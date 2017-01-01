Развод Пермский театр оперы и балета и Теодор Курентзис делят Дягилевский фестиваль

Твитнуть Поделиться Поделиться

Жила-была семья: папа, мама, дети. Жили вроде нормально: общие друзья, совместные поездки в отпуск, строительство новой дачи... И вдруг один из супругов — неважно который — встречает новую любовь и уходит.

Наверняка все эту ситуацию наблюдали со стороны, если не переживали сами. Происходит жёсткое столкновение двух комплексов: тот, кто уходит, должен примириться с собой-«предателем» и для этого придумывает себе оправдания, а тот, кто остаётся, чувствует себя преданным и оскорблённым, а это требует мести.

Справиться с этой ситуацией зачастую не могут даже люди из самых что ни на есть культурных слоёв, поэтому мирные цивилизованные разводы — такая редкость. Предметом торга, дележа и шантажа при этом становится не только имущество, но и дети. Дети — в первую очередь:

— Я больше зарабатываю и лучше могу обеспечить нашего ребёнка. И вообще: ребёнку нужен отец!

— Но я его родила! Он мой! Я же мать!

Ничего не напоминает? В роли отца — Теодор Курентзис, в роли матери — Пермский театр оперы и балета, в роли ребёнка — Дягилевский фестиваль. Курентзис может обеспечить фестиваль великолепной программой, может и в Париж свозить «чадо», зато театр — это «колыбель» фестиваля, они исторически связаны и «кровно» нераздельны.

Как и в ситуациях с разводами, горячо заинтересованная публика разбилась на два непримиримых лагеря: одни горько оплакивают уход «из семьи» Теодора Курентзиса и уверены, что «ничего хорошего» больше на Дягилевском фестивале не будет; другие запальчиво утверждают, что «фестиваль не им придуман, он существовал до Курентзиса, будет существовать и после».

Фестиваль, конечно, будет существовать независимо от присутствия Курентзиса в Перми. Более того: мировая практика показывает, что смена творческого лидера для фестиваля рано или поздно необходима, это не вынужденная мера, а нечто в порядке вещей. Именно сменяемость лидеров обеспечивает долголетие и постоянную успешность большого фестиваля. Посмотрим на европейские примеры: Зальцбургский фестиваль в 2020 году будет отмечать 100-летие, и все эти 100 лет он является лидирующим событием своего формата. Столь долгая и успешная жизнь обеспечивается тем, что фестиваль не привязан к одной личности, креативные лидеры сменяют друг друга. Модный фестиваль искусств «РурТриеннале» именно потому и называется «Триеннале», что каждые три года там в обязательном порядке меняется творческая команда.

Авторский фестиваль стареет и умирает вместе с автором. Успешный долголетний фестиваль не может быть авторским, он должен быть самодостаточным и привлекать к себе творческих харизматиков, предлагая им возможность самовыражения и самоутверждения в новом качестве.

Это в идеале. В нашем же случае ситуация сложнее, потому что, во-первых, Курентзис как креативный лидер далеко ещё не исчерпал своих возможностей, он мог бы удерживать фестиваль на очень высоком уровне ещё годы; во-вторых же — и в-главных — речь идёт не об адекватной замене, а об утрате лидера.

Вообще-то в приличных странах так не поступают. Когда художественный руководитель оркестра, театра или фестиваля собирается покинуть эту работу, он предупреждает как минимум за год, чтобы учредители (власти, меценаты, худсовет) успели найти, условно говоря, Кирилла Петренко вместо Саймона Рэттла. Теодор Курентзис по неизвестным нам причинам сделать это не счёл нужным, хотя уже год назад договорился с крупнейшими российскими банками о создании фонда и начал верстать гастрольную программу, где нет места Перми. Возможно, он сам до конца не мог решиться на серьёзный разрыв... Ну точно как в семье.

Так или иначе, сейчас Пермский театр оперы и балета и краевой минкульт оказались перед необходимостью найти, не побоимся этого слова, великого человека, который мог бы возглавить фестиваль и сделать это а) быстро и б) круто, так, чтобы у «изменщика» не было повода злорадствовать.

Конечно, лучше было бы, чтобы этим великим человеком снова стал Теодор Курентзис... Что ж, иногда они возвращаются. Окончательное решение будет известно буквально сегодня-завтра.