«От вашей возни страдают люди» Главу Большесосновского района Вячеслава Буркова во второй раз отправили в отставку

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В конфликте между представительной и исполнительной властью в Большесосновском районе появился новый виток. На минувшей неделе депутаты земского собрания района заслушали отчёт руководителя района Вячеслава Буркова о работе администрации за 2018 год, за который поставили ему «неуд». Его обвинили в снижении рождаемости, нежелании выделить деньги на ремонт школы и «самоличном» принятии решения о реорганизации школ. Несмотря на предостережения прокурора района о незаконности такого решения, Вячеслава Буркова лишили должности, а также попросили вернуть деньги, выплаченные ему после предыдущей отставки.

Вячеслав Бурков

Фото: Константин Долгановский

В начале своего выступления Вячеслав Бурков напомнил депутатам, что фактически уже отчитался перед земским собранием в мае. «Правда, не все депутаты решили посетить моё выступление. Но поскольку повторение — мать учения, отчитаюсь ещё раз», — заявил он и начал доклад. В частности, он рассказал, что было сделано в прошлом году в сельском хозяйстве, благоустройстве, представил статистику о проведении интернета в маленькие поселения, сообщил о планах на 2019 год и закончил доклад призывом объединить усилия для развития района. После окончания доклада ему даже кто-то зааплодировал, но аплодисменты получились неловкими и одинокими, так как большинство депутатов, а также приглашённые на заседание почётные граждане готовили Буркову разнос.

Во время режима вопросов депутаты требовали объяснить, почему в 2018 году было собрано меньше картофеля, чем в 2017 году, почему по сравнению с 2017 годом количество трудящихся в районе снизилось с 1675 человек до 1603 и почему в 2017 году надои на одну корову были выше, чем в 2018 году. «По всем отчётам у вас рост, а по факту деградируем потихоньку», — сказал один из депутатов. В ответ на эти претензии Вячеслав Бурков ещё сдерживался и просто с улыбкой говорил «хорошо, пусть буду виноват».

Потом депутаты потребовали объяснить, что Бурков сделал, чтобы убрать вторую смену в Большесосновской школе и отремонтировать проблемное здание. И тут уже глава не сдержался. «Учитывая, как школа была отремонтирована и что из-за этого до сих пор идут судебные разбирательства, я считаю, что не надо выделять ни копейки на данное здание, пока тот, кто виновен в таком ремонте и приёмке объекта в эксплуатацию, не будет привлечён к ответственности. Как только решение суда вступит в силу, мы тут же вместе с вами выделим деньги. Прошлый состав земского собрания выделил деньги на «ремонт» школы, по факту там снесли второй этаж. Кто-то что-то сказал? Все стояли и смотрели. А сейчас здание считается опасным для учеников. Там все стропила привязаны проволочками к кирпичам. Нормальная снеговая нагрузка, и здание погребёт под собой детей. Если для вас это не так важно, как первая смена, то извините. Это не ко мне», — возмутился Вячеслав Бурков.

Также депутаты высказали претензию, что глава плохо работает с кадрами. «Я считаю, что работа с кадрами идёт неудовлетворительно. Где у нас кадры, которые работали в финансовом отделе? Мы не можем разобраться с бюджетом. Вы в газете пишете, что не можете найти кадры. В районе они есть, но они с вами работать не хотят. Вы даже мне нагрубили», — заявила депутат земского собрания. Также она обвинила главу района в слабой работе с депутатами. По её словам, в других районах, прежде чем подписать любое разрешение, глава выходит с ним на земское собрание, обговаривает его вместе с депутатами и только после этого подписывает. А Бурков якобы просто ставит всех перед фактом.

В итоге депутаты решили не принимать отчёт и поставить отрицательную оценку по нескольким причинам. Первой оказалось снижение рождаемости, что вызвало в зале заседаний бурный и продолжительный смех. В качестве других причин спикер земского собрания Дмитрий Логинов назвал невыполнение решения земского собрания о приведении трёх дорог в нормативное состояние, предоставление отчётов о бюджете и работе администрации с искажёнными данными, невыплату в прошлом году дотации сельхозпроизводителям, плохую работу с кадрами, а также то, что Бурков «лично согласовал с минобром вопрос о реорганизации образовательных учреждений».

