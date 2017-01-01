Что с тобой делать, маленький город? На фестивале «Гений места» обсудили проблемы оживления малых городов и сёл

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Нынче без серьёзных разговоров и обсуждения актуальных тем — не отдых. Книжки читаем нон-фикшн, фильмы смотрим документальные, а на фестивале собираемся, чтобы поговорить о животрепещущем. «Гений места — 2019» ещё раз это доказал.

Фото: Марина Дмитриева

На деловой программе в субботу, 24 августа, кроме прочего предлагалась для обсуждения тема «Культурно-исторические кварталы — новый драйвер туристической привлекательности малых городов»; и, хотя разговор получился содержательный и вызвал немало вопросов, о культурно-исторических кварталах там не было ни слова.

Уже открывая работу секции, её модератор, профессор Николай Новичков, руководитель рабочей группы по развитию туризма Экспертного совета при правительстве РФ, переформулировал тему собрания и предложил «Современные тренды развития малых городов». Представляясь слушателям, Новичков сообщил, что считает своей миссией «делать так, чтобы Пермь всё больше любили в России и в мире».

По словам Новичкова, тема обсуждения актуальна для Пермского края, поскольку за пределами четырёх крупнейших городов региона живёт каждый четвёртый его житель. Самый маленький город Пермского края — Чёрмоз с населением около 3000 человек — один из самых маленьких городов России, да и всего мира. Тем не менее это город.

Модератор обозначил несколько путей, по которым может пойти развитие малых городов: они могут слиться с большим городом и стать частью агломерации; могут мигрировать в сторону города-музея, как Суздаль (в Пермском крае кандидат на этот статус — Чердынь, «Мы не имеем права потерять Чердынь как первый город Пермского края!» — считает Новичков); кроме того, малый город может пойти по пути «глокализации», то есть попытаться превратить некий локальный феномен в глобальное достояние; или, наконец, стать мобильным городом, что сегодня выглядит как фантастика, но, по мнению спикера, является актуальным трендом ближайшего будущего.

За конкретными примерами обратились к экспертам. Наталья Рыбальченко, руководитель проектов компании «Асмысл», на примере работы в приполярных регионах России рассказала о том, как найти, актуализировать и заставить работать новые смыслы небольших поселений. Так, для города Нарьян-Мар в Республике Коми новым смыслообразующим элементом стал исчезнувший русский город Пустозёрск: благодаря тому, что рядом с Нарьян-Маром находился первый русский полярный город, появились новые арт-объекты, экспозиция в музее, гостиница и ресторан, сувенирная продукция и культурные события, «Пустозёрское» пиво и фестиваль «Тундра» со слоганом «Пустозёрск — арктические Помпеи». Города нет, а он живёт и оживляет окрестности!

Вице-президент Ассоциации малых городов России Игорь Кехтер говорил о сложностях, которые возникают при попытках создавать города-музеи и просто работать с исторической средой малых городов: ресурсов здесь мало, архитектурная среда ветхая, средства нужны немалые, а привлечь инвесторов особо нечем — вряд ли здесь стоит рассчитывать на сверхприбыли. Тем не менее и у этого докладчика нашлись интересные примеры с позитивными результатами.

В Суздале «Вкусный квартал» возник из нескольких заброшенных и частично разрушенных деревянных домов буквально рядом с памятниками из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО; на слайде, где сопоставлялось состояние построек «до» и «после», разница была весьма красноречивой. В городе Гаврилове недалеко от Суздаля был заброшенный конный завод, который много лет пустовал. Усилиями Ассоциации малых городов здесь появился музей, производство русских напитков, гостиница и, что особенно примечательно, конный театр, потому что Гавриловский конный завод — родина легендарных владимирских тяжеловозов и энтузиасты пытаются сохранить породу.

Светлана Пиманова поделилась опытом своего проекта «Альтуризм». «Альтернативный туризм» предлагает городским жителям за собственные деньги поехать куда-нибудь в глушь и там поработать на благотворительных проектах — что-нибудь благоустроить или отремонтировать, по хозяйству помочь, в конце концов. Горожане в восторге от того, что могут ночевать на полатях, учиться ткать половички и заготавливать иван-чай, пить парное молоко, а заодно показывать своим детям, как жили их прадеды.

Местные жители поначалу диву даются, зачем это горожанам тратить деньги и время, чтобы обустроить, например, местный парк, а затем заражаются энтузиазмом, объединяются в сообщества и меняют жизнь к лучшему. Так, в одной деревне, где раз в неделю приезжает автолавка, жители всегда выстраивались в очередь за хлебом и запасались на неделю, а насмотревшись на предприимчивых городских, открыли собственную мини-пекарню.

В белорусской деревне Косаричи, попавшей в зону внимания «Альтуризма», было две постоянно живущих семьи, восемь одиноких бабушек и много заброшенных домов. С тех пор как туда стали ездить «альтуристы», всё заброшенное жильё оказалось выкуплено и приведено в порядок: люди сначала ездят ненадолго, потом на подольше, а потом решают обзавестись в деревне собственным домом.

Владимир Черепанов, дизайнер, сооснователь и креативный директор проекта I'm Siberian, обратился к опыту города побольше, а именно Новокузнецка — того самого, которому Маяковский предрекал судьбу «города-сада». Реальность оказалась несколько иной: в Новокузнецке, как и во многих промышленных городах, начинается постиндустриальный кризис, а тот самый завод, о котором Маяковский написал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка», вообще разорился и не работает.

Владимир Черепанов считает, что для оживления города необходима идея, которая объединила бы власть, бизнес и гражданское общество. Такую идею компания I'm Siberian нашла в индустриальном прошлом города. Была разработана система образов, ряд имён героев, которыми может гордиться Новокузнецк, создан брендбук, сайт и т. д.

Участники семинара, в том числе и Новичков, идею раскритиковали: укоренять «мечту города» в индустриальном прошлом неконструктивно, надо пытаться найти новые смыслы, которые ведут вперёд, а не назад.

Последним докладчиком стал Энди Фрего, американец, на протяжении двух десятилетий живущий в России, в том числе с 1999 по 2000 год — в Перми. По его мнению, главный русский вопрос — это не «Что делать?» или «Кто виноват?», а «Где лучше?». Россияне вечно выясняют, где лучше: в России или в США, в Перми или в Екатеринбурге, в Березниках или в Соликамске, в Новокузнецке или в Кемерово, в Вологде или в Череповце и т. п. По мнению путешественника Энди, лучше там, где прикольнее, потому что в любом месте должны быть поводы для рассказа. Американец призвал россиян быть собой, не пытаться копировать Европу. «Если мне нужен евростандарт, я поеду в Европу», — говорит Энди Фрего.

От перемен, происходящих в Перми, Энди в восторге, особенно от нового аэропорта, который он назвал воплощением пермской мечты, и от «Завода Шпагина».

Завершая работу секции, Николай Новичков предостерёг всех участников от чрезмерного оптимизма и увлечения успехами: понятно, что конкуренция между населёнными пунктами усиливается, выживут не все, да не все и должны.

В общем, всё получилось — было интересно: и познавательно, и увлекательно, с драйвом; вот только результативность этого и подобных мероприятий вызывает скепсис, ведь, несмотря на то что недостатка в слушателях не было, работа секции не привлекла никого из представителей власти, тех, кто принимает решения.

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