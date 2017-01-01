Налоговая дилемма Как в территориях Прикамья досрочно отменяют ЕНВД

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В большинстве муниципалитетов Пермского края с 2020 года отменят единый налог на вменённый доход (ЕНВД). С таким предложением весной вышли краевые власти, пообещав компенсировать территориям выпадающие доходы в двойном объёме. «За» проголосовали уже 29 муниципалитетов. При этом девять выступили против. Ещё восемь территорий, включая Пермь, должны рассмотреть этот вопрос в сентябре. Эксперты считают, что в территориях, проголосовавших за отмену ЕНВД, либо сильный глава, который может пролоббировать поручение «сверху», либо нехватка денег на участие в госпрограммах на условиях софинансирования края. Те же, кто решил оставить налог, либо имеют сильное предпринимательское лобби в представительном органе, либо не хотят терять стабильные доходы от налога, которые можно направить на любые цели. Однако переубедить последних может законопроект, который позволит расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения в качестве альтернативы ЕНВД. Краевой парламент должен рассмотреть его в сентябре.

В Перми ожидается одна из самых ожесточённых дискуссий по поводу ЕНВД. На прошлой неделе пермские бизнесмены уже отправили в мэрию и гордуму петицию против отмены этого налога. Письмо подписали около 2 тыс. предпринимателей

Фото: Константин Долгановский

Почему голосовали «за»

По данным «Нового компаньона» на 1 сентября, отмену ЕНВД с 2020 года поддержали в 29 муниципалитетах Прикамья.

Доцент департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина считает, что на такое решение могли повлиять сразу несколько факторов: двукратная компенсация за потерю налога со стороны краевого бюджета (и надежда на финансовую поддержку краевых властей в реализации других проектов), низкая активность предпринимателей в территории и др. При этом, по её словам, в разных территориях могут быть свои причины отменить ЕНВД.

Татьяна Букина отметила, что ЕНВД является значимым источником дохода местных бюджетов, потому что за вычетом социальных налогов в случае их уплаты он остаётся в муниципалитете. Однако с 2013 года этот налог стал добровольным: организации могут сами принимать решение платить или не платить. Поэтому, по её мнению, наполняемость муниципального бюджета от данного налога зависит не сильно.

Политтехнолог Олег Борисенко полагает, что глава муниципалитета, по сути, является региональным чиновником, так как назначается краевой властью. Поэтому инициатива об отмене ЕНВД принимается в основном в муниципалитетах, где достаточно сильные главы, которые могут продавить это решение.

Председатель Кунгурской городской думы Андрей Подосёнов объяснил решение депутатов отказаться от ЕНВД тем, что предприниматели, которые работают по такой системе, не пополняют казну. По его словам, те, кто работает по ЕНВД в сфере услуг, например парикмахерские, ограничиваются взносами в пенсионный фонд и платой за медицинское страхование.

«Каждая территория и в целом Пермский край заинтересованы в собираемости налогов. А тут было либо упущение, либо какая-то льгота. У нас собираемость ЕНВД — около 32 млн руб., а мы получим из краевого бюджета 65 млн руб. Городу эти деньги пригодятся, потому что мы хотим участвовать во многих программах, где 5—25% — наша доля, а 75% и больше — доля краевого или федерального бюджета. Нам нужно привести в нормативное состояние объекты культуры и спорта, школы, два детских оздоровительных лагеря, к которым есть предписания», — пояснил Подосёнов. При этом председатель думы добавил, что власти края планируют перечислить компенсацию не в 2020 году, как планировалось ранее, а уже в 2019-м.

В Краснокамске депутаты проголосовали за досрочную отмену ЕНВД, чтобы направить компенсацию за отмену налога на расселение сгоревшего в мае многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. При этом администрации городского округа удалось договориться с предпринимателями, пообещав им оказать помощь в будущем. Глава Краснокамска Игорь Быкариз сообщил «Новому компаньону», что системой ЕНВД из-за её простоты зачастую пользовались начинающие предприниматели, которым достаточно сложно сразу найти бухгалтеров. В Краснокамске есть свой муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, и он будет помогать начинающим предпринимателям работать в патентной системе налогообложения. «Во-вторых, мы посмотрим и, может быть, из экономии денег, которая у нас появится, сделаем ещё какие-то иные формы поддержки нашего предпринимательства», — сообщил он.

Андрей Подосёнов заявил, что никто предпринимателей не бросает. По его словам, власти Кунгура и других муниципалитетов приняли участие в разработке законопроекта, который позволит расширить условия применения патентной и упрощённой системы налогообложения и сделать более простым переход бывших плательщиков ЕНВД на другие налоговые системы.

