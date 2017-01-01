Физкультминутка Что не так с идеей пересадить краснокамцев на электричку?

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Я не раз ездила на старой электричке Пермь — Верещагино, а сейчас очень часто бываю проездом на краснокамском автовокзале. Поэтому новость о том, что у жителей Краснокамска в скором времени появится возможность добираться до Перми на электричке, вызвала у меня интерес. С одной стороны, новость, конечно, очень хорошая, так как это позволит людям не тратить время на долгое стояние в пробках. Но настолько ли это удобно именно для жителей Краснокамска, как это показано в пресс-релизе Пермской пригородной компании? И правда ли, что истинная цель такого проекта — удобство жителей?

Во времена СССР от Перми II до Краснокамска ежедневно ходила электричка. Поезд ехал до Оверят, делал там длительную остановку, а потом «задом» по ветке, принадлежащей целлюлозно-бумажному комбинату, следовал до Краснокамска. После распада СССР маршрут закрыли.

Сейчас, как и раньше, многие жители Краснокамска работают и учатся в Перми и в отличие от других иногородних предпочитают не снимать жильё, а ежедневно ездить из родного города в столицу Прикамья. Благо, что, по данным сайта avperm.ru, автобусы с краснокамского автовокзала, включая транзитные, отправляются в сторону Перми каждые 5—10 минут (с 5:30 до 21:20). И это ещё без учёта личного транспорта и множества нелегальных перевозчиков.

В 2016 году за день до своего ареста министр транспорта Алмаз Закиев за­явил, что в проект регионального бюджета на 2017—2019 годы включены расходы на запуск скорых электропоездов по маршрутам Пермь — Кунгур и Пермь — Краснокамск. Возможно, министр оговорился или от идеи пустить поезд Пермь — Краснокамск отказались, так как электрифицированный тупик даже не принадлежит РЖД. В результате в 2018 году «Ласточки» начали курсировать по маршрутам Пермь — Кунгур и Пермь — Верещагино.

Несмотря на то что поезд Пермь — Краснокамск так и не поехал, краевые власти от идеи пересадить краснокамцев на поезд, видимо, не отказались. Как сообщает пресс-служба АО «Пермская пригородная компания», в рамках проекта «Удобная электричка» пассажиры будут доезжать на автобусе от Краснокамска до Мысов, а там смогут пересесть на электропоезд. Для этого расписание шести рейсов автобуса №433 «МЖК — Мысы» «привяжут» к расписанию движения электропоездов в направлении Верещагино, а также продлят до станции Мысы ещё несколько автобусных маршрутов.

«Эта альтернатива междугородным автобусам позволит сэкономить и время, и деньги. К примеру, сейчас жители Краснокамска добираются до центра Перми за 1 час 20 минут. А электропоезд из Мысов в Пермь прибывает за 35 минут», — сообщает служба информации Пермской пригородной компании, при этом не указывая, сколько нужно времени, чтобы добраться из Краснокамска до Мысов.

Когда будет запущен проект «Удобная электричка», не сообщается. Сейчас идёт сбор мнений жителей Краснокамска.

Когда на сайте пригородной компании появился этот пресс-релиз, билет на автобус Краснокамск — Пермь стоил 70 руб., но за неделю подорожал на 10 руб. Также отмечу, что доехать от Краснокамска до Перми с автовокзала можно и за 50 минут, но на автобусе, следующем из Нытвы в Пермь. При этом, как говорится на сайте пермского автовокзала, билет на этот автобус может стоить дешевле — всего 50 руб. — или, на­оборот, дороже — 103 руб.

Чтобы доехать с автовокзала до Мысов, нужно 23—30 минут (маршрут №205 «Гознак — Курья», который ходит 33 раза в день). Билет стоит 25 руб. Электрички, которые ежедневно курсируют и делают остановку в Мысах, ходят лишь семь раз в день. Билет на них стоит 46 руб. Таким образом, суммарно с автобусом до Мысов дорога от центра Краснокамска в Пермь будет стоить 71 руб. и занимать минимум 58 минут (без учёта времени на пересадку).

Не совсем понимаю, зачем краснокамцам предлагают недоплачивать 9 руб., чтобы ехать с пересадкой, а потом пытаться судорожно запрыгнуть в поезд, который ходит семь раз в сутки и стоит на станции Мысы всего одну минуту. Если люди едут рано утром на работу или учёбу, то им намного удобнее просто зайти в автобус и поспать.

Поэтому пока я вижу неоспоримое удобство реализации проекта «Удобная электричка» лишь в том, что жители Мысов смогут напрямую добираться до любой части Краснокамска благодаря продлению до посёлка городских маршрутов. А остальное выглядит как желание краевых властей компенсировать РЖД снижение пассажиропотока из-за отмены городской электрички Голованово (Лёвшино) — Оверята.

Конечно, хотят ли жители Краснокамска ездить из Мысов в Пермь на электричке или по-прежнему пользоваться автобусами, в идеальном варианте должны решать сами краснокамцы. Я даже не исключаю, что некоторым людям окончательно надоест постоянное повышение цен на автобусные билеты и бензин, частые пробки и они действительно будут каждый день ездить с пересадкой и запрыгивать в поезд, когда стоянка составляет всего одну минуту. Но всё это вызывает очень большие сомнения.