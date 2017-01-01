Алексей Грибанов: В культуре много составляющих Вице-спикер Пермской гордумы — о Курентзисе, городах-побратимах и возрождении «Белых ночей»

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Фото: Константин Долгановский

— Алексей Анатольевич, Теодор Курентзис, уезжая из Перми, упрекнул пермские власти в том, что они не особо-то и посещали его постановки. Как часто вы, заместитель председателя Пермской гордумы, ходите в театры?

— Здесь есть определённое лукавство. Я хожу в разные театры с семьёй минимум раз в месяц. Мои коллеги тоже их посещают. Кстати, по поводу равнодушия со стороны пермских властей к театральной деятельности. В День города глава Перми Дмитрий Самойлов вручил премию в сфере искусства и культуры солистке Театра оперы и балета Полине Булдаковой. В мае лауреатом Строгановской премии стал худрук ТЮЗа Михаил Скоморохов.

— Вы смотрели тот самый эфир Ксении Собчак, где Теодор Курентзис крайне негативно высказывался в адрес пермских властей?

— Да, я смотрел. Многие вещи там трактуются превратно. Я лично, тогда ещё в должности замглавы администрации Перми, помогал найти площадку для репетиций оркестра. Мы объ­ехали несколько точек и остановились на ДК им. Ленина. Всё всех устраивало. А спустя несколько лет выяснилось, что нет.

По поводу выноса вещей из ДК им. Солдатова — это тоже не соответствует действительности. После окончания репетиций сотрудники оперного театра вывезли оттуда свою мебель. Никто ничего никуда не выбрасывал — мы разбирались в этой истории на уровне города.

Да, муниципальный Дворец культуры им. Солдатова понравился Теодору как площадка для репетиций и выступлений. Но мы не можем в один момент переформатировать работу ДК — там занимается множество коллективов, в том числе детских. Это в принципе можно было решить, но не революционно, а эволюционно.

— Как вы восприняли его отъезд?

— Для имиджа города и края потеря Теодора — большой минус. Это звезда мировой величины. Он прославил Пермь, создал определённую любовь к оперному искусству — у нас любили в основном балет. Это были действительно великолепные постановки. Неслучайно по количеству номинаций на «Золотую маску» мы обгоняли даже Большой театр. Это всё заслуга Теодора Курентзиса. Он создал прекрасный оркестр, хор. Мне как человеку и руководителю жаль, что люди такого уровня от нас уезжают. Но, кстати, часть музыкантов остаются здесь и планируют создать свой оркестр, который будет играть в нашем театре. Кроме того, Теодор дал согласие остаться руководителем Дягилевского фестиваля, и сейчас ведутся переговоры о деталях. Связь с ним мы не потеряли.

— Есть опасения, что с уходом Теодора Курентзиса культура закончилась. Вы их разделяете?

— В культуре много составляющих. Это не только прекрасный оркестр, хор и постановки. Например, было много нареканий относительно внешнего облика города, и мы пытаемся его трансформировать, чтобы было комфорт­но жить.

У нас (я всё же за городской уровень отвечаю) проводится очень много мероприятий хорошего уровня: День Победы, День города с карнавальным шествием «Пермское яркое», фестиваль «Пермский период. Новое время», работает зимний ледовый городок, который каждый раз наполняется новым содержанием. После ремонта набережной туда приходит огромное количество людей с детьми, и мы продолжим её развитие. Сейчас нам передают эспланаду, и мы тоже думаем, как наполнить её спокойными культурными событиями (перенасыщать центр города мероприятиями не хотелось бы). В культурном пространстве завода им. Шпагина формируется интересный культурный хаб с точки зрения концентрации музеев.

Что касается муниципальных театров, то очень много гастролирует Пермский ТЮЗ (и по городу, и по краю), и у него, кстати, очень интересная программа для молодёжи. В этом году мы начали ремонт театра — меняем зрительный зал, ремонтируем подсобные помещения. Кроме того, мы планируем привлечь 300 млн руб. на полную реконструкцию театра в рамках нацпроекта «Культура». Думаю, окончательное решение будет принято ближе к концу года.

