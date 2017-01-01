Конфеты не терпят простоев Пермские кондитеры увеличивают производительность своих линий

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Одна из главных целей современной российской экономики — повышение производительности предприятий. Чтобы помочь этой задаче, Минэкономразвития и Всероссийская академия внешней торговли создали учебную программу «Лидеры производительности». В ней приняли участие десятки управленцев предприятий со всей России, в том числе и представители «Кондитерской фабрики «Пермская». Коммерческий директор предприятия Надежда Есюпина поделилась своими впечатлениями.

Фото: Константин Долгановский

— Как вы узнали об учебной программе «Лидеры производительности»?

— Мы видели отзывы о том, что за счёт этого проекта предприниматели реализовывали в полном объеме задачи, которые они перед собой ставили. Мы также надеемся решить свои задачи, которые приведут к росту производства по всем показателям. Нам известно, что программа нацелена на повышение эффективности производства. На теоретических и практических семинарах предприниматели получают новые знания и обмениваются опытом с коллегами. После внедрения новых методов работы на предприятии, предприниматели смогут увеличить рост производительности на 10-15-30 % в течение трех лет.

— Какую цель поставило предприятие перед началом обучения, отправляя вас в Москву?

— «Кондитерская фабрика «Пермская» сформулировала весьма конкретную задачу. Мы хотели повысить производительность на конкретной производственной линии конфет. У нас несколько таких линий и для эксперимента мы взяли опытную производственную линию. Сейчас по ней есть определенные нормы выработки, и мы планируем увеличить ее производительность за счёт снижения потерь на линии.

— Какие сложности с производственной линией в настоящий момент?

— Мы выявили проблемы, которые могли затормаживать производственный процесс на выбранной линии конфет. Так, считалось, что линия загружена на 100 %, но оказалось, что свободные резервы есть — можно снизить время простоев. Выявив с помощью чек-листа и серии интервью с сотрудниками предприятия наиболее значимые проблемы, мешающие предприятию решить задачу по производительности труда, группа экспертов из разных отраслей бизнеса, так же проходящих обучение по программе, рекомендовала предприятию обратить внимание на простои и потери времени на разных производственных циклах.

— Поступали ли предложения от экспертов по решению ваших проблем?

— Эксперты оценили наше производство и обозначенные нами задачи и выявили ресурсы для увеличения эффективности работы. Например, поиск решения для снижения простоев оборудования «Лидеры производительности» предлагают начать с пересмотра регламентных требований, ужесточения контроля над заполнением листов простоя, разработки показателей эффективности и результативности, внедрения индикаторов и отчётности по показателям простоев на еженедельных совещаниях. Часть из этих методов компания уже внедрила, снизив простои и установив показатели эффективности и мотивации персонала.

Чтобы снизить затраты также последовали предложения по увеличению автоматизации, изменению производственного процесса на некоторых участках линии и более эффективному построению системы коммуникации и мотивации персонала. Например, ставить перед персоналом более четкие задачи и дедлайны, придерживаться системы бережливого производства. Прежде всего, проект призван решить вопрос по повышению производительности опытной производственной линии и, как следствие, — снижение себестоимости, повышение конкурентоспособности предприятия: модернизация производственной линии, снижение времени простоев из-за ремонтов, увеличение объемов производства и продаж, внедрение систем мотивации.

— Вернемся к теме обучения. Что было интересного на модулях, что можете отметить?

— На практических заданиях, например, изучали ролевую модель потребления на В2В рынках, построение портфеля брендов, поиск идей для новых продуктов, новые рынки сбыта. На бизнес-играх моделировали сложную ситуацию на предприятии и искали пути решения проблемы. Для меня были одинаково интересны и теория, и практика, потому что были вопросы, которые нужно было освежить в памяти, многие освещаемые вопросы были весьма актуальны для деятельности нашего предприятия. Сначала объясняли базовые понятия, затем пути и инструменты увеличения производительности труда и роста эффективности. Нам рассказали об эффективных практиках, которые сейчас внедряются на крупных предприятиях.

— Вам предстоит подготовить и защитить проект. Кто будет работать с вашим предприятием?

— Да, программа подразумевает, что на предприятие приезжают эксперты из других отраслей. Они погружаются в его деятельность, анализируют работу, опрашивают сотрудников, чтобы выявить потери по всей производственной цепочке. Поэтому сейчас работу «Кондитерской фабрики «Пермской» изучают представители других компаний, таких как «Лысьвенские плиты», завод «Арнест», «Хайер Фридж РУС».

— Можно ли говорить, что обучение уже даёт плоды?

— Программа «Лидеры производительности» ещё не завершена, но компания уже начала внедрять новые знания. Например, произведен отбор транспортеров и перемещена линии упаковки продукта, которые позволят ускорить выпуск продукции. Также компания увеличила объемы продажи продукции за счёт расширения рынков сбыта. Сейчас задачи две — войти на новые рынки, как внутри России, так и за рубежом.

Лидеры производительности стали дополнительным толчком для более эффективной работы. Лучшие инвестиции сейчас — это знания и навыки. В условиях глобальных преобразований и технологических инноваций производительность труда — главный тренд. Работа по улучшениям внутри нашего предприятия, начатая на программе, не будет останавливаться, мы и дальше будем совершенствовать свои производственные процессы».