Из-за того, что люди в зале засмеялись по поводу обвинения главы в снижении рождаемости, один из депутатов в смущении предложила вообще убрать этот пункт из проекта решения. На это Вячеслав Бурков с сарказмом заявил: «Оставьте, оставьте. Если я виноват в том, что рождаемость снизилась, прямо сейчас пойду её повышать». Но потом возмущённо добавил: «А каждый из вас внёс вклад в увеличение рождаемости? Мы же одна команда, друзья».

Следующим в повестке значился вопрос об отставке Буркова. И. о. прокурора Большесосновского района Павел Смирнов отметил, что этот проект решения противоречит федеральному законодательству и уставу района (отставка должна быть согласована с губернатором, а глава должен получить два «неуда», а не один. — Ред.) и нарушает права Вячеслава Буркова. Суд может признать это решение незаконным.

Когда Буркову наконец дали слово, он попросил раздать всем депутатам текст своего выступления, для того чтобы все его «контраргументы были услышаны или прочитаны депутатами». По поводу несоответствия цифр в отчётах Вячеслав Бурков сообщил, что отчёты предоставлялись вовремя, пусть и с недочётами. «Помните кадровую чехарду, которая происходила, причём не по моей вине. И новым сотрудникам нужно было время, чтобы разобраться. Мы вовремя предоставляли в земское собрание и КСП все отчёты. Но от вас вопросов не поступало. Может, потому, что вы их даже не читаете? Поэтому говорить о полном неисполнении обязательств точно безосновательно», — заявил глава района.

Бурков заявил, что своевременно и в полном объёме выполнял свои обязанности, поэтому убеждён, что решение о его отставке является незаконным и необоснованным. «Также уведомляю, что я буду вынужден обратиться в суд за восстановлением своих нарушенных прав. Уважаемые депутаты, хватит уже воевать. Я призываю вас прекратить эту возню, распри и прения. От всей этой возни страдают только наши жители, когда район раз за разом «выпадает» из многих программ. Давайте вместо того, чтобы воевать, заниматься действительно важными для наших жителей делами», — сказал он и закончил речь.

Однако на решение депутатов речь Буркова не повлияла, и за его отставку проголосовали 11 человек. Ещё двое проголосовали против.

Сразу после этого один из участников заседания обратился к Вячеславу Буркову. «Уйдите вы уже по собственному желанию. Понимаете, инородное тело никогда не прирастёт. У нас найдётся хороший большесосновский парень. Молодого надо выбирать. Как раньше царя», — заявил он, и депутаты земского собрания ему зааплодировали.

Позднее депутаты назначили и. о. главы района — им, как и в прошлый раз, стал Владимир Тресков. А потом приняли решение, что обратятся с иском в суд, чтобы взыскать с Вячеслава Буркова компенсацию в размере трёхкратного среднего месячного заработка, выплаченную ему после предыдущей «отставки», если тот не вернёт деньги в бюджет района добровольно. Однако в беседе с «Новым компаньоном» Вячеслав Бурков отметил, что согласно законодательству он не обязан их возвращать.

Кроме того, депутаты решили обратиться в уполномоченные органы для проверки деклараций о доходах и имуществе Вячеслава Буркова за 2017 и 2018 годы. В завершение депутаты утвердили размер премии по результатам работы за август 2019 года Вячеславу Буркову и своему председателю Дмитрию Логинову: спикеру — 120% от оклада, а Вячеславу Буркову — 0. «В этот раз меня уволили без всяких выплат. Окончательный расчёт — 12 467 руб., потому что депутаты, пока меня не было, сделали зарплату главе 20 тыс. руб.», — сообщил Вячеслав Бурков.