Театр кукол — это, по сути, первый театр для ребёнка. Мы планируем полностью реконструировать его, облагородить внутренний двор, чтобы можно было проводить разные мероприятия. У театра очень хорошие перспективы и очень инициативный руководитель Дмитрий Вихрецкий.

Театр «У Моста» получит развитие благодаря новой сцене на территории завода им. Шпагина (одно из административных зданий бывшего завода будет отдано театру).

Наконец, театр «Балет Евгения Панфилова». Это единственный в городе театр, у которого не было собственной сцены. И сейчас, после реконструкции Дворца молодёжи, она появится. То есть они будут базироваться там же, где родились.

— Кстати, по поводу Дня города. Общественность мучает вопрос: кто решает, какой именно артист станет хедлайнером? Есть ли какие-то критерии?

— Есть концепция празднования Дня города, есть творческая группа, есть художественный руководитель, который смотрит, что привело бы людей на эспланаду, а также анализирует рейтинги артистов. И один из критериев — оптимальное соотношение цены и качества. Например, у Светланы Лободы гонорар — 15 млн руб. Представьте, если бы мы её пригласили, как бы это восприняла та самая общественность? В общем, артист должен быть популярным, не супердорогим и, что важно, свободным в этот день: 12 июня отмечается День России, и большинство артистов занято на концертах в Москве. Поэтому мы начинаем вести переговоры минимум за полгода.

— В стенах гордумы появился зал городов-побратимов. В связи с этим вопрос: что означает для нас сотрудничество с побратимами?

— Конечно, залом его назвать сложно. Это скорее комната, где рассказывается и об истории самих городов, и об истории побратимских отношений с ними. В рамках экскурсий школьников в думу мы будем обращать их внимание ещё и на эту страницу.

Что касается вашего вопроса, приведу пример. Между нашим побратимом из Китая, городом Циндао, и гимназией №2 сложились прочные отношения — они постоянно проводят телемосты, обмениваются делегациями, преподавателями. Это единственная школа, где можно сдать ЕГЭ по китайскому языку. В течение пяти лет проводится форум «Пермь — Восток».

Ещё один наш город-побратим — Оксфорд. Дружба начиналась с университетов. И сейчас функционируют ассоциации «Оксфорд — Пермь» и «Пермь — Оксфорд», которые поддерживают отношения на уровне семей.

Возвращаясь к театрам и другим институциям, отмечу, что «Балет Евгения Панфилова» ездил на гастроли в Циндао, в Китае выступал и оперный театр. Раз в два года мы проводим фестиваль городов-побратимов, и в результате всегда рождается некий интернациональный спектакль или номер.

— Есть мнение, что организаторам фестивалей и других мероприятий в сфере культуры сложно добиться поддержки властей. В частности, на это сетовали организаторы Red Fest. Фестиваль «Камва» завершился в прошлом году.

— По поводу Red Fest и «Камвы» мне сложно комментировать, это не уровень города. Но вы должны понимать, что, принимая решение поддерживать то или иное мероприятие, власть несёт большую ответственность, в том числе за последствия. К тому же важно понимать, что мы сразу натыкаемся на претензии со стороны других инициативных групп: почему этих поддерживаете, а остальных нет? Здесь нужен баланс, необходимо, чтобы мероприятие действительно было массовым. А в творческий процесс мы вклиниться не можем. Но сейчас есть пространство на заводе им. Шпагина — пожалуйста, заявляйтесь, проводите мероприятия. Главное — инициатива.

— Не соглашусь. Во многом реализация той или иной инициативы зависит от позиции властей. Пока «Белые ночи» поддерживала команда губернатора, они с успехом проводились. И многие до сих пор вспоминают фестиваль с ностальгией.

— У фестиваля «Белые ночи» были как сторонники, так и противники. И противники оказались активнее, чем сторонники. Те, кто поддерживал фестиваль, считали: «Нам всё нравится. Что там защищать?» И небольшая горстка противников в итоге победила. Иными словами, это опять же вопрос инициативы: если вам что-то нравится, защищайте это. На «Белых ночах» действительно был интересный контент и пространство.

Сейчас популярны петиции в интернете. И если кто-то действительно хочет возродить «Белые ночи» — создайте группу, напишите петицию и потребуйте от властей создать аналог.