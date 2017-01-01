Доброта и стабильность Как единороссы и либерал-демократы подружились на выборах в Добрянке, и кто победит в Пермском районе

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Выборы в представительные органы 17 территорий Пермского края, намеченные на 8 сентября, вступили в активную фазу. Традиционно пристальное внимание приковано к Пермскому району. Здесь против пула главы Александра Кузнецова ведёт своих кандидатов председатель Кондратовского совета депутатов Андрей Костарев. Однако с высокой долей вероятности Костарев может рассчитывать только на свою победу. Максимум он может провести до пяти кандидатов. В Добрянке, которая в прошлом году показала самые низкие результаты партии власти, в этом году снова необычная ситуация. В «столице доброты» сильны позиции ЛДПР, и в трёх округах единороссов, прошедших праймериз, скорее всего, победят либерал-демократы. В большей части остальных округов ЛДПР «подарила» старшим товарищам площадку для регистрации «техников».

Пермский район: всё те же на манеже

Мандатов — 15

Выдвинулись — 81

Зарегистрированы — 76

Примут участие в выборах — 74

Самовыдвиженцы — 20 кандидатов

«Единая Россия» — 15 кандидатов

КПРФ — 15 кандидатов

ЛДПР — 15 кандидатов

«Справедливая Россия» — 7 кандидатов

«Яблоко» — 3 кандидата

Конкурс — 4,9 человека на место

В Избирательной комиссии Пермского края отмечают, что в целом все 17 кампаний проходят спокойно: жалоб — по минимуму. Жёсткого противостояния и борьбы с использованием незаконных методов на сегодня нет. Но, несмотря на незначительное количество жалоб, некоторые из них доставляют большие не­удобства оппозиционным кандидатам.

В Пермском районе не отказали в регистрации ни одному самовыдвиженцу (здесь мы имеем в виду тех, кто в графе «партийная принадлежность» поставил прочерк). Из 80 кандидатов, которые дошли до регистрации, отсеяли двух членов «Российского объединённого трудового фронта» и двух соратников «Великого Отечества». Им, скорее всего, в результате даже повезло. Ещё 28 мая Верховный суд РФ приостановил деятельность партии «Великое Отечество», и после того, как это решение 25 июля было подтверждено апелляционным определением суда, все кандидаты, выдвинутые партией, «слетели». Регистрацию предпринимателя и сельского депутата Усть-Качки Сергея Епишина районный ТИК на этом основании аннулировал 14 августа.

Другой интересный момент: праймериз «Единой России» по округу №2 вы­играл инженер ООО «Силур» из Юго-Камского Сергей Макарычев. В документах на регистрацию он честно указал, что дважды судим (за убийство и хулиганство). А поскольку в партии власти чтут Уголовный кодекс, Макарычева попросили уйти по заявлению.

Округов, где развернётся реальная борьба, порядка пяти. Большинство округов в районе «зачищены» под единороссов, и борьба идёт между властями и пулом давнего оппонента — Александром Кузнецовым и Андреем Костаревым.

Андрей Костарев, по разным оценкам, ведёт от четырёх до девяти кандидатов. Вместе с ним идут выдвиженец от КПРФ, депутат Юго-Камского поселения Андрей Полыгалов (округ №2), анестезист районной больницы и депутат Култаевского поселения Алексей Шилов, водитель Бабкинской средней школы и депутат Кукуштана Дмитрий Степанов (округ №12), помощник руководителя ИП Тугумов Р. Г. и брат главы Кукуштана Владимир Кулаков (округ №13). Это, по данным источника «Нового компаньона», его «костяк». Будто бы ситуативный союз у Костарева есть с ИП из Очёра Ильёй Волковым (округ №15) и ИП из посёлка Горного Максимом Баталовым (округ №11). Волков и Баталов не являются его идеологическими союзниками, предполагают собеседники в территории. Оба они, кстати, судимы: Волков — за кражу, Баталов — за угрозу убийством. Ведёт пул соратник Костарева и его юрист Сергей Писарев (в решениях ТИК он фигурирует как уполномоченный представитель «Справедливой России»). Остальные три кандидата в списках эсеров, скорее всего, не являются членами команды Костарева — Писарева.

В поддержку предположения, что в пуле Костарева числятся четверо «стабильных» кандидатов, можно привести жалобу члена ТИК о признании нескольких тиражей агитационных материалов Полыгалова, Степанова, Шилова, Кулакова и Костарева незаконными. Все они (листовки А5 и А3, а также плакаты А3) отпечатаны в одной типографии и одним тиражом. За исключением Костарева — у него по ряду агитматериалов тираж больше. По жалобе члена ТИК (кандидаты, напомним, представляют в избиркомы образцы агитматериалов перед распространением) весь тираж признали незаконным. В выходных данных не указан субъект Федерации, где находится типография.

