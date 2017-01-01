Управление и наказание Почему прямые выборы глав ни на что не повлияют

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Темой моей дипломной работы в университете были финансовые основы местного самоуправления. Вместе с научным руководителем мы закопались во все бюджетные и налоговые кодексы, а также прочие документы и смотрели, как от закона к закону, от кодекса к кодексу эти самые основы меняются. Тезис был простой: нельзя быть самостоятельным, если у тебя вечно нет денег и ты вынужден ходить на поклон к власти, которая формально от тебя отделена (имею в виду государственную, то есть регион), но на самом деле выступает в роли биг-босса. Вывод тоже был недвусмысленный: с начала 1990-х годов собственных источников дохода у территорий год от года становится всё меньше.

Несмотря на формальную независимость местного самоуправления от государственной власти, оно давно стало частью вертикали. Помню, как в 2005 году все возмущались внедрением института сити-менеджера. Пермские оппозиционеры проводили митинги и пикеты, но Аркадий Кац всё равно выиграл конкурс. Формально тогда глава города избирался на прямых выборах, но в основном исполнял функции свадебного генерала.

В 2014 году краевые власти по­шли ещё дальше и полностью упразднили влияние жителей на процесс выбора главы. И эту возможность им тоже даровал федеральный законодатель. (Все муниципалитеты в итоге привели свои уставы в соответствие с законом Пермского края №401 «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований».) Да-да, конечно, главу выбирают народные избранники, то есть депутаты. Но на выбор им — два претендента, которых определила конкурсная комиссия. А в комиссии этой — большинство голосов у региональных властей. Именно за счёт этой возможности Юрий Востриков вошёл в топ кандидатов вместе со своим замом Александром Пойловым на «выборах» в Чайковском осенью. Хотя местные депутаты — члены конкурсной комиссии — проголосовали против этого решения.

Если бы было можно, власти упразднили бы и местных депутатов, но, к сожалению, есть Европейская хартия местного самоуправления, которую они обязаны чтить. Нет, можно, конечно, проигнорировать, но тогда это будет уже совсем неприлично в глазах коллег. В этом документе 1985 года прописано, что сама суть института местного самоуправления предполагает прямые выборы со стороны населения советов или собраний, которые управляют на местах. То есть про прямые выборы глав там ничего нет, исполнительные органы могут формировать эти самые советы и собрания.

Инициатива оппозиционных партий о возврате прямых выборов глав в территориях края мне лично понятна. Понятно и то, что этот пункт был в предвыборных программах многих кандидатов, входящих в пул известного депутата Госдумы. Замечательно, что они вышли с такими поправками. Вещь нужная, никто не спорит. Во всех развитых странах жители могут повлиять на то, кто именно будет управлять их родным городом.

Но всем понятно и то, что в реальности эта идея не воплотится. Власти наши, собственно, тоже можно понять. Если на конкурсе они могут отсеять хотя бы откровенных дилетантов (а люди приходят разные), то здесь любой гражданин, не ограниченный в пассивном избирательном праве, легко может стать главой. А им потом с ним работать. Нацпроекты реализовывать, как сказал губернатор на своей пресс-конференции в июне. От глав зависит и выполнение KPI для руководителей субъектов. В общем, в системе, где от качества контроля зависит результат (в том числе личный), на такие риски идти никто не станет. С высокой долей вероятности оппозиционеров «прокатят». Они будут бить себя в грудь и отправлять отчёты начальству, что старались, но не смо­гли. Может, даже будут ругать краевые власти разными словами.

Администрация губернатора со своей стороны, скорее всего, воспользуется ресурсом подконтрольных депутатов Законодательного собрания в качестве рупора протеста. Возможно, эту инициативу отклонят даже без особых дебатов — внимание здесь излишне. Зацепятся за какие-нибудь противоречия какому-нибудь законодательству и по формальным основаниям проголосуют против.

Другое дело, что, по данным Минфина, в 2018 году доля местных налогов в налоговых доходах местных бюджетов снизилась до 16,9%. По Налоговому кодексу за ними закреплено только три налога, всё остальное — расщепление региональных налогов (Пермский край, кстати, на фоне остальных регионов в этом отношении довольно щедр), дотации и субсидии. И это тоже часть целенаправленной политики по встраиванию института МСУ в единую вертикаль: нет денег — нет любви.

Именно поэтому от инициативы трёх фракций ЗС самостоятельности в территориях больше не станет. Можно хоть весь состав местных администраций выбирать на выборах, но, если вся их жизнедеятельность зависит от благосклонности региональных властей, никакого смысла в этом нет. А она зависит: выполнение полномочий по 131-ФЗ никто не отменял, и прокуратура в любой момент готова вынести предупреждение, а то и что-нибудь посерьёзнее. Потому-то местные власти на всё согласны, только дайте денег.

В такой конструкции прямые выборы глав действительно становятся только лишней статьёй расходов, источником неопределённости и напряжения. Ну и дополнительным полем для соревнований технологов. Для жителей, которые давно поняли, что от их голоса в стране-то ничего не меняется, не то что в своей деревне, от дарованной им возможности выбирать мэра точно ничего не изменится. Но это не значит, что эта инициатива не нужна. Обязательно нужна. Только так, методом проб и ошибок, мы сможем и привить привычку ходить на выборы, и нести ответственность за свои решения. Просто её одной — мало. Нужно дать местным органам власти свои, собственные, ни от кого не зависящие доходы. Но эту тему федеральные лидеры оппозиционных партий поднимать вряд ли станут.