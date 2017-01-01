Пять документальных портретов Чего ждать от национального конкурса фестиваля «Флаэртиана»

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Меньше чем через месяц, 20 сентября, состоится открытие XIX Международного фестиваля документального кино «Флаэртиана». «Новый компаньон» продолжает знакомить читателей с картинами, которые покажут в конкурсе — на этот раз национальном. В этом году в него вошли 15 фильмов, мы выбрали пять из них. В центре этих работ — портреты героев, которые точно стоит увидеть.

«Робин Чикас»

Фильм «Робин Чикас» (16+) режиссёра Дениса Слепова повествует о двух дерзких русских девчонках, лечащих малоимущих в Центральной Америке и собирающих средства на строительство больницы в Гватемале. Но это не все вводные данные — Вика и Карина наделены не только широкой душой, но и крепким характером и простой, очень человечной натурой. Поэтому кроме мечтаний о спасении мира им не чужды порочные радости молодости — поиск любви и страстные свидания, «пить водку не разбавляя» и флиртовать с сомнительными незнакомцами, чтобы успешно провести операцию по контрабанде лекарств.

Президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский пишет об этом фильме: «Эта картина пришла к нам в самый последний день приёма заявок — и нас абсолютно взорвала. Мы немедленно взяли её в конкурс («Артдокфеста». — Ред.) и переверстали программу. <…> Вот мы с ними путешествуем по этим «американским горкам» их волонтёрской деятельности, где они иной раз совершают отнюдь не героические действия, и получаем не просто объёмную, а очень точную, честную картину мира, что, к сожалению, всё реже бывает в российском документальном кино».

Фильм «Робин Чикас» принял участие в фестивале «Артдокфест-2018» и был номинирован на Национальную премию «Лавровая ветвь — 2018» как лучший дебют.

Денис Слепов, режиссёр фильма «Робин Чикас»:

— О проекте в Гватемале я узнал случайно, увидел перепост о краудфандинге на строительство клиники. Девушки искали оператора для традиционного фильма о волонтёрах, я же хотел снимать всё — и мы сразу, на берегу, договорились, что фильма будет два. Тогда мне казалось, что достаточно поместить любых героев в экзотические условия — и документальное кино готово. В Гватемале девчонки встретили меня в аэропорту на волонтёрском грузовичке и рассказали, что я только что пропустил отличный эпизод — по дороге они прихватили «кажется, ничью» бочку, из которой выйдут прекрасные носилки для стройки. Уже тогда я подумал, что можно попробовать сыграть на контрасте между безусловно добрыми делами и совсем не святыми «чиками».

До «Робин Чикас» у меня был короткий док о Театре Боли — там люди подвешивали себя на крючках, я провёл ночь у них в гримёрке. Запостил эту зарисовку в какой-то тематической киношной группе ВКонтакте, кто-то хвалил, кто-то не очень, а один из комментаторов написал: «Снимете что-то более целостное, присылайте к нам на «Флаэртиану», нам близок такой подход к документальному кино». Тогда я ничего о фестивале не знал. Прошло четыре года, и мне, конечно, ужасно приятно оказаться в национальном конкурсе. А так как нам с «Флаэртианой» всё ещё близок такой подход к документальному кино, я ожидаю кучу интересных фильмов.

«Катя и Стефания. Портрет в интерьере»

Картину «Катя и Стефания. Портрет в интерьере» (6+) Михаил Горобчук снял о своей глубоко беременной супруге, ожидающей появления дочери. Уютный дом, тёплый свет, летающие в воздухе пылинки, огонь в камине, портреты близких на стенах, рукоделие — такова авторская мозаика счастливой жизни. Для полноты образа она перемежается с будничными домашними заботами, тревогой за выпускной проект, бесконечной усталостью, желанием выспаться и воспрянуть духом.

В этом фильме-наблюдении окружающее героиню пространство так же важно, как сама героиня. Она иллюстратор, под чутким взором режиссёра работает над дипломной работой — аппликациями детской сказки о Ерше Ершовиче. Сказка и фильм — первые подарки родителей для маленькой Стефании. Своим фильмом папа будто показывает дочке, что рутина губительна, лишь когда у тебя нет против неё микстуры, но в этой семье свой рецепт нашёл каждый.

