Осторожно, живопись! В музее PERMM открылась выставка-обманка

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Музей современного искусства нечасто устраивает выставки живописи, и не впервые в проектах PERMM внешняя академичность этого вида художественного творчества оказывается лукавой манипуляцией, использующей методы классического искусства для их же ниспровержения. Так было с персональной выставкой Николая Касаткина «Двойная перспектива» в марте этого года, в ещё большей степени это заметно в выставке «Аллегорическая абстракция» артели «Царь горы».

Наиля Аллахвердиева, Юрий Альберт и Паруйр Давтян на фоне «Руанского собора в полночь»

Фото: Алёна Ужегова

«Царь горы» — это четыре московских художника: Юрий Альберт, Паруйр Давтян, Виктор Скерсис и Андрей Филиппов. Их творческое объединение неоднократно меняло названия и творческие направления: если они занимаются тотальными инсталляциями, то это группа «Купидон», а если перформансами — то «Эдельвейс». Артель «Царь горы» занимается живописью, которую сами художники называют «архаичным жанром». При этом приёмами и стилями живописи они владеют мегапрофессионально, просто блестяще, и их проекты — это пародийные, лукавые, остроумные, но в то же время просветительские серии, посвящённые жанрам современной и классической живописи.

Фото: Алёна Ужегова

Всё началось с импрессионизма. Художники отправились в Прованс и совершили восхождение на гору Сент-Виктуар, которую часто изображал на своих полотнах Поль Сезанн. Эту гору артель считает чрезвычайно важным местом для истории мирового искусства, и их полное приключений восхождение — это поклон «месту силы» и оммаж великому классику. Целью восхождения было взглянуть с горы на точку, с которой писал Сезанн, и нарисовать этот пейзаж. «Гора не могла ему ничем ответить, — шутит Паруйр Давтян, — и мы за неё написали вид на Сезанна. Это наш контримпрессионизм».

Фото: Алёна Ужегова

Писали по-разному: Юрий Альберт — в псевдореалистическом стиле; Паруйр Давтян использовал любимый Сезанном метод пуантилизма, но пуантилизма преувеличенного, нарочитого, точки у него на полотне гораздо крупнее, чем у Сезанна; Виктор Скерсис вместо холста расписал женские бюстгальтеры, ибо их форма ему показалась идеальной для передачи идеи горы.

Фото: Алёна Ужегова

Ещё более важное для «контримпрессионистов» место — это Руанский собор, который Клод Моне живописал в разное время при разном освещении. «Артельщики» заметили, что Моне непростительно игнорировал такое время суток, как ночь, и решили написать Руанский собор в полночь. Писали с натуры, старались найти «ту самую» точку, с которой смотрел на собор Моне, но это удалось не вполне: оказалось, что Моне писал из окна второго этажа дома напротив, а не с улицы, как российские художники. Тем не менее план был выполнен, и получилась серия из восьми полотен — восьми, потому что, идя по стопам Моне, каждый из художников написал собор не один раз, а два: в полночь и через два часа после полуночи. Эти восемь ночных пейзажей — замечательный образец современной живописи, и, поскольку на вернисаже все приветственные речи произносились на фоне именно этих работ, арт-директор музея Наиля Аллахвердиева пошутила, что фото- и телерепортажи с события могут ввести зрителей в заблуждение относительно того, в каком музее происходит дело.

Фото: Алёна Ужегова

Основное пространство выставки «Аллегорическая абстракция» занимает большая одноимённая серия, в которой художники «Царя горы» решили совместить аллегорию — важный жанр живописи барокко — с абстракционизмом образца рубежа ХХ—XXI веков. Этот проект — многослойное интеллектуальное развлечение: здесь и абстрактная живопись высочайшего класса, с упоительными колористическими и композиционными находками, и напоминание о том, что такое живопись барокко и каковы её непременные атрибуты, такие как картуши и текстовые изречения — как правило, латинские, — и, наконец, это бездна хулиганистого остроумия.

Фото: Алёна Ужегова

Одно только чтение слоганов, придуманных художниками для своих «абстрактных аллегорий», может поднять настроение как минимум на неделю: «Спор обоняния с осязанием», «Форма, попираемая содержанием», «Апеллес, принюхивающийся к Александру Великому», «Кубизм, изгоняющий импрессионизм из храма искусства», «Поп-арт, попирающий свой хвост» и всё тому подобное. Почитайте в музее: удовольствие гарантировано.

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