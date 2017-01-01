Налог изобилия Власти Перми планируют отменить ЕНВД с 2020 года

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В некоторых муниципалитетах Пермского края единый налог на вменённый доход будет отменён уже со следующего года. В частности, этот вопрос прорабатывается в администрации Перми. Соответствующий проект будет вынесен на рассмотрение Пермской городской думы в ближайшее время. Свою заинтересованность в подобных решениях муниципалитетов в июне ясно обозначили краевые власти. Они считают, что ЕНВД часто используется для уклонения от уплаты налогов, а также создаёт неравные условия для предпринимателей. Сами бизнесмены относятся к подобному решению негативно и ожидают, что в результате часть предприятий закроются или уйдут в тень, ведь отмена ЕНВД может привести к двукратному увеличению налоговой нагрузки на малый бизнес. Особенно сильно эти изменения ударят по общепиту и мелкому ретейлу.

Пермь стала одним из первых муниципалитетов, где началась публичная дискуссия об отмене ЕНВД со следующего года. Чтобы стимулировать к такому решению другие территории, краевые власти утвердили для них двукратную компенсацию выпадающих доходов

Фото: Виктор Михалев

На низком старте

На июньском пленарном заседании депутаты краевого Законодательного собрания поддержали в двух чтениях проект изменений в региональный закон «О методиках распределения межбюджетных трансфертов в Пермском крае». Он предусматривает двукратную компенсацию выпадающих доходов муниципалитетов, если те отменят с 2020 года на своей территории ЕНВД (с 2021 года он упраздняется по всей стране).

В краевом правительстве отмечают, что во многих муниципальных образованиях дифференциация видов деятельности сложная, избыточная и практически непроверяемая. Налоговая нагрузка для сходных условий ведения бизнеса в различных муниципалитетах может отличаться в несколько раз, и в некоторых муниципальных образованиях она сверхнизкая. Из-за этого, по словам членов правительства, доходы муниципалитетов намного ниже, чем могли бы быть. «Мы проанализировали конкретные случаи налогообложения, — высказал свою точку зрения на пресс-конференции 25 июня губернатор Пермского края Максим Решетников. — В ряде случаев те коэффициенты, которые установлены муниципалитетами, — это, по сути, обнуление налогов. Цветочный магазин на Комсомольском проспекте платит 700 руб. в месяц, это 8 тыс. руб. в год всех налогов! В данном случае мы просто выравниваем условия конкуренции. Мы просто делаем прозрачную схему на год раньше, чем во всей стране».

На призыв краевых властей уже отреагировала администрация Перми. На минувшей неделе глава города Дмитрий Самойлов провёл совещание, посвящённое этому вопросу. А в пресс-службе администрации «Новому компаньону» подтвердили, что подготовлен проект решения об отмене ЕНВД с 2020 года и в ближайшее время он будет направлен на рассмотрение в Пермскую городскую думу. На этой неделе состоится круглый стол с участием депутатов, представителей малого и среднего бизнеса и экспертов.

Вероятность того, что инициатива администрации будет поддержана городским парламентом, достаточно велика. Уже сейчас глава думского комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник высказывается в поддержку этого решения. «На мой взгляд, перенос срока не должен слишком сильно сказаться на бизнесе, ведь вопрос отмены ЕНВД обсуждается давно, и кто-то уже перешёл на другие системы налогообложения. Но предварительно мы всё-таки проанализируем, кого в первую очередь коснётся это решение в негативном плане. Мы хотим посмотреть, большое ли это количество предпринимателей, какие виды деятельности, каким образом это повлияет на бизнес. И только после этого будем принимать решение», — говорит депутат. Наталья Мельник считает решение об отмене ЕНВД справедливым: «Есть субъекты малого предпринимательства, которые, используя ЕНВД, платят очень низкие налоги — менее 0,4% от объёма бизнеса. С учётом того, что даже на другой простой системе налогообложения — патенте — нужно платить 6%, это несправедливо по отношению к тем предпринимателям, которые не могут воспользоваться ЕНВД».

Фото: Константин Долгановский

Удар по общепиту и ретейлу

Ряд экспертов полагают, что для бизнеса последствия отмены ЕНВД всё же будут весьма ощутимыми. «С отменой ЕНВД перестанет существовать самый льготный вид налогообложения, не требующий ведения бухгалтерского учёта, с фиксированным размером налогового платежа и простой налоговой декларацией», — напоминает вице-президент Пермской ТПП Вячеслав Белов.