Этот законопроект губернатор внёс в краевое Законодательное собрание 30 августа. Как сообщается в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере налогообложения», в условиях патентной системы налогообложения предлагается отменить избыточную дифференциацию по маршрутам для деятельности по перевозке пассажиров автобусами, по видам товаров для розничной торговли через объекты с торговым залом и по типам предприятий общепита с залом обслуживания посетителей. Также законопроектом предлагается включить в патентную систему дополнительные виды предпринимательской деятельности (автомойки, производство деревянной тары, работы по возведению жилых зданий и хозяйственных построек) и установить размер возможного дохода для вида деятельности «Сдача в аренду земельных участков» на уровне размера ПВГД для вида деятельности «Сдача в аренду нежилого фонда».

Для предприятий, работающих по упрощённой системе, расширятся возможности применения пониженных ставок. В частности, такими ставками смогут воспользоваться организации общепита, вне зависимости от количества сотрудников (10% по системе «доходы-расходы» и 4% по УСН). Кроме того, предлагается ввести пониженные ставки по УСН для резидентов технопарков в сфере высоких технологий и индустриальных парков в размере 7% по системе «доходы-расходы» и 2% для налогоплательщиков, выбравших в качестве налогообложения доходы.

В финансово-экономическом обосновании сказано, что ожидаемый прирост поступлений налогов в связи с переходом налогоплательщиков с ЕНВД на патент составит 333 млн руб., а на «упрощёнку» — 1,675 млрд руб. Но принятие этого законопроекта приведёт к сокращению ожидаемого прироста поступлений, и ожидаемый прирост составит 275 млн руб. по патенту и 1,654 млрд руб. — по «упрощёнке». Таким образом, законопроект сократит налоговую нагрузку на бизнес на 69 млн руб.

Предполагается, что краевой парламент рассмотрит эту инициативу на сентябрьском пленарном заседании. В случае его принятия изменения в краевые законы вступят в силу 1 января 2020 года.

«Я думаю, край тоже не хочет губить предпринимателей, и всё здесь будет нормально. Может, где-то что-то при отмене ЕНВД недодумали. Но лучше проработать все вопросы сейчас и снять все недоразумения до наступления налогового периода. А то предприниматель начнёт работать, а потом «хлоп», и его кинули на общую систему налогообложения с НДС», — отметил спикер Кунгурской думы.

Депутаты в Чайковском дважды рассмотрели вопрос об отмене ЕНВД и оба раза проголосовали за сохранение налога

Фото: Новый Компаньон

Почему голосовали «против»

Решение оставить налог до его отмены на федеральном уровне (с 2021 года) принято в девяти территориях: Большой Соснове, Гайнском муниципальном округе, Сивинском районе, Добрянке, Красновишерске, Осе, Чайковском, Частинском районе и Чердыни.

Как пояснил «Новому компаньону» председатель комиссии по бюджету, налогам и собственности Земского собрания Осинского района Сергей Ажгихин, такое решение было принято в первую очередь в связи с тем, что предприниматели выступили против досрочной отмены налога и получения с 2020 года дополнительной налоговой нагрузки. «Сейчас идёт снижение количества предпринимателей, закрываются предприятия. И в этот момент, наверное, логично уменьшить налоговую нагрузку. Так вообще-то делают во всех странах, чтобы как-то помочь бизнесу выстоять и не допустить дальнейшего ухудшения ситуации», — отметил депутат.

Олег Борисенко пояснил, что среди местных депутатов предприниматели представлены достаточно широко. А в сельских территориях позиция депутатского корпуса достаточно сильна. «Как правило, это авторитетные люди, независимые от властей или, наоборот, зависимые от бюджетных денег», — отметил Борисенко.

По его словам, также в сельских территориях квалификация местных чиновников не такая высокая, как в городских, и им проще собрать деньги с налога и перераспределить их с депутатами, чем перестроиться на работу в другом формате — разбираться в программах и более детально заниматься проектно-сметными документациями. Политтехнолог подчеркнул, что когда краевые власти предлагают компенсировать выпадающие налоги, то, как правило, это будет происходить с помощью выделения дотаций и субвенций, которые имеют целевое назначение. «Поэтому местные депутаты усматривают в этом ограничение самостоятельности и возможностей муниципальных бюджетов. У них и так мало собственных доходов, которыми они могут свободно распоряжаться. Я разговаривал с некоторыми главами территорий. Они говорят, что край и Федерация выделяют большие средства на реализацию проектов: «Нам звонят, говорят: давайте предлагайте свои программы и проекты. Но чтобы войти в эту программу и выиграть финансирование, нужно сделать проектно-сметную документацию. Стоимость разработки проектно-сметной документации может составлять от 5 до 10% стоимости всех работ. И эти 5—10% мы должны найти сами. А если у нас нет собственных доходов, то мы не можем вложиться в разработку проектно-сметной документации и претендовать на большие деньги». Получается замкнутый круг. С одной стороны, хорошо, что это целевые и программные вещи. А с другой — несамостоятельность и безденежье муниципалитетов налицо», — отметил Олег Борисенко.

