Любовь к странным звукам В частной филармонии «Триумф» открылся концертно-театральный сезон

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Это зрелище ещё три-четыре года назад было бы немыслимым в Перми. Глубоким субботним вечером публика собиралась не в клуб, не на природе у костра, не в театр даже, а в концертный зал, чтобы поздно ночью послушать музыку современных российских композиторов — Павла Карманова, Алексея Курбатова, Дмитрия Курляндского.

Фото: Гюнай Мусаева

Ночью. Современную музыку. Российских композиторов.

Так открылся сезон в частной филармонии «Триумф»: выступал инструментальный ансамбль Classicaplus. Концерт, прямо скажем, был небесспорный, слыхали мы подобную музыку и в гораздо более качественном исполнении; но важно, как охотно пермские меломаны откликнулись на эту возможность, как радостно приветствовали друг друга в фойе — многие не виделись с закрытия Дягилевского фестиваля, как счастливы были оттого, что снова можно развалиться на подушках на полу ночного зала и слушать звуки, которые большинству непосвящённых покажутся как минимум странными.

Любовь к странному — главный признак продвинутой культурной среды, и в Перми она существует.

Фото: Гюнай Мусаева

Открытие сезона состоялось в последний день лета — 31 августа, и в этот же день открылся сезон в Пермском театре оперы и балета. Давали «Лебединое озеро» в редакции Натальи Макаровой. Так разделились строгая классика и продвинутый авангард; у того и у другого нашлись и место, и почитатели.

Частную филармонию сближает с академическим театром ещё одно обстоятельство: они оба открывают сезон в ситуации смены руководства. Вместе с Теодором Курентзисом и MusicAeterna покинула Пермь и продюсер Анастасия Чеклецова, недавно назначенная директором «Триумфа». Как и в театре, в частной филармонии сменилась схема управления: директор Мария Зуева отвечает только за административные вопросы, а творческая стратегия, репертуар, продюсирование — на художественном руководителе Сергее Аристове.

Фото: Гюнай Мусаева

В ближайших планах «Триумфа» несколько неординарных музыкальных событий. Клавесинный дуэт A&A (Анна Кискачи и Анастасия Антонова) выступит со своей знаменитой программой Danse Macabre («Пляска смерти»), с которой объехал Европу, выступал в Японии и в зале «Зарядье». «Альянс Франсез» поможет организовать концерт экстравагантного пианиста Симона Грэши. «Триумф» серьёзно готовится представить новую программу вокального дуэта солисток Пермской оперы Натальи Кирилловой и Натальи Буклаги: создаётся режиссура концерта, новые костюмы. Планируется, что «Триумф» не только предоставит им площадку, но и организует гастроли.

Как сообщил Сергей Аристов, идут переговоры о гастролях в «Триумфе» театра «Практика» и электротеатра «Станиславский» с камерными спектаклями.

Художественный руководитель частной филармонии признаёт, что площадка «Триумфа» требует вложений: необходим новый рояль, звукоизоляция (бывает, что во время концертов доносится музыка из соседнего бара), новые зрительские кресла. С последним проще всего: подходящая итальянская модель уже подобрана, осталось накопить средства на покупку. Возможно, новые кресла появятся в «Триумфе» уже в этом сезоне.