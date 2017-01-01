Снова в парламент Депутаты краевого Законодательного собрания открывают новый политический сезон

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Депутаты краевого Законодательного собрания вышли с летних каникул — 22 августа в парламенте состоится первое пленарное заседание осенней сессии. В предварительной повестке «пленарки» 40 вопросов. В частности, депутаты утвердят в перечне капитального строительства этапы создания на заводе им. Шпагина музейно-культурного комплекса, рассмотрят вопрос об установлении единого порога площади для налога на имущество организаций, а также заслушают доклады краевой прокуратуры, Росреестра и минтерразвития.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Старый новый перечень

Депутаты рассмотрят сразу четыре проекта постановлений Законодательного собрания, касающиеся изменений перечней капитального строительства объектов общественной инфраструктуры и объектов дорожного строительства.

«По большому счёту в новых перечнях находятся все те же объекты, которые у нас сейчас есть. Например, объект «Завод Шпагина» уже был в перечне, и сейчас мы просто уточняем этапы строительства», — пояснил председатель комитета по инфраструктуре Виктор Плюснин.

Дело в том, что сейчас в перечне под этим объектом обозначен только один — первый этап. Он включает в себя проектирование и строительно-монтажные работы, требуемые для размещения на площадке Пермской государственной художественной галереи (площадь — 16 тыс. кв. м, сроки реализации — 2019—2024 годы). Первоначальная стоимость работ составляет 1,4 млрд руб.

Сейчас краевые власти хотят прописать ещё четыре этапа, которые планируется реализовать в 2021—2024 годах (ранее предполагалось, что площадка будет готова к 300-летию Перми в 2023 году). Второй этап — это реставрация и приспособление объекта культурного наследия «Корпус производственных железнодорожных мастерских» для современного использования (2,7 млрд руб., 20,3 тыс. кв. м). Третий этап — подготовка площадки для Музея современного искусства (781,9 млн руб., 5,6 тыс. кв. м). Четвёртый этап — проектирование и строительно-монтажные работы по подключению объектов к технологическим сетям (710 млн руб.). Пятый этап — благоустройство территории (629 млн руб.). Таким образом, общая предварительная сумма расходов на создание музейно-культурного комплекса на заводе им. Шпагина составит 8,3 млрд руб.

В перечень капитального строительства войдут пять новых объектов. Это работы по проектированию и строительству в 2021—2022 годах поликлиники в рабочем посёлке Углеуральский (Губаха), строительство мастерских механизации сельского хозяйства Пермского агропромышленного техникума в селе Бершеть, общежития Краевого политехнического колледжа в Чернушке, спортивного комплекса Чайковского техникума промышленных технологий и управления.

Кроме того, разработчики документа предложили предусмотреть современное использование Гостиного двора в Кунгуре, который является объектом культурного наследия федерального значения. После реконструкции в здании планируется разместить фуд-корт, магазины, многофункциональный центр, офисные помещения и банк, а также экспозиционные залы. Стоимость строительно-монтажных работ на площади 6,2 тыс. кв. м оценили в 499,8 млн руб. Объект культурного наследия планируется реконструировать в 2020—2021 годах.

В перечне объектов автодорожного строительства Пермского края по-прежнему остаются такие объекты, как строительство Северного обхода Перми, реконструкция улицы Строителей и шоссе Космонавтов.

Виктор Плюснин отметил, что все эти проекты постановлений Законодательного собрания депутаты уже обсудили в «нулевом» чтении на заседании постоянно действующей рабочей группы. «С перечнем дорожного строительства всё в порядке, а что касается объектов общественной инфраструктуры, то там ещё будут небольшие правки от правительства края. Мы их рассмотрим в рамках одной «пленарки» и планируем принять документ в двух чтениях», — рассказал Плюснин.

Налоги и пороги

На этой неделе Законодательное собрание рассмотрит проект поправок в закон «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае», который в июне внёс глава Губахи Николай Лазейкин.

Сейчас в Прикамье действуют налоговые льготы для крупных ТЦ и бизнес-центров с высокими расходами на их содержание. Поэтому торговые и бизнес-центры, которые находятся в городских округах и имеют общую площадь объекта меньше 1000 кв. м, налог на имущество не платят. Для ТЦ и бизнес-центров в муниципальных районах этот порог равен 300 кв. м.

Автор законопроекта отмечает, что из-за активного преобразования муниципальных образований для многих собственников параметры налогообложения недвижимости за три года поменялись несколько раз. А это, как сообщается в пояснительной записке, не соответствует принципам стабильности налоговой системы и задачам по выравниванию условий налогообложения коммерческой недвижимости.

Глава Губахи предложил выравнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости, установив с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что, благодаря установлению в крае единого порога, в 2020 году налоговый потенциал вырастет почти на 0,5 млрд руб. При этом, по словам автора законопроекта, малый бизнес от введения такого критерия площади не пострадает, так как в большинстве случаев торговые и административные помещения предпринимателей имеют площадь меньше 300 кв. м.

Отметим, что правительство края хотело внести в Законодательное собрание аналогичный законопроект в сентябре, но глава Губахи их опередил. За пару недель до внесения законопроекта Николаем Лазейкиным на заседании комитета по промышленности министр экономического развития Максим Колесников сообщил, что в случае установления единого порога условия налогообложения в крае выравняются ещё больше, а количество ТЦ и БЦ, которым нужно платить налог на имущество, вырастет на 61% (с 6,8 тыс. до 11 тыс.).