Андрей Костарев считает, что таким образом на него (он зарегистрирован как кандидат в округе №5, Кондратово) оказывается административное давление со стороны районных властей. Он намерен обратиться в суд. Помимо этого, будто бы с этой же целью, по его словам, команда Кузнецова организовала выемку документов в Кондратовском поселении районным ОВД под предлогом возможных нарушений. Документы вернули, но «это «нервоз», лишняя суета», которая осложняет в том числе и работу местных депутатов. И таким образом — через лишнюю суету — районные власти работают против членов команды. Кстати, в отношении агитации Максима Баталова тоже была жалоба, но ТИК отклонил её.

Костарев отрицает связь своих кандидатов с СР и КПРФ. Впрочем, он не стал отрицать, что идёт с командой. Но конкретизировать отказался — опасается, что если он «вскроет карты», то давление со стороны района усилится. Костарев вменяет в вину Кузнецову, что тот не поддерживает его, кандидата, который выиграл праймериз «Единой России». Будто бы точно так же он поступает с ИП и депутатом из Култаево Светланой Теплоуховой в округе №3.

Александр Кузнецов, со своей стороны, свою причастность к проверкам категорически отрицает. Костарева он своим противником не считает в принципе, говорит, что давно его не видел (встреча в заксобрании, когда они эмоционально поспорили про объединение, по его словам, не считается). Он обвиняет Костарева и Писарева в том, что они на всех встречах с избирателями «поливают его грязью». «Никакого давления нет и быть не может, — говорит Кузнецов. — Это они одну «чернуху» шлют в мой адрес. Когда людям нечего сказать о том, чего они сами добились в этой жизни, они применяют тактику поливания грязью в адрес оппонента».

Впрочем, у самого Костарева высокие шансы на победу в своём округе. Правда, для этого ему придётся потрудиться. Его основным конкурентом является замначальника МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» Александр Чередниченко — председатель районной общественной палаты, бывший военный комиссар района и соратник Александра Кузнецова. Депутат из Большого Савино Виктор Штоль (тот самый, у которого якобы подожгли дом и который спровоцировал конфликт в местном доме культуры) поставлен, чтобы оттягивать голоса у Чередниченко.

Больше всего соперников в округе №3. Давний соратник (со школьной скамьи) Александра Кузнецова Владимир Гордиенко здесь идёт как самовыдвиженец (хотя является членом ЕР с момента основания «Отечества»). От «Единой России» здесь — председатель попечительского совета благотворительного фонда «Хорошие дела» Максим Скороходов. Однако он будто бы связан с Гордиенко по линии этой самой благотворительной помощи. Здесь же баллотируется Алексей Шилов (СР, Костарев). Всего — семь кандидатов. И даже кандидат от ЛДПР, студентка первого курса РАНХиГС Ангелина Баландина, судя по жалобам в ТИК, ведёт агитацию (ролик в группе «Подслушано Култаево» соцсети «ВКонтакте» уже признали незаконным).

По сведениям источника, у Гордиенко и Кузнецова будто бы в последнее время произошёл конфликт. Однако сам Гордиенко это опровергает: «С Кузнецовым пришёл, с Кузнецовым и уйду». У них просто такая манера общения, соглашается другой собеседник в территории.

Самый проблемный округ — второй. И здесь нет кандидата от ЕР — Макарычев, как мы писали выше, выбыл «по собственному». Непростая борьба идёт между замглавы района по безопасности Николаем Коцофаном и членом команды Костарева коммунистом Андреем Полыгаловым. Но, скорее всего, Коцофан победит.

Максимум, который сможет набрать команда Костарева, по разным оценкам, варьируется от трёх до пяти человек — в зависимости от активности. Причём Волков и Баталов в случае победы легко могут сменить лидера, переключившись на того, кто окажется полезнее в решении вопросов с землёй. Ближе к «дню Х» борьба обострится. В любом случае большинства они не получат, а это значит, что противодействовать запланированному объединению тоже не смогут. «Кузнецов, конечно, уже не тот, что раньше, но ещё силён, — говорит политтехнолог Олег Борисенко. — Но важно понимать, что в пуле Кузнецова тоже есть «болото» — люди, которые, как только появится движение извне, поменяют флаги. В любом случае выборы в районе проходят на год-два. После объединения будет новая кампания. И Кузнецов на это время, скорее всего, останется главой».

