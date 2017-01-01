Сложное меню Городские власти отложили рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте

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Реформа общественного транспорта в Перми остаётся одной из самых актуальных тем. На минувшей неделе глава города Дмитрий Самойлов отозвал из гордумы проект тарифного меню, который предусматривал повышение стоимости проезда. Но это не значит, что городские власти отказались от своей идеи — скорее всего, новые тарифы всё же будут утверждены до конца этого года. А пока городские чиновники продолжают встречи с жителями, на одной из которых рассказали, что планируют вернуть проездные. Стоимость транспортной карты на год будет составлять 20 тыс. руб.

Фото: Константин Долгановский

Главной новостью Перми на прошлой неделе стало крупное ДТП с участием автобусного маршрута №53 (обслуживает ООО «Дизель»). Автобус, в котором находились 59 пассажиров, на полной скорости врезался в бетонную стену около остановки «Лесозавод». Итог печальный — 32 человека пострадали, одна женщина погибла. Несмотря на то что глава Перми Дмитрий Самойлов поручил временно отстранить перевозчика от всех маршрутов, происшествие вновь показало: в общественном транспорте надо что-то менять (по предварительной информации, именно технические проблемы привели к ДТП), как минимум обновлять парк и делать его более безопасным.

На этом невесёлом фоне продолжаются политические баталии по поводу нового тарифного меню — фактически речь идёт о повышении стоимости проезда. Участники рынка говорят, что это необходимая мера, потому что только с помощью этих средств можно будет улучшить техническое состояние автобусного парка, а значит, минимизировать количество ДТП.

Однако 14 августа стало известно, что глава Перми отозвал из гордумы проект решения по тарифному меню, хотя его обсуждение планировалось на «планёрке» 27 августа. Тем не менее на заседании рассмотрят методику расчёта тарифа на проезд в общественном транспорте и виды проездных документов, а в дальнейшем — проект тарифного меню с расчётами стоимости поездки. Скорее всего, новое тарифное меню будет утверждено в декабре.

Согласно проекту, стоимость проезда должна была измениться с 1 января 2020 года. Так, одна поездка за наличный расчёт обошлась бы пассажиру в 28 руб., за безналичный — в 24 руб., провоз одного места багажа — в 14 руб. О необходимости изменения тарифа неоднократно говорили как представители горадминистрации, так и сами перевозчики, которые сетуют на низкую рентабельность перевозок при тарифе 20 руб. за поездку. На одной из последних встреч с перевозчиками начальник департамента дорог и транспорта Анатолий Путин сообщил о том, что есть риск прекращения обслуживания шести городских автобусных маршрутов: №8, 15, 20, 64, 65 и 80.

Тем временем чиновники городской администрации продолжают встречи с жителями, на которых рассказывают о планируемых нововведениях. «Сегодня у нас вообще нет тарифного меню, все платят по одному возможному тарифу. Во многих развитых городах жителям предлагаются разные варианты оплаты с одним принципом: чем больше поездок покупаешь, тем дешевле обходится одна. Жители смогут сами выбирать подходящий тарифный план», — заявила на одной из встреч с председателями ТОС заместитель главы горадминистрации Людмила Гаджиева.

Идеология тарифного меню в том, что оно будет дифференцированным, то есть стоимость поездки будет зависеть от потребности пассажиров и частоты пользования общественным транспортом.

Наиболее любопытен раздел, касающийся возвращения проездных для нельготников (проездные были отменены в 2014 году). От прежних проездных они отличаются тем, что пассажир уже не будет показывать документ кондуктору, у него появится транспортная карта. То есть пассажиру придётся заранее пополнять проездной так же, как и банковские карты, а с помощью кондуктора или валидатора, установленного в салоне автобуса, с проездного будут сниматься средства за проезд.

Планируется внедрение пяти видов проездных (при этом льготные пенсионные, школьные и студенческие проездные останутся): на 60 поездок, на сутки, месяц, квартал и год. Чем дольше срок действия документа, тем дешевле будет обходиться одна поездка.

Путин и Гаджиева показали примерные расчёты стоимости таких проездных (исходя из базового тарифа 28 руб.). Кроме того, расчёт делался исходя из того, что в среднем житель Перми в месяц совершает 60 поездок в общественном транспорте.

В частности, проездной на 60 поездок обойдётся на 20% дешевле, чем если бы пассажир каждую поездку оплачивал отдельно. Стоимость такого проездного будет составлять 1344 руб. Остальные проездные будут безлимитными. Суточный проездной предполагает скидку 15% и обойдётся в 119 руб. Проездной на месяц — в 2121 руб. (скидка 25%), на квартал — 5684 руб. (скидка 33%), годовой — 20 362 руб. (скидка 40%). При этом проездные (сама карточка) будут стоить 50 руб. и продаваться предварительно в 150 точках города. Как минимум это отделения почты, «Почтобанка» и МФЦ, но, по словам Анатолия Путина, ведутся переговоры и с сетевыми продуктовыми магазинами. Отметим, что разовый проезд в Москве стоит 35 руб., но при этом квартальный проездной обойдётся в 5430 руб., а годовой — в 19,5 тыс. руб. То есть цены чуть ниже предполагаемых в Перми.

Пополнять проездной можно будет через банкоматы, в отделениях банков, через электронный кошелёк или в личном кабинете на специально запущенном интернет-сайте. Действовать проездные будут со дня покупки, а не с первого числа каждого месяца. Но эта система предполагает отмену бесплатной пересадки для обладателей разовых билетов.

«Информационная система не запоминает пассажира, если он оплатил проезд наличными или с помощью банковской карты. А по проездным она запоминает, поэтому бесплатные пересадки в течение 40 и 60 минут останутся только для обладателей всех видов проездных», — пояснила Людмила Гаджиева. При этом выступающие неоднократно говорили, что представленные цифры — не окончательные. Представители горадминистрации допустили вероятность того, что в итоге базовый тариф может составить 24 или 26 руб. «Но проезда за 20 руб. не останется точно», — отметила Гаджиева.

«Естественно, исходя из итогового базового тарифа изменятся и расчёты на все транспортные карты», — добавил Анатолий Путин. Кроме того, начальник департамента напомнил, что в идеале к 2021—2022 годам в транспорте не останется кондукторов и все расчёты нужно будет делать через валидаторы.