Ольга Сергеева: Хохловка стала для нас местом исследования нового Генеральный директор Seasons Project — о том, что будет вместо «Камвы», о программе фестиваля и роли фестивальной деятельности в жизни проекта

Твитнуть Поделиться Поделиться

В грядущий уик-энд в Хохловке состоится летний фестиваль, концепцию и творческое наполнение которого придумала команда Seasons. Фестиваль планирует удивить своей масштабностью, объединив сразу несколько форматов на одной площадке. «Seasons в Хохловке» пройдёт при поддержке Министерства культуры Пермского края. За концептуальную сторону отвечают «первооткрыватели» городских open-air-фестивалей в России — команда Seasons Project, которая в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Проект из журнала Seasons of life вырос в полноценный lifestyle-проект: проводит фестивали, «квартирники» в Москве и регионах, занимается культурным образованием. «Новый компаньон» побеседовал с генеральным директором проекта, главным редактором журнала Seasons of life Ольгой Сергеевой о том, почему фестиваль стал «передвижным», как принималось решение отмечать 15-летний юбилей журнала в Хохловке и какой фестиваль можно считать успешным.

— Около 15 лет назад вы были в числе первых, кто создал свой фестиваль. Расскажите об этом подробнее.

Фото: Анастасия Кожевникова

— В 2003 году мы запустили журнал. Нас вдохновил голландский прототип, который дал название и структуру российскому изданию. Seasons — это про дом, сад, путешествия, природу, еду, творческих людей. Когда я придумывала российский Seasons и просматривала много западных журналов, то заметила, что многие из них имеют свои мероприятия. По-английски это звучало как fair — ярмарка или выставка. Вместе с командой мы подумали, почему бы не сделать фестиваль журнала Seasons of life. Через полтора года он прошёл в саду «Эрмитаж». Идея заключалась в том, чтобы оживить страницы журнала: творческие люди, места, дизайн, природа, еда, дом, сад, путешествия, культура. Мы были пионерами фестивального движения: первый open-air- и lifestyle-фестиваль в России. В этот год также начались фестивали «Пикник Афиши» и «Усадьба Jazz».

— Фестиваль стал «передвижным» не сразу. Для чего такая мобильность?

— Свой первый фестиваль не в Москве мы провели в Санкт-Петербурге в 2011 году. Дальше случилась Одесса, два фестиваля в Нижнем Новгороде, Хабаровск, Красноярск и теперь Пермь. Появление каждого регионального фестиваля было связано с людьми Seasons, которые жили в тех городах, делали там свои творческие проекты или бизнес-проекты и хотели в своём городе провести мероприятие нового формата. Проводя фестиваль в регионе, мы показываем людям формат отдыха, в котором есть вкусная еда на фуд-корте, интересные дизайнеры на дизайн-маркете, мастерские для детей и взрослых, уличный театр, прекрасные музыканты. Именно этим мы занимаемся на протяжении многих лет. Движение в регионы — это движение к новым мирам, а также к людям, которым важны те же ценности жизни, что и нам: связь истории и современности, дружественное отношение к миру, локальный дизайн, внимание к природе, радость проводить время с семьёй, друзьями, близкими людьми.

— Такой грандиозный фестиваль, как в Хохловке, не проводился даже в Москве. Как и почему было принято решение отмечать 15-летний юбилей Seasons в Прикамье?

— Как я уже говорила, Seasons — это история про расширение миров, поэтому решение отметить 15-летие фестиваля в Перми мне кажется очень правильным. Хохловка стала для нас местом исследования нового. Пространство само продиктовало масштаб мероприятия. Благодаря тому, что мы проводим фестиваль совместно с Министерством культуры Пермского края, была возможность сделать большое красивое событие. Впервые в истории Seasons мы объединили четыре наших фестивальных формата на одной площадке: More Amore, «Большие гости», «Детские люди», «Дизайн-субботник». Большая программа за два дня объединит 10 музыкантов и музыкальных групп: Алина Орлова, «Наадя», OQJAV, «Сансара», «Твоё далеко», мистически фолковые Zventa Sventana, а также пермские команды Gnoomes и 3000K. Дельфин — хедлайнер первого дня фестиваля, новый проект Олега Нестерова Zerolines — главная музыкальная тема второго дня. Приезжает команда Клуба промышленных дизайнеров и мейкеры, они покажут ремесло, которым занимаются, и расскажут о своём творческом деле, рядом с ними будут пермские дизайн-команды. И так на каждой площадке — соединение московских и пермских проектов: музеи, детские и взрослые творческие центры, гастрономические проекты, уличный и детский театры. И всё это на фоне древних срубов, храмов, колоколен Хохловки.

