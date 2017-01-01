Прорыв для города В Перми началась реконструкция улицы Строителей, только на первый этап которой уйдёт более 1 млрд рублей

Твитнуть Поделиться Поделиться

Губернатор Максим Решетников вместе с членами краевого правительства и КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» на прошлой неделе проинспектировал начало работ на первом этапе реконструкции ул. Строителей — одного из самых амбициозных дорожных проектов края последнего десятилетия. Несмотря на выход техники на объект, проверяющие сразу выявили ряд проблем, которые могут сдвинуть установленные сроки сдачи первого этапа.

Первый этап реконструкции ул. Строителей начался в июле этого года и должен быть завершён в ноябре 2020 года

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Недешёвые амбиции

Реконструкция ул. Строителей — один из ключевых дорожных, а также социально-стратегических проектов нынешней краевой администрации. В случае удачного воплощения эта довольно среднестатистическая пермская улица превратится в одну из главных городских магистралей, которая соединит Красавинский мост с ул. Стахановской. Целей у проекта несколько: распределить транспортный поток в городе, разгрузить другие магистрали, особенно Коммунальный мост, который несёт на себе основную транспортную нагрузку правобережной части города, а также загрузить Красавинский мост, который сегодня «недобирает» транспортную нагрузку и работает вполовину своих возможностей.

Логика понятна: автомобилисты Краснокамска, Закамска, а также транзитный транспорт должны прежде всего проезжать именно через Красавинский мост, не создавая временами катастрофичные заторы в микрорайонах Железнодорожном, Комсомольском, Акуловском и Пролетарском. На какое-то время обновлённая ул. Строителей должна заменить собой недостающий городу третий автомобильный мост.

Более того, магистраль призвана стать артерией, которая соединит с другими частями города район ДКЖ, который по другому амбициозному проекту должен фактически стать деловой частью города с небоскрёбами «Пермь-сити», гостиницами, торговыми центрами и современной жилой застройкой.

Поэтому понятно желание властей лично контролировать столь значимый проект. 15 августа Максим Решетников посетил стройку, работы на которой начались в июле, приведя с собой целый десант из краевого правительства.

Первый этап получил название «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». Длина участка — 1,57 км. Штаб управления работами находится примерно на перекрёстке улиц Желябова и Трамвайной.

Этот участок, для простоты понимания, тянется от «Красного Октября» до маргаринового завода (немного не доезжая до трамвайного тоннеля под железнодорожными путями). Судя по расчищенной территории, ширина дороги по сравнению с ныне существующей увеличится минимум в четыре раза. Но, как и в любом амбициозном проекте, уже определился ряд сложностей, хотя установленная дата окончания работ на этом этапе — 30 ноября 2020 года.

«Этот проект лишь часть большой программы дорожного строительства, реализуемой в крае. Проект непростой, есть определённые сложности. Чтобы снизить риски, мы параллельно ведём переговоры с РЖД о строительстве под железной дорогой путепровода, который позволит вывести поток машин на ул. Дзержинского, и одновременно продумываем второй и третий этапы проекта, которые позволят вывести поток транспорта на ул. Локомотивную. Задумка очень масштабная, стоимость только этого этапа — 1,2 млрд руб. Проблемы есть всегда. Вопрос не в том, чтобы их не было, а в том, готовы ли люди их решать. Мы приобретаем опыт. Оживились пермские строители — они занимаются этим проектом», — заявил Максим Решетников.

По словам губернатора, задача на следующий год — проектирование четвёртого этапа реконструкции, от площади Гайдара до ул. Стахановской. Там нужно предусмотреть пересечение с шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и выйти на ул. Стахановскую. Всё это, безусловно, также влетит в копеечку, но, как отметил Максим Решетников, без этого невозможно говорить о качественном прорыве Перми во всех смыслах.

Попали в сети

Руководитель КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края Сергей Сабуров отметил следующие сложности: подрядчик обнаружил под землёй целый комплекс коммуникаций (10 км сетей электроснабжения, 14 км сетей связи, сети тепло- и водоснабжения), которые необходимо убрать, не создав при этом проблем сетевым организациям и жителям города.

Кроме того, пока не решён вопрос демонтажа существующих металлоконструкций. Трудности связаны с тем, что работы ведутся в непосредственной близости от трамвайного депо.

«Этот и многие другие вопросы существенно осложняют реализацию проекта и могут сдвинуть сроки его завершения. Стоимость перестройки сетей коммуникаций в отдельных проектах достигает 50% от стоимости строительства всей дороги», — пояснил Сергей Сабуров.

Губернатор поручил следить за объектом в еженедельном режиме.

Подрядчиком выступает ООО «Строительно-коммерческая фирма «АТМ». Его руководитель Айк Аветисян рассказал, что участок, на котором сейчас идут работы, будет четырёхполосным (по две полосы в каждую сторону), с обеих сторон появятся тротуары и велодорожки, ливнёвки, коллектор, карманы для общественного транспорта. Кроме того, полностью будут заменены трамвайные пути, а для удобства заезда в микрорайон Парковый предусмотрен технологический проезд с поворотами к жилой застройке.

«Ширина магистрали будет достигать 46,5 м, куда войдут «бесшумные» трамвайные пути, наружное освещение, встречные полосы будут разделены специальными конструкциями «Нью-Джерси», чтобы минимизировать вероятность ДТП. Между основной дорогой и технологическим проездом будет тротуар», — пояснил Айк Аветисян.

По его словам, подрядчик находится на объекте всего три недели, но полноценным строительно-монтажным работам мешают подземные коммуникации.

Отметим, что по договору с подрядчиком 888,1 млн руб. будут потрачены на непосредственное строительство автодороги, ещё 337,5 млн руб. — на обустройство новых трамвайных путей и строительство тяговой подстанции.