Также в результате на 56% вырас­тут поступления от этого вида налога — с 3,4 млрд руб. в 2019 году до 5,3 млрд руб. в 2020 году. Максим Колесников пояснил, что они планируют внести в краевой парламент соответствующий законопроект в сентябре, чтобы депутаты успели до декабря принять его в двух чтениях.

Председатель комитета по промышленности и налогам краевого парламента Татьяна Миролюбова сообщила, что поддерживает этот законопроект, однако считает, что он нуждается в доработке с точки зрения снижения налогового бремени на предпринимателей.

«Безусловно, условия налогообложения должны быть одинаковыми для всех, потому что правила в рыночной экономике должны быть равны для всех. Я поддерживаю законопроект, но при этом считаю, что при его доработке ко второму чтению в документ нужно внести дополнительные изменения, которые смягчили бы налоговое бремя для налогоплательщиков. Нужно не только сделать общий порог в размере 300 кв. м, но и, возможно, пересмотреть ставки налога и льготы», — за­явила Татьяна Миролюбова.

Деньги для муниципалитетов

На «пленарке» рассмотрят ещё один документ, который был инициирован главами муниципалитетов, — законопроект о внесении изменения в Закон Пермского края «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае».

Документ в краевой парламент внёс Совет муниципальных образований Пермского края. Главы районов попросили правительство края увеличить для муниципалитетов, не получающих дотации из краевой казны на выравнивание бюджетной обеспеченности, долю софинансирования проектов инициативного бюджетирования из краевого бюджета с 50 до 75%. То есть доля софинансирования со стороны жителей и бизнеса должна уменьшиться с 50 до 25%.

Авторы законопроекта считают, что это поможет снизить финансовую нагрузку на население и привлечёт новых участников реализации проектов инициативного бюджетирования.

Доклады

Планируется, что в четверг прокурор Пермского края Андрей Юмшанов расскажет депутатам о состоянии законности в 2018 году, а глава краевого управления Росреестра Лариса Аржевитина — о деятельности управления.

Кроме того, перед бывшими коллегами выступит заместитель председателя правительства — министр территориального развития края Александр Борисов. Он представит информацию о реализации в крае госпрограммы «Региональная политика и развитие территорий». С учётом того, что темы выступлений докладчиков достаточно актуальные, спикерам стоит ожидать немало вопросов со стороны депутатов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Стартовала пленарная неделя. Начинаем осеннюю сессию. Перерыв коснулся лишь общих встреч депутатов. Работа парламентариев не прерывалась. Они активно участвовали в деятельности рабочих групп по разным направлениям, трудились в своих избирательных округах.

Возвращаемся к законотворчеству. В повестке очередного заседания, которое запланировано на 22 августа, — 31 основной и девять дополнительных вопросов. Уверен, что значительная часть из них станет предметом для серьёзного обсуждения на заседаниях комитетов и фракций (как обычно, они пройдут во вторник и в среду), а возможно, и на самой «пленарке».

В числе «горячих» вопросов — перечни объектов дорожного строительства и капитального строительства. Среди ключевых вопросов и законопроекты, посвящённые местному самоуправлению. Предлагается регламентировать деятельность сельских старост, откорректировать положения закона об инициативном бюджетировании, внести поправки в закон о бюджетном процессе.

Советом муниципальных образований Пермского края внесена, на мой взгляд, важная законодательная инициатива об установлении правовых основ деятельности сельских старост. Взаимодействие населения и власти на селе всегда было особенным. С одной стороны, здесь все повседневные проблемы видны как на ладони, с другой — их решение требует взаимодействия администраций с жителями. Надеемся, принятие нового закона поспособствует тому, что уважаемые и инициативные люди прикамских сёл получат возможность активнее участвовать в решении насущных местных вопросов. Документ определяет порядок назначения и перечень полномочий сельского старосты. В частности, одной из его задач будет организация взаимодействия муниципальной администрации и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения.

Также на рассмотрение депутатов внесён проект закона об изменении регионального закона «О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае». Механизм инициативного бюджетирования уже доказал свою эффективность, прежде всего в решении вопросов благоустройства территорий. Сегодня можно с уверенностью сказать, что такая программа развивается благодаря общественной поддержке со стороны населения, участию бизнеса и власти.

На 2019 год в крае утверждены 118 проектов — победителей конкурсного отбора по инициативному бюджетированию. Общий объём субсидий на софинансирование этих проектов составил 107,9 млн руб. Ещё 12 проектов включены в дополнительный перечень с субсидированием в 16,3 млн руб. Авторы документа предлагают изменить механизм распределения субсидий на проекты инициативного бюджетирования из казны Пермского края. В случае принятия закона у крупных муниципальных образований, таких как город Пермь, появится возможность получать субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования на более выгодных условиях.

Губернатор Пермского края предложил на рассмотрение Законодательного собрания изменения в закон о бюджетном процессе и методику распределения межбюджетных трансфертов. Законопроект касается изменений межбюджетного регулирования в связи с происходящими преобразованиями муниципалитетов. Предлагается установить одинаковые нормативы отчислений по налогам для муниципальных образований первого уровня. Изменения коснутся налогов, которые подлежат зачислению в краевой бюджет и дополнительно переданы на муниципальный уровень.