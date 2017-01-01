Пластисфера творчества В музее PERMM открылась «пластиковая» выставка

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В то время как в Зальцбурге репетировали постановку оперы Моцарта «Идоменей», по воле режиссёра Питера Селларса превратившуюся в преду­преждение об экологической катастрофе и повествующую о засилье пластика в Мировом океане, в Перми, в Музее современного искусства, готовилась к открытию выставка ровно о том же.

Модные кроссовки из 100%-ного пластика от Parley, Adidas и Стеллы Маккартни

Фото: Алёна Ужегова

«Фантастик пластик» — первая в Перми выставка, посвящённая дизайну. Несмотря на всю модность этой профессии и этого понятия, дизайн, как явление новое, ещё очень плохо музеефицирован. Единственный в России Московский музей дизайна возник совсем недавно, в 2012 году, и это учреждение частное, построенное на энтузиазме нескольких молодых дизайнеров во главе с Александрой Саньковой — директором музея и куратором выставки, открывшейся в Перми. За недолгое время своего существования Московский музей дизайна успел получить золотую медаль Британской биеннале дизайна и предложение от Третьяковской галереи открыть там постоянную экспозицию.

Фото: Алёна Ужегова

«Фантастик пластик» — экологический просветительский проект, который демонстрируется в разных городах России. Его пафос в том, что главная опасность, связанная с пластиком, — не в его применении, а в его неправильной утилизации. Как утилизировать все эти пакеты и бутылки правильно, как раз и показывает выставка.

Возможностей множество: от бижутерии и ковров до строительных материалов и мебели. Было бы отлично, если бы всё это выставлялось в PERMM, так сказать, «во плоти», но, увы, основные экспонаты «Фантастик пластика» — это распечатки-репродукции, далеко не всегда высокого качества.

Что ж, дизайн как выставочная тема это позволяет, ведь он, в отличие от своего предшественника, декоративно-прикладного искусства, связан с промышленным производством, поэтому каждый из его предметов не несёт уникальности. К тому же в экспозиции всё же есть и подлинные предметы — например, прелестная бижутерия от Екатерины Лукьяновой, сделанная из пластиковых бутылок, или яркие сумки от нидерландской компании Engel — мирового лидера в переработке пластика. Кстати, голландских экспонатов на выставке около трети: эта страна особенно продвинулась в экологических технологиях.

Фото: Алёна Ужегова

Одна из особо перспективных сфер утилизации пластика — это мода. Плащи из пакетов с фирменными логотипами торговых сетей, одежда, связанная из пластиковых нитей, — всё это, по выражению Александры Саньковой, «зверский модняк». Сама директриса Московского музея дизайна щеголяла на вернисаже с сумочкой из автопокрышки на поясе, а арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева вышла в ярко-розовых пластиковых кроссовках совместного производства Parley, Adidas и Стеллы Маккартни — наглядном доказательстве того, что пластиковым дизайном заинтересовались самые раскрученные бренды.

Фото: Алёна Ужегова

Кураторы выставки сознательно делали акцент на утилитарные предметы, а не на искусство, потому что если учитывать ещё и использование вторичного пластика в современном искусстве, то тема будет уже совсем необъятной. Единственное исключение в экспозиции — арт-объекты Мивы Коидзуми (США) — нежные полупрозрачные существа из пластиковых бутылок, удивительно перекликающиеся по эстетике с «медузами», населяющими сцену зальцбургского «Идоменея».

Фото: Алёна Ужегова

Судя по экспозиции «Фантастик пластика», утилизация пластика открывает по-настоящему фантастические перспективы. Ведь этот материал вечен, а его переработка не требует дорогостоящих и громоздких промышленных производств — зачастую достаточно 3D-принтера. Таким образом, вполне разумно стремиться к «круговороту пластика в природе», чтобы все изделия из него утилизировались, а новые вообще не производились, как в американско-голландском проекте безотходного бистро.

Актуальность вторичной переработки пластика доказывает множество примеров: так, на Олимпиаде в Токио в 2020 году планируется изготавливать из вторичного пластика ленты для медалей, а российское предприятие «Сибур-Химпром» готовится к открытию завода по переработке пластика в Нижнем Новгороде. Московский же музей дизайна сейчас готовит большой каталог выставки «Фантастик пластик» — первое в России издание, посвящённое экологическому дизайну.

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