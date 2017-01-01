Ели-ели На «Заводе Шпагина» прошёл гастрономический фестиваль

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На протяжении всех летних уик-эндов «Завод Шпагина» удерживает пермяков в городе, создавая мощную конкуренцию дачам и грибам. 17 и 18 августа особенно удались: на территории бывшего завода параллельно шли фестиваль уличного кино и гастрономический фестиваль, который привлёк всех гурманов и фуди Перми.

Фото: Алексей Баталин

«Гастроли фест» состоялся впервые. Он мог бы заменить канувший в неизвестность «Фермерский рынок еды», а также составить конкуренцию гастрономической составляющей популярного Red Fest'а, но, прямо скажем, по количеству и разнообразию еды новое событие уступало прежним: и по фермерской продукции, и по домашней выпечке, и по популярным уличным форматам пищи, например бургерам, «Гастроли фест» предшественников не догнал. Зато здесь оба дня нон-стопом шли фестивальные мероприятия — от мастер-классов по изготовлению «правильных» сырников и омлета до конкурса по поеданию острых перцев, работала большая игровая зона для детей, проходили розыгрыши множества приятных призов и действовала такая замечательная «фишка», как стойка для дезинфекции рук — отличное гигиеническое изобретение.

Фото: Алексей Баталин

Особенно богата была программа мастер-классов и лекций: здесь можно было поучиться готовить карри, правильно собрать чемодан для путешествия, наносить узоры из хны мехенди и даже освоить навыки светской застольной беседы от настоящего мастера риторики.

Ближе к вечеру начинались дегустации, правда, предлагались напитки, а не закуски: летние чайные коктейли и винные сеты от известного энолога Евгения Сазонова.

Фото: Алексей Баталин

Выглядело всё это, конечно, изумительно: везде красивые молодые парни в модных поварских колпаках эффект­но переворачивали шашлыки, мешали плов в огромных казанах и ловко подкидывали мясо на тепане. Звуковое сопровождение, правда, подкачало: музыка была такая громкая, что многие, особенно семьи с детьми, хватали что-нибудь съестное и бежали подальше от здания «Литеры А», где базировался фестиваль, поэтому на всей открытой части территории завода тут и там устраивались импровизированные пикники. Скамейки из шпал, придуманные художницей Ирэной Ярутис, оказались очень кстати и пользовались большой популярностью.

Фото: Алексей Баталин

Вкусного было много, цены не кусались. Среди гастрономических предложений встречались весьма небанальные и очень соблазнительные, такие как, например, крем-брюле из фуа-гра, два вида ближневосточного плова, хумус с печёной паприкой, паштет из курятины с грецким орехом, сельдь горячего копчения, уха из пяти видов рыбы и многое другое.

Фото: Алексей Баталин

Сравнительная дегустация пива или кофе грозила превратиться в смертельный поединок — здесь предложения были особенно широкие и разно­образные. Впрочем, по случаю хорошей погоды публика больше налегала на марокканский чай с мятой и домашнее мороженое с натуральными ягодами.

Фото: Алексей Баталин

Желающим поесть плотно и основательно предлагались комплексные ресторанные обеды, составленные видными шефами со всем научным тщанием; особо продвинутые площадки запустили программу фудшеринга: неиспользованные продукты отправлялись на благотворительные проекты.

Фото: Алексей Баталин

Не секрет, что сфера общепита в Перми развита на зависть городам-конкурентам, однако «Гастроли фест» ещё больше её продвинул: здесь впервые получили собственные прилавки гастрономические стартапы, у которых пока нет своих постоянных площадок — только интернет и доставка заказов.

Фото: Алексей Баталин

Стенды ресторанов и кафе радовали не только соблазнительными ароматами, но и оригинальным оформлением: можно было увидеть остроумные надписи вроде «Динозавры никогда не пробовали наш плов, и теперь они все вымерли», а рядом с прилавком с фермерским сыром паслись дружелюбные козочки.

В следующий уик-энд — 24 и 25 августа — «Завод Шпагина» примет фестиваль книг и путешествий «Гений места», и там, говорят, тоже будет хороший фуд-корт.