Система налогообложения в виде ЕНВД изначально предполагалась как специальный налоговый режим для малых форм бизнеса, говорит кандидат экономических наук, доцент кафедры учёта, аудита и экономического анализа ПГНИУ Татьяна Пащенко. Её суть — минимальная бюрократическая и финансовая нагрузка на бизнес. Она является частью общей системы поддержки малого бизнеса, общеэкономическое назначение которого — не пополнение бюджетной системы, а именно обеспечение занятости населения.

По мнению Вячеслава Белова, за год действия ЕНВД справился со своей задачей: благодаря ему многие предприниматели вышли из тени и стали платить налоги. Теперь же, с введением системы онлайн-касс, предусматривающих контроль за каждой транзакцией, маркировки товаров, которую постепенно внедряют для предпринимателей, становится возможным полный учёт выручки и затрат, а следовательно, уплата налогов от фактических, а не от вменяемых сумм доходов.

В то же время в последние годы уже происходит добровольное сокращение количества налоговых агентов, применяющих ЕНВД. Для некоторых предпринимателей он не является самой выгодной системой налогообложения, другие перестают соответствовать ограничениям применения этой системы налогообложения. «Если сравнить налоговую статистику на 1 января 2015 года и на 1 января 2019 года, то сумма ЕНВД снизилась по стране примерно на 17%, а в Пермском крае — на 20%. За этот же период число выданных патентов в России увеличилось в 3,6 раза, а количество предпринимателей, запросивших патенты, — в 3,3 раза. В Пермском крае и число выданных патентов, и количество запросивших их лиц увеличилось в 4,3 раза», — рассказывает Татьяна Пащенко. По данным регио­нального минфина, в 2018 году общий объём поступлений по ЕНВД составил 1,036 млрд руб. В 2019 году ожидаются поступления в объёме 1,027 млрд руб., что на 286 млн руб. (22%) ниже уровня 2015 года.

Патент как альтернатива

Наиболее мягким вариантом смены системы налогообложения станет переход на патент, считает Татьяна Пащенко. В этом случае организационных изменений практически не потребуется, величина налоговых платежей тоже кардинально не изменится. Патент, в отличие от ЕНВД, не требует поквартальных деклараций. С другой стороны, применение патентной системы требует ведения не только учёта «физических» объектов (которые являются основой для расчёта ЕНВД), но и доходов, в связи с чем потребуется вести книгу учёта доходов от реализации.

Тем не менее порядок расчёта суммы налога в этом случае даже проще, чем при ЕНВД. Привлекательными являются и сроки уплаты патента, позволяющие вносить две трети годового объёма налога лишь по окончании действия патента, а не ежеквартально, как это предусмотрено при ЕНВД.

В целом патентная система покрывает тот же спектр видов деятельности, но у неё есть свои ограничения: она может применяться только индивидуальными предпринимателями, на которых работает не более 15 наёмных работников, а их доход не превышает 60 млн руб. в год.

По данным регионального минфина, среди плательщиков ЕНВД большинство — как раз индивидуальные предприниматели. Среди 38 тыс. плательщиков ЕНВД (по данным 2018 года) их доля составляет 87%.

Риск ликвидации бизнеса

Всем остальным предпринимателям, использующим ЕНВД, придётся перейти на упрощённую систему налогообложения. «С учётом ограничений перехода на патент отмена ЕНВД существенно коснётся в первую очередь организаций общественного питания с площадью обслуживания от 51 до 150 кв. м и численностью работников свыше 15 человек. Также изменения коснутся предприятий розничной торговли с большой численностью работников», — говорит Татьяна Пащенко. В сфере оказания бытовых услуг больших потрясений она не прогнозирует.

Ещё одна уязвимая отрасль — розничная торговля. По данным уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Анатолия Маховикова, к ней относятся порядка 60% налогоплательщиков ЕНВД, поэтому изменения в значительной степени коснутся этого сегмента бизнеса.

В результате вынужденного перехода на другие системы налогообложения налоговая нагрузка неминуемо возрастёт, считает владелец Gatsby's bar Юрий Соловьёв. «Возможно, в крупных федеральных центрах с более развитым рынком и большими оборотами бизнеса последствия отмены ЕНВД не будут так фатальны. Но в Перми с её уровнем доходов это приведёт к массовому закрытию малого бизнеса, который и так еле сводит концы с концами последние пять лет», — прогнозирует бизнесмен. По его оценкам, в наибольшей степени пострадает весь низкомаржинальный бизнес, напрямую зависящий от покупательной способности граждан.

По словам Юрия Соловьёва, выбор налогообложения по ставке 15% — доходы минус расходы — это «ощутимо для бизнеса, но ещё не смертельно». Но 6% с оборота «станет приговором». «Текущая рентабельность мелкой торговли и общепита часто не превышает 10%. Поэтому при введении УСН в размере 6% с оборота огромное количество малых предприятий встанет перед выбором — либо закрываться, либо осознанно идти на налоговые нарушения, чтобы выжить», — говорит бизнесмен.