— Кстати, кого вы ожидаете увидеть в качестве посетителей фестиваля? Пермских последователей «жизни в стиле Seasons»?

— У нас нет никаких предпочтений. На фестивале мы хотим видеть тех, кому любопытно жить. Программа огромная. Фестиваль выстроен как семейное мероприятие, мы ждём людей любого возраста. Традиционно гостями фестиваля Seasons становятся люди от нуля до 80 лет. Каждый найдёт для себя что-то интересное: место, где ему захочется притормозить, принять участие в мастер-классе, послушать музыку или потрясающие разговоры на творческих встречах.

— Как вы выстраивали работу с региональной командой организаторов?

— Фестиваль в Хохловке готовят две команды — пермская и московская. И это очень интересный опыт. Всегда сложно делать проект дистанционно, и здесь важно иметь надёжных партнёров, которые на месте решают множество вопросов. Интересно, что в московскую группу организаторов объединились люди, которые в разные годы приходили в Seasons и делали фестивали. Сейчас у них свои независимые проекты, но на фестивале «Seasons в Хохловке» мы снова стали одной командой. Это руководитель фестиваля со стороны Seasons Алёна Селезнёва, творческий продюсер Даша Шадрина, арт-директор Оля Лесникова.

Seasons, по сути, выступают творческими кураторами фестиваля: отвечают за творческое наполнение фестиваля, концепцию, состав участников из разных городов. Пермская команда в лице Министерства культуры Пермского края и кураторов разных фестивальных зон состоит из людей, которые хорошо знают, что происходит в Перми и регионе. Поэтому они набирали местных участников, формировали программу и сейчас решают большое количество организационных вопросов. Между нами сложилось равноценное партнёрство.

— Фестиваль «Seasons в Хохловке» займёт уик-энд, в который традиционно проходил пермский фестиваль KAMWA. В связи с этим интересно, чем принципиально различается фестивальное движение в регионах (в частности, в Перми) и столице?

— На этот вопрос должны отвечать гости, которые приедут на фестиваль 27 и 28 июля. Мне сложно сказать, я не была на фестивале KAMWA и на других фестивалях региона.

— А какие фестивали вы посещаете сами?

— В Москве я успеваю ходить в основном только на фестивали Seasons. В прошлом году я была на концерте Земфиры на «Пикнике Афиши» и на фестивале «Усадьба Jazz». Я люблю Чеховский театральный фестиваль и всегда выбираюсь на какие-то спектакли из программы. Несколько лет назад я ездила на Платоновский фестиваль искусств в Воронеж, на Дягилевский фестиваль, конечно. Сейчас существует тенденция, когда фестиваль становится поводом для путешествия, и люди с удовольствием едут в другой город. И это очень здорово, потому что фестивальная жизнь позволяет тебе пережить больше эмоций от отдыха. Надеюсь, что и на наш фестиваль приедут не только пермяки, но и гости из других городов.

— Как вы оцениваете успех фестивалей? Количество гостей, подписок на журнал?

— В первую очередь это количество гостей. И ещё внутренние ощущения важны. Обычно на фестивале бывает такой момент, когда ты понимаешь: да, случилось. Сердце ёкнуло, мурашки побежали. Очень жду, что и в Хохловке так будет.

— Фестивали, «квартирники», городские праздники, которые проводит Seasons, коммерчески успешны? Или всё же это история исключительно о трансляции ценностей Seasons?

— Наши мероприятия — не вопрос пиара и позиционирования. Мы делаем фестивали давно, и бренд знаком аудитории. Seasons является независимым самостоятельным проектом, поэтому нам важно, чтобы фестиваль имел положительный финансовый результат.

— Есть ли какие-то составляющие, которыми должен обладать современный городской фестиваль, чтобы однозначно вызвать интерес у аудитории?

— Да. Он должен иметь внутри себя сильную идею, отличаться чем-то от других фестивалей, у него должна быть сильная команда, которая умеет делать городские мероприятия, потому что фестиваль — всегда стресс, и важно, чтобы команда была стрессоустойчивой и опытной.

Люди любят красоту. Мы живём в супервизуальном мире, поэтому возможность сделать красивую фотографию, ощущать себя в приятном пространстве, наличие фотозон и интересного декора становятся важными составляющими фестиваля. Люди любят комфорт, поэтому надо не забывать о таких банальных вещах, как места, где можно отдохнуть, покормить детей, помыть руки и так далее. И самое важное — уникальное наполнение фестиваля. Бывает так, что мы приходим и видим тех же участников, что и на других событиях. Необходимо каждый раз придумывать новую интересную историю.

Твитнуть Поделиться Поделиться