сезонным видом работ, могут прописать, что в зимние месяцы, когда отходов не образуется, вывоз мусора не нужен.

У ИП и юрлиц, платящих за вывоз мусора по нормативу за 1 кв. м, тоже было много вопросов. Например, ИП Новикова из Кизела, занимающаяся продажей семян, пожаловалась, что приходится платить за вывоз мусора с пустых складов. Красников посоветовал перевести неиспользуемые площади в другой ОКВЭД, чтобы платить меньше.

На вопрос, кто должен платить за вывоз мусора — арендатор или арендодатель, Красников ответил, что тут возможен любой вариант. Либо арендодатель заключает договор на все свои площади и отправляет арендаторам допсоглашения к договору аренды о том, что они должны компенсировать ему сумму, уплаченную за вывоз мусора с арендуемой площади. Либо арендаторы заключат договор сами, а арендодатель будет платить лишь за несдаваемые помещения. Однако владелец ТЦ, задавший этот вопрос, заявил, что первый вариант плох, потому что арендаторы могут просто не захотеть заключать допсоглашение, а второй не подходит потому, что арендаторы могут выехать в любой момент или не заключить договор. «Тогда убедите их», — сказал Андрей Красников.

В ходе семинара также задали вопрос о том, почему регоператор прислал счёт, если предприниматели уже заплатили за вывоз ТКО возчику мусора. На это Андрей Красников ответил, что возчики не имеют права требовать с бизнеса деньги за вывоз ТКО, так как им платит регоператор. «Вероятно, вы столкнулись с мошенничеством. Вы не должны были им платить», — пояснил он и добавил, что за вывоз мусора регоператору всё равно заплатить придётся. И этот ответ вновь не устроил предпринимателей.

Когда рассмотрение вопроса о мусоре завершилось, многие пошли на выход из зала, даже не дослушав итоговую речь Анатолия Маховикова, чтобы занять очередь к специалистам «Теплоэнерго».