Владелица кофейни «Фрай» Екатерина Михалева отмечает, что отмена ЕНВД вряд ли приведёт к закрытию бизнеса, однако указывает на ряд сложностей, которые возникнут.

«Мы рассматриваем вариант перехода на патент или на упрощённую систему налогообложения (доходы минус расходы). Вероятнее всего, выберем патент — в этом случае сумма налога лишь незначительно увеличится. Вариант «упрощёнки» сильно подкосит бизнес, и не только финансово: он предполагает более серьёзный учёт расходов, более серьёзный контроль за документооборотом и своими затратами. До сих пор я справлялась с ведением бухгалтерии сама, но если выберем «упрощёнку», то расходы на бухгалтера неизбежны, а это будет для меня ощутимо», — говорит предприниматель.

Потенциал повышения цен для поддержания прежнего уровня рентабельности при текущем падении реальных доходов граждан очень ограничен. «Я бы не стала повышать цены только из-за увеличения налогового бремени, но после Нового года с учётом общего уровня цен пересчитать свои мне придётся», — говорит Екатерина Михалева. А в ряде сегментов, считает Юрий Соловьёв, повышение цен попросту невозможно. Ещё одним способом выживания может стать сокращение расходов путём массового увольнения работников.

Для малого бизнеса изменение системы налогообложения несёт серьёзные риски, соглашается Вячеслав Белов. В условном примере про индивидуального предпринимателя, который продаёт мелкие предметы одежды в ТЦ на площади 20 кв. м с выручкой 1,4 млн руб. в год и двукратной наценкой, при переходе на УСН (6% с доходов) его налоговые платежи увеличатся в два раза, при УСН 15% с разницы между доходами и расходами — на 60%.

Кому выгодно

Среди выгодополучателей отмены ЕНВД — бюджет и потребители. Бюджет получит дополнительные доходы, а потребители выиграют от снижения рисков приобретения некачественного или контрафактного товара, считает Вячеслав Белов.

Впрочем, эффект для бюджета будет кратковременным, и неизбежное закрытие части бизнесов со временем его нивелирует, предупреждает Юрий Соловьёв. Он прогнозирует рост социальной напряжённости, связанный с массовыми увольнениями. Особенно в небольших населённых пунктах, где работу найти сложно. В итоге всё это приведёт к миграции в крупные города и к росту преступности», — уверен бизнесмен. Поэтому главным бенефициаром отмены ЕНВД он считает не бюджет, а крупные сети: малый бизнес частично закроется, и их доля на рынке вырастет.

«Я понимаю, зачем будет произведена отмена ЕНВД, — кроме пополнения казны это позволит государству усилить контроль над бизнесом, поскольку при существующей системе налогообложения он минимален. Но законодатель не учитывает, что это требует от предпринимателя значительного увеличения административных затрат: ведение бухгалтерии, ЕГАИС, «Меркурий». Всё это отнимает время, вместо непосредственной работы, оказания услуги, изготовления продукта приходится разбираться с учётом во всех сферах и правильным заполнением отчётных бумаг», — говорит Екатерина Михалева.

В целях минимизации негативных последствий для предпринимателей бизнес-омбудсменом осуществляется сбор предложений по изменению условий применения упрощённой и патентной систем налогообложения — он продлится до 1 сентября. На сегодняшний день от предпринимателей уже поступил ряд предложений. Среди них: распространить проект по внедрению налога на профессиональный доход на Пермский край, предусмотреть градацию патента в зависимости от типа торгового объекта (стационарный или нестационарный), а также градацию размера патентного платежа в зависимости от площади торгового объекта, ввести патент на торговлю смешанным ассортиментом, так как при существующих сейчас правилах в этом случае нужно приобретать несколько патентов.

«Предложения об изменении регионального законодательства планирую обсудить в текущем месяце с правительством Пермского края и бизнес-сообществом для подготовки соответствующих инициатив в части изменения условий применения упрощённой и патентной систем налогообложения. Подготовленные инициативы о совершенствовании федерального нормативно-правового регулирования также будут проанализированы и направлены на федеральный уровень», — сообщил Анатолий Маховиков.

В свою очередь Наталья Мельник отметила, что субсидии, которые в ближайшие годы Пермь будет получать из краевого бюджета в размере удвоенных выпадающих доходов, будут направлены на поддержку малого бизнеса. По её словам, это будут не разовые «подачки», а создание условий для того, чтобы предприниматели не ушли с рынка.