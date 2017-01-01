«Гений» на новом месте Книжный фестиваль прошёл в минувшие выходные на «Заводе Шпагина»

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Когда «Гений места» впервые прошёл в «Старокирпичном переулке» в 2017 году, это была самая громкая фестивальная премьера года. Соорганизаторы — директор книжного магазина «Пиотровский» Михаил Мальцев, директор туристической компании «Валида» Елена Шперкина и ресторатор Олег Ощепков — совместили самые хипстерские темы: путешествия, книги и модную еду и замешали всё это на идео-логии жизни в большом городе. Получилось свежо и питательно. Всё было супер: встречи нон-стоп с интересными людьми — суперзвездой был Андрей Бильжо, параллельно — насыщенная и проблемная деловая программа, большая книжная ярмарка, а вечером — много модной музыки.

Фото: Марина Дмитриева

Сейчас всё немного иначе. Фестиваль получил грандиозное помещение — «Литеру А» на «Заводе Шпагина», но слегка потерялся в этих просторах. Книжная ярмарка выглядела маленькой, еды почти не было, на музыкальных событиях не собралась толпа — возможно, помешала «Ночь кино», которая оттянула на себя часть молодёжной публики.

Зато появились новые форматы.

Второй год действует кулинарный маршрут «Вкус места», во время которого пермские рестораторы разрабатывают локаворские меню и апробируют их во время специального «обжорного» маршрута. В этом году участвовало четыре ресторана и один бар; можно было продегустировать салат из репы, вареники с редькой, уху из хариуса и коктейль с васаби и морскими водорослями.

Накануне, в пятницу, представители туристического бизнеса и рестораторы проделали ещё одно кулинарное путешествие — побывали в посёлке Ильинском, в новом гостевом доме «Усадьба Батюковой», где предполагается потчевать гостей блюдами из исторического меню, такими как «социска с грибами» и «пудинг Нессельроде».

Тему гастрономии как туристического аттрактанта продолжили на дискуссиях деловой программы; кроме того, обсудили проблемы туристического и прочего оживления малых городов и сёл.

Фото: Марина Дмитриева

В лекционной программе особый интерес вызвали выступления писателя и телеведущего Александра Архангельского и главного редактора портала «Горький» Константина Мильчина, но даже они не создали ажиотажа; зато масса поклонников (особенно поклонниц) собралась на поэтические чтения, где свои стихи обнародовал Иван Давыдов, популярный журналист, публицист и блогер.

Среди докладчиков была художник и краевед Софья Гаврилова, представляющая Оксфордский университет, но рассказывающая о Прикамье. Кроме лекции она привезла замечательную фотовыставку о Крайнем Севере — философские минималистические пейзажи, совершенно завораживающие, которые достойно украсили пространство «Литеры А». Чудесный пример того, как в очень лаконичном визуальном высказывании можно уместить множество смыслов и подтекстов.

Самым оживлённым был детский уголок: здесь дети поактивнее наслаждались процессом творчества на мастер-классах, а дети позадумчивее могли почитать любую понравившуюся книжку, устроившись в удобных креслах-мешках.

Фото: Марина Дмитриева

Книжная ярмарка, которая послужила одним из главных аттрактантов фестиваля, стала поучительным срезом трендов в книгоиздании и книготорговле: художественной литературы было мало, причём некоторые из представленных книг продавались на том же фестивале и год, и два года назад, зато было много новинок нон-фикшн, а доминировала детская литература. Сразу видно, как меняются читательские интересы и предпочтения.

Собственно, об этом говорил в своей лекции Константин Мильчин: читательские стратегии в наше время меняются; издательства, книжные премии и другие элементы книжной инфраструктуры лишь отчасти их формируют и в большой степени под них подстраиваются.

Интервью с Константином Мильчиным и основные положения лекции Александра Архангельского «Новый компаньон» опубликует через неделю, 3 сентября.