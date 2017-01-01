Стреляли... В Хохловке прошёл традиционный фестиваль исторической реконструкции

Твитнуть Поделиться Поделиться

Солнце, слегка прикрытое полупрозрачными облачками, близилось к зениту, когда стало понятно: сегодняшний бой будет последним, решительным. Возможно, от него будет зависеть исход всей Второй мировой войны! Лучшие силы Советской армии: пехота, бронетанковые войска, артиллерия сгруппировались у подножия холма — стратегически важной высоты. Ровно в 14:00 началась артподготовка. Грохот стоял такой, что у наблюдателей — местных жителей — уши закладывало. Собаки лаяли, дети вопили от восторга.

Фото: Алексей Баталин

Наступление шло несколькими волнами. Сложно сказать, удалось бы нашим войскам взять высоту, если бы не помощь братской Первой чехословацкой армии. Команда рослых чехов прибыла на подмогу с миномётами новейшей конструкции. Подавляющая огневая мощь преодолела механизированные заграждения противника, броневик вздрогнул и задымился — жирный чёрный дым застил горизонт. Вспомнилась песня про «четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж», но в воздухе звучали совсем другие мелодии — «Братская улица на запад нас ведёт», «На честном слове и на одном крыле» и всё тому подобное: ведь наступление шло всерьёз, всерьёз и немцы оборонялись, какая там ирония...

Оборонялись, кстати, до последнего: вот упитанный немецкий офицер сник, казалось, навсегда, но из последних сил приподнялся на локте и бросил гранату! Советские воины бросились врассыпную, но успели не все — кто-то остался лежать, поражённый осколками.

Фото: Алексей Баталин

В кульминационный момент наступления взрывы гремели не умолкая, один за другим, столбы дыма и комья земли разлетались во все стороны. Через час всё было кончено, высота была взята, и все три армии — советская, чешская и немецкая — в парадном построении отправились фотографироваться, брататься и сливаться с мирным населением.

Так завершилась главная боевая реконструкция Международного фестиваля исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах». От настоящего боя реконструкцию отличало только одно — лица. Вряд ли в настоящих советских войсках времён Второй мировой войны было столько симпатичных девушек и вряд ли солдаты шли в наступление с восторженными улыбками!

Реконструкторы-энтузиасты ждут этого фестиваля весь год. Шьют костюмы по историческим выкройкам, изготавливают оружие по старинным чертежам, продумывают режиссуру и пиротехническую партитуру, собирают у коллекционеров подлинные образцы исторической военной техники. Для них первый уик-энд августа (нынче это были 3-е и 4-е числа) — главные дни в году.

Фото: Алексей Баталин

Фестиваль на протяжении всех лет своего существования, а нынешние «Манёвры» были уже двенадцатыми, развивается, и каждый следующий масштабнее предыдущего. «Большие манёвры — 2019» превзошли всех предшественников и по количеству реконструированных эпизодов, и по дотошности их исторического воспроизведения. Впервые была реконструирована застава Егошихинских горных заводов, и пермяки смогли увидеть, как несли службу охранники на территории Пермского края в XVIII веке.

Неизменное ристалище — главное место действия первого дня фестиваля, субботы, нынче было обставлено особенно роскошно: на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» появилась настоящая небольшая крепость с башенками, вместившая в себя хорошо оборудованное поле для рыцарских турниров и — о радость! — зрительские трибуны. Впервые публика на «Больших манёврах» могла не толпиться у заграждений, а сидеть в удобном амфитеатре.

По традиции «Большие манёвры» нынешнего года изобиловали интер­активными развлечениями и мастер-классами: можно было пострелять из лука или метнуть в цель топорик, на­учиться плести кольчугу или корзиночку из лыка. На фестивале было много детей, и тем из них, кто преисполнился боевого духа, родители могли тут же приобрести деревянные арбалеты, палицы или автоматы, а также стойких оловянных солдатиков: «Как из сказки» — гласила надпись на торговом прилавке.

...После того как советские войска в решительном бою весной 1945 года взяли стратегически важную высоту, а комментатор Максим Воробей объявил о завершении фестиваля, публика ещё долго не расходилась с поля боя. Ребята подбирали гильзы, взрослые фотографировались в обнимку с солдатами на фоне боевой бронетехники, а потом все — и военные, и штатские — дружно потянулись к полевой кухне, чтобы отобедать традиционной «солдатской» гречневой кашей.

С погодой повезло: не жарко, не холодно, солнечно и сухо; однако реконструкторы были полны решимости проводить фестиваль в любую погоду. Высота должна быть взята, невзирая на любые невзгоды и опасности, от этого зависят исход войны и судьба человечества.

Твитнуть Поделиться Поделиться