В Чайковском ЕНВД оставили по тем же причинам. Как сообщают «Чайковские новости», депутаты проголосовали против отмены налога, так как край будет компенсировать доходы от ЕНВД только в течение двух лет. «Деньги, которые поступят из краевого бюджета в качестве дотации и компенсации, будут целевыми, и тратить их можно только по назначению в том направлении, которое определит край. А собственные доходы муниципалитетов, получаемые в качестве налогов, местные депутаты и администрация распределяют именно на первоочередные нужды своего муниципалитета и по своему усмотрению», — пишет издание.

Также депутаты Чайковской думы указали, что стоимость патента на некоторые виды деятельности на местах выше суммы налога на ЕНВД, численность работников при его использовании должна быть не больше 15 человек (на ЕНВД — 100), а торговая площадь — не более 50 кв. м (на ЕНВД — 150 кв. м). Депутаты также уверены, что с увеличением налоговой нагрузки предприниматели неизбежно поднимут цены на свои услуги, предметы первой необходимости, продукты питания и проезд в общественном транспорте. Это вызовет социальную напряжённость, от которой люди до сих пор не оправились после принятия пенсионной реформы и повышения НДС.

Кроме того, Татьяна Букина отмечает, что компенсация за отмену ЕНВД единовременная, а не постоянная, в отличие от дохода, который идёт с этого налога. «Ещё неизвестно, уберут этот налог на федеральном уровне с 2021 года или нет. Среда очень изменчива. Например, краевые власти заявили о компенсации, но нужно прописать механизмы, как эту компенсацию давать. Там может возникнуть много вопросов у антимонопольной службы, потому что могут быть нарушены условия конкуренции. Сказано легко, а реализация не очень простая», — добавила эксперт.

При этом Олег Борисенко предполагает, что, возможно, муниципалитеты, решившие не отменять налог, потом потеряют в доходах. «Мы живём в стране двойных стандартов. Существуют неформальные вещи. По закону муниципалитеты ничего потерять не должны, но мы понимаем, что краевое правительство может где-то не дать им финансирования, не предложить принять участие в госпрограммах, а также будет более критично относиться к работе органов местного самоуправления в этой территории», — пояснил политтехнолог.

Сентябрь «горит»

В восьми муниципалитетах вопрос об отмене ЕНВД ещё планируется рассмотреть в сентябре: это Бардымский и Куединский районы, Пермь, Верещагино, Гремячинск, Очёр, Октябрьский городской округ и Уинский муниципальный округ. При этом власти Перми уже столкнулись с большим сопротивлением со стороны предпринимательского сообщества. На прошлой неделе пермские бизнесмены даже отправили в мэрию и гордуму петицию против отмены ЕНВД. По информации «Нового компаньона», письмо подписали около 2 тыс. предпринимателей.

Авторы письма утверждают, что после отмены ЕНВД налоговая нагрузка для пермских компаний, занятых торговлей, общественным питанием и бытовыми услугами для населения, вырастет в 6—10 раз. Это, в свою очередь, приведёт к росту цен для конечного потребителя, сокращению рабочих мест, перерегистрации компаний в регионах с более низкой ставкой налога по «упрощёнке», уходу бизнеса в тень или даже его закрытию. В обращении также отмечается, что основная роль малого бизнеса — это создание рабочих мест, включая самозанятость, и если считать, что у 17,2 тыс. плательщиков ЕНВД в среднем работают хотя бы 10 человек, то решение об отмене налога тем или иным образом затронет 170 тыс. пермяков.

Чтобы убедить предпринимателей отменить ЕНВД и погасить конфликт с владельцами киосков, которые пострадали от реформы нестационарной торговли, власти Перми заявили, что готовы потратить компенсацию из краевого бюджета на субсидию для бизнесменов на приобретение НТО.

Муниципалитеты, в которых с 2020 года отменят ЕНВД

• г. Березники

• г. Кизел

• г. Кудымкар

• г. Кунгур

• Александровский МО

• Берёзовский МО

• Губахинский ГО

• ГО «ЗАТО Звёздный»

• Горнозаводский ГО

• Еловский МР

• Ильинский ГО

• Карагайский МР

• Кишертский МР

• Косинский МО

• Кочёвский МО

• Краснокамский ГО

• Кудымкарский МО

• Кунгурский МР

• Лысьвенский ГО

• Нытвенский ГО

• Октябрьский ГО

• Ординский МО

• Оханский ГО

• Пермский МР

• Соликамский ГО

• Суксунский ГО

• Чернушинский ГО

• Чусовской ГО

• Юрлинский МО

• Юсьвинский МО

Муниципалитеты, в которых оставили ЕНВД

• Большесосновский МР

• Гайнский МО

• Добрянский ГО

• Красновишерский ГО

• Осинский ГО

• Сивинский МР

• Чайковский ГО

• Частинский МР

• Чердынский ГО

Муниципалитеты, которые примут решение в сентябре

• г. Пермь

• Бардымский МР

• Верещагинский ГО

• Гремячинский ГО

• Куединский МР

• Октябрьский ГО

• Очёрский ГО

• Уинский МО