Фильм принял участие в «Артдокфесте-2018».

Михаил Горобчук, режиссёр фильма «Катя и Стефания. Портрет в интерьере»:

— Фильм родился из семейной хроники. Мы ждали появление малыша, и я, конечно, не мог этого не снимать. Поскольку герои фильма — члены моей семьи и все они давно привыкли видеть меня с камерой, никаких барьеров психологического характера не было и на камеру никто не обращал внимания. Тогда я не думал, что фильм увидит зритель, тем более об этом не думали мои родственники. Я был свободен — снимал всё подряд и не думал о том, как раскрыть характер, показать внутренний мир героев и прочее, о чём постоянно думаешь, снимая документальные фильмы специально.

В какой-то момент я отобрал материал и показал продюсеру Кате Визгаловой — другу нашей семьи. Материал на неё произвел впечатление, и она сказала, что надо делать фильм и показывать его. Вот тогда я уже начал думать о своей хронике именно как о кино, о его монтажном построении, темпоритме и т. д. Получился фильм-портрет, мой субъективный, небезразличный и наверняка пристрастный взгляд на тот период жизни моей семьи.

«Юбилейный год»

В центре картины «Юбилейный год» (12+) режиссёра Заки Абдрахмановой — актриса Галина Анисимова, в послужном списке которой почти 60 театральных ролей. Темпераментная 88-летняя артистка вынуждает держаться струной всех окружающих: с первых кадров — режиссёра фильма, между строк — своего сына, бескомпромиссно — коллег. Но главным образом саму себя. С каждым новым взрывом непростой характер Анисимовой открывает зрителю глубину её сомнений в верности пройденного пути и переживаний по поводу близости конца жизни. Проживая с героиней её последний год, режиссёр открывает нам ранимость Галины Александровны.

Проект фильма был представлен на питчинге «Флаэртиана-Форум» в прошлом году. Также в 2018-м на «Флаэртиане» состоялась премьера фильма Заки «Жаным».

Зака Абдрахманова, режиссёр фильма «Юбилейный год»:

— В 2017-м от театра Маяковского в школу Разбежкиной поступил запрос: снять фильм к юбилею театра. Нескольким студентам дали туда почти круглосуточный доступ. Я тогда просто хотела поглазеть на закулисье, само пространство и поэтому тоже вписалась в проект. Когда нам надо было выбрать себе героя, чтобы не мешать друг другу и рассредоточиться, я спросила: «А у кого в театре самый сложный характер?» И сразу несколько человек ответили: «У Галины Анисимовой». Когда я пришла к ней знакомиться, она первые 20 минут ругалась на меня, а потом начала совать деньги, чтобы я сходила и поела в буфете. И я поняла, что это абсолютно мой герой — вспыльчивый, но отходчивый. И, кстати, именно благодаря своей героине я так долго в театре продержалась. Она меня «крышевала» и не давала никому в обиду.

Очень жду поездку в Пермь. До сих пор под впечатлением от прошлогодней международной программы. И лучший мой зритель в прошлом году был тоже из Перми. На церемонии закрытия ко мне подошёл незнакомый мужчина в возрасте и подарил огромную коробку с местными сладостями. Сказал: «Спасибо вам за фильм». У меня подруга рядом чуть не расплакалась — настолько это трогательно было. Мы эти сладости потом ещё в Питере доедали с одногруппниками.

«Ничего личного»

Картина «Ничего личного» (18+) — дебют выпускника Московской школы кино режиссёра Евгения Милых. В центре сюжета двое мужчин с нетривиальными профессиями. Комичного образа Андрей — работник банка, забирающий у должников квартиры и дома. В свободное время размышляет, по божеским ли законам живёт. И помогающий ему технически Евгений — специалист по вскрытию дверных замков и сейфов. В свободное время пытается открыть замок, который не поддаётся ему уже на протяжении 10 лет.

