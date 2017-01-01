Стреляли...
В Хохловке прошёл традиционный фестиваль исторической реконструкции
Солнце, слегка прикрытое полупрозрачными облачками, близилось к зениту, когда стало понятно: сегодняшний бой будет последним, решительным. Возможно, от него будет зависеть исход всей Второй мировой войны! Лучшие силы Советской армии: пехота, бронетанковые войска, артиллерия сгруппировались у подножия холма — стратегически важной высоты. Ровно в 14:00 началась артподготовка. Грохот стоял такой, что у наблюдателей — местных жителей — уши закладывало. Собаки лаяли, дети вопили от восторга.
Наступление шло несколькими волнами. Сложно сказать, удалось бы нашим войскам взять высоту, если бы не помощь братской Первой чехословацкой армии. Команда рослых чехов прибыла на подмогу с миномётами новейшей конструкции. Подавляющая огневая мощь преодолела механизированные заграждения противника, броневик вздрогнул и задымился — жирный чёрный дым застил горизонт. Вспомнилась песня про «четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж», но в воздухе звучали совсем другие мелодии — «Братская улица на запад нас ведёт», «На честном слове и на одном крыле» и всё тому подобное: ведь наступление шло всерьёз, всерьёз и немцы оборонялись, какая там ирония...
Оборонялись, кстати, до последнего: вот упитанный немецкий офицер сник, казалось, навсегда, но из последних сил приподнялся на локте и бросил гранату! Советские воины бросились врассыпную, но успели не все — кто-то остался лежать, поражённый осколками.
В кульминационный момент наступления взрывы гремели не умолкая, один за другим, столбы дыма и комья земли разлетались во все стороны. Через час всё было кончено, высота была взята, и все три армии — советская, чешская и немецкая — в парадном построении отправились фотографироваться, брататься и сливаться с мирным населением.
Так завершилась главная боевая реконструкция Международного фестиваля исторической реконструкции «Большие манёвры на Хохловских холмах». От настоящего боя реконструкцию отличало только одно — лица. Вряд ли в настоящих советских войсках времён Второй мировой войны было столько симпатичных девушек и вряд ли солдаты шли в наступление с восторженными улыбками!
Реконструкторы-энтузиасты ждут этого фестиваля весь год. Шьют костюмы по историческим выкройкам, изготавливают оружие по старинным чертежам, продумывают режиссуру и пиротехническую партитуру, собирают у коллекционеров подлинные образцы исторической военной техники. Для них первый уик-энд августа (нынче это были 3-е и 4-е числа) — главные дни в году.
Фестиваль на протяжении всех лет своего существования, а нынешние «Манёвры» были уже двенадцатыми, развивается, и каждый следующий масштабнее предыдущего. «Большие манёвры — 2019» превзошли всех предшественников и по количеству реконструированных эпизодов, и по дотошности их исторического воспроизведения. Впервые была реконструирована застава Егошихинских горных заводов, и пермяки смогли увидеть, как несли службу охранники на территории Пермского края в XVIII веке.
Неизменное ристалище — главное место действия первого дня фестиваля, субботы, нынче было обставлено особенно роскошно: на территории архитектурно-этнографического музея «Хохловка» появилась настоящая небольшая крепость с башенками, вместившая в себя хорошо оборудованное поле для рыцарских турниров и — о радость! — зрительские трибуны. Впервые публика на «Больших манёврах» могла не толпиться у заграждений, а сидеть в удобном амфитеатре.
По традиции «Большие манёвры» нынешнего года изобиловали интерактивными развлечениями и мастер-классами: можно было пострелять из лука или метнуть в цель топорик, научиться плести кольчугу или корзиночку из лыка. На фестивале было много детей, и тем из них, кто преисполнился боевого духа, родители могли тут же приобрести деревянные арбалеты, палицы или автоматы, а также стойких оловянных солдатиков: «Как из сказки» — гласила надпись на торговом прилавке.
...После того как советские войска в решительном бою весной 1945 года взяли стратегически важную высоту, а комментатор Максим Воробей объявил о завершении фестиваля, публика ещё долго не расходилась с поля боя. Ребята подбирали гильзы, взрослые фотографировались в обнимку с солдатами на фоне боевой бронетехники, а потом все — и военные, и штатские — дружно потянулись к полевой кухне, чтобы отобедать традиционной «солдатской» гречневой кашей.
С погодой повезло: не жарко, не холодно, солнечно и сухо; однако реконструкторы были полны решимости проводить фестиваль в любую погоду. Высота должна быть взята, невзирая на любые невзгоды и опасности, от этого зависят исход войны и судьба человечества.