Добрянка: испытание добротой

Мандатов — 25

Выдвинулись — 84

Зарегистрированы — 77

Примут участие в выборах — 77

«Единая Россия» — 23 кандидата

Самовыдвиженцы — 20 кандидатов

ЛДПР — 24 кандидата

КПРФ — 14 кандидатов

«Справедливая Россия» — 4 кандидата

«Яблоко» — 3 кандидата

Конкурс — 3,08 человека на место

В Добрянке кандидатов от ЛДПР больше, чем от «Единой России». Здесь для «галочки» — кандидаты от КПРФ. Большая часть из них — безработные пермяки. Два округа ЕР не закрыла в принципе, но в целом большинство округов «зачищены». Хотя накануне «политического сезона» предполагалось, что в Добрянке будет непростая борьба. В прошлом году «Единая Россия» здесь выборы проиграла — только четыре мандата из 20. Большая часть — 13 — досталась самовыдвиженцам. Дело в том, что глава района Константин Лызов и лидер местных единороссов Владимир Тимофеев работали друг против друга. И Лызов выиграл. С целью нивелирования подобного влияния конфликта на предвыборные процессы Тимофеева «убрали по собственному желанию».

В этом году Добрянка вновь преподнесла сюрпризы — ЛДПР закрыла здесь больше округов, чем «Единая Россия», и в трёх из них имеет все шансы на победу. Борьба в этих округах скорее напоминает игру в поддавки. Например, округ №16. Здесь очевидным фаворитом является действующий депутат земского собрания ИП Марк Коробов. Он считается соратником депутата Пермской гордумы Ильи Лисняка по работе с соцсетями (группа «Пермь активная»). Связаться с Ильёй Лисняком не удалось.

Кандидат от ЕР в округе Коробова — студентка Пермского филиала ВШЭ Анна Абраженчик из Новых Лядов. Есть ещё два самовыдвиженца — учитель Ирина Вылегжанина («техник» ЕР) и начальник юротдела ООО «СК «Химспецстрой» Алексей Станишевский.

Также высокие шансы на победу у ЛДПР в округе №13, где всего два кандидата: от ЛДПР — тренер МБУ «Центр физической культуры, спорта и молодёжной политики» Павел Подшивалов, от ЕР — социальный педагог школы Елена Орешкина.

В округе №4 — два кандидата, и главный бухгалтер МБУ «Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» Татьяна Ощепкова от ЛДПР пока, по отзывам с территории, считается фаворитом. Она может выиграть выборы у худрука того же ансамбля Алексея Мулина (ЕР).

В очень многих округах от ЛДПР идут «техники» «Единой России» — по схеме «начальник — подчинённый». Округ №10: депутат земского собрания, заведующий стоматологическим отделением Андрей Дозморов идёт от ЕР, пермяк Эдуард Ганифаев — от ЛДПР. Округ №18: директор ООО «Управление технологического транспорта «Полазнанефть» Валерий Корчагин — от ЕР, его подчинённая, инженер того же предприятия Наталья Карпова — от ЛДПР.

Из всех округов интрига есть в округе №11, где совершенно неожиданно для «зачищенной» Добрянки — сразу пять кандидатов. Фаворит — ИП и депутат Добрянки Васиб Орудж Оглы Казымов. У его коллеги по депутатству, заведующей детским садом Марины Сухневой (ЕР), по мнению источника, шансов не так много. Тем более что электорат у неё оттянет выдвиженка от ЛДПР Ирина Шестакова. Также по этому округу баллотируется главный инженер Пермской ГРЭС Александр Соколов, и именно он является основным соперником Казымова.

В округе №9 ЛДПР поборется точно. Здесь они выдвинули гендиректора ООО «Медиаагентство «Кулич» (которое, собственно, и ведёт известные группы в соцсетях и аффилировано Илье Лисняку) Ирину Форсюк. Интересно, что здесь технический директор ООО «НПО «Эталон» Александр Корякин идёт самовыдвиженцем, а от партии власти — ведущий специалист того же предприятия Александр Пушкарский. Вероятнее всего, ставка сделана на Корякина.

Константин Лызов говорит, что ЛДПР действует самостоятельно. И. о. координатора реготделения ЛДПР Константин Бусовиков от комментариев отказался. «Если бы было так, как вам видно, то я бы не стал подавать жалобу на Лызова и Гарифуллину в избирком», — написал он в ответ на запрос «Нового компаньона», отказавшись уточнить, в чём суть жалобы и кто такая Гарифуллина (возможно, глава Сенькинского поселения). На сайте Добрянской ТИК подобных жалоб тоже нет — предположим, что на момент подготовки статьи их ещё не рассмотрели.

«Единая Россия» в Добрянке подыг­рывает ЛДПР», — полагает источник, знакомый с ситуацией. «Скорее всего, имели место межпартийные договорённости, — соглашается Олег Борисенко. — Руководство требует от ЛДПР заполнить все депутатские вакансии».

«Единой России», в свою очередь, нужны технические кандидаты. Таким образом, каждый из них решает свои задачи: ЕР избавляет себя от сбора подпи­сей для «техников», ЛДПР рапортует в Москву, что выставила кандидатов даже больше, чем партия власти. Всем выгодно. Добрянка — столица доброты и взаимовыгодных компромиссов.