Наблюдение за Андреем и Евгением постепенно разворачивает миропонимание героев, где один эмоционален и философичен, осознавая циничность своей работы, хочет бросить её, а другой всё кропотливо подбирает отмычку, так и не открывшись зрителю. «Ничего личного» — проза жизни и поэзия взлома брошенных пространств.

Фильм — обладатель приза жюри национального конкурса «За героев нашего времени» фестиваля «Послание к человеку — 2018».

Евгений Милых, режиссёр фильма «Ничего личного»:

— Я пошёл учиться в киношколу, и нам сразу сказали искать героев и снимать этюды на заданные темы… Один мой друг посоветовал его соседа и мастерскую ключей, туда я и поехал. Там работал один из моих героев — Евгений. В день знакомства с ним, ещё не умея обращаться с камерой, я поехал на замену замка в дом, где был Андрей. Эта сцена — первая в фильме. Я сразу не понял, что Андрей и есть мой главный герой, и предполагал, что он лишь участник эпизода. Но спустя время, монтируя, я возвращался к нему снова и снова и захотел увидеться ещё... А дальше начались долгие уговоры на съёмку, потому что Андрей отказывался и считал, что он этого не достоин...

От фестиваля я жду новых знакомств и встречи с единомышленниками. И, конечно, хороших фильмов!

«Белая мама»

«Белая мама» (12+) режиссёров Зоси Родкевич и Евгении Останиной — последняя продюсерская работа погибшего в ЦАР Александра Расторгуева. В центре сюжета Алина — мать шестерых чернокожих детей, пять из которых рождены от бывшего мужа-эфиопа, один усыновлён. Во втором замужестве женщина решает взять из детского дома ещё одного ребёнка, причём белого. У Дани серьёзные проблемы со здоровьем — он психологически нестабилен, из-за чего от него уже не раз отказывались усыновители. Родные Алины тоже против, ведь её время и так в дефиците, но она непреклонна. Перестанет ли семья, в которой постулируется взаимоуважение и умение аргументированно отстаивать границы, считать мальчика интервентом?

Фильм предельно прямолинеен. Большинство сцен снято героями самостоятельно, что позволяет обнажить быт Макаровых, увидеть их откровенность с собой и друг другом. Всё это рождает у зрителя вопросы, существует ли предел терпимости, как сохранить баланс собственного комфорта и принятия другого и каков объём личной ответственности, если, делая выбор, хочешь испытать себя, но знаешь, что испытание предстоит ещё и близким.

«Белая мама» — обладатель приза «Лучший полнометражный фильм», приза Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и награды телеканала «Культура» на МКФ «Послание к человеку — 2018»; приза зрительских симпатий Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA 2018; звания «Лучший неигровой кинофильм» Национальной премии «Лавровая ветвь — 2018».

Евгения Останина, режиссёр фильма «Белая мама»:

— С нашей героиней Алиной Макаровой мы познакомились в 2013 году, когда большой командой под руководством Александра Расторгуева, Алексея Пивоварова и Павла Костомарова делали документальный проект «Реальность». Тогда наш друг и коллега Андрей Киселёв познакомился в православном лагере с младшей дочерью Алины и предложил ей поучаствовать в нашем проекте. Дочери тогда было 12 лет, и на кастинг она пришла вместе с мамой. Так мы впервые увидели нашу героиню — мать шестерых детей-мулатов, что уже само по себе необычно для наших широт. Однако по-настоящему работать с Алиной мы стали только спустя два года в рамках документального сериала «Это Я» для Первого канала. Тогда уже сама Алина пришла к нам на кастинг и сказала, что через два месяца собирается брать в семью белого мальчика. Это была та самая удача документалиста, упустить которую было бы… Мы не упустили. И сделали, как нам кажется, хороший, полный любви и нежности фильм.

От фестиваля ждём позитива, а от зрителей интересной дискуссии. Как показала практика, именно после показов фильма в России получаются самые эмоциональные и содержательные обсуждения. Ну, увидим.

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