Из качества в безопасность
Реализация нацпроекта позволит вполовину снизить аварийность на пермских дорогах
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае в 2019 году будет отремонтировано 64 объекта. Край — в числе первых регионов в стране, кто оперативно провёл все конкурсные процедуры и заключил контракты с подрядчиками до 31 мая. Девять объектов уже приняты приёмочной комиссией. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории края к 2024 году 85% дорог региона будет в нормативном состоянии, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.
Пермский край уже третий год участвует в проекте. Задача проекта — увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, а также снижение аварийности и смертности на дорогах Пермского края. В Пермскую агломерацию входят Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. С этого года, когда проект получил статус национального, в него можно включать участки региональных дорог на всей территории края. Изначально в планах был ремонт 55 объектов, но в ходе проведённых торгов образовалась экономия, которую решили направить на ремонт ещё девяти участков дорог и улиц. Данные направлены в Федеральное дорожное агентство на согласование. Итого — 64 объекта.
Прикамье — один из немногих регионов в стране, который своевременно провёл конкурсные процедуры и заключил контракты. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, это стало возможным благодаря трёхлетнему планированию дорожных работ: «Это позволяет спокойно проводить подготовительные работы, заключать контракты. Подрядчики, в свою очередь, уверены в том, что они будут обеспечены работой. Это выгодно для всех сторон».
В общей сложности в рамках нацпроекта в 2019 году будет отремонтировано и реконструировано 77,5 км дорог и улиц: в Перми — 29,8 км, в Пермском районе — 25,5 км, в Добрянском районе — 4,9 км, в Краснокамском районе — 11,6 км. Кроме того, будет построено и отремонтировано 22,5 км региональных дорог. Сейчас в проект включены три объекта: Восточный обход Перми, обход посёлка Куеда с путепроводом и участок дороги Горнозаводск — граница Свердловской области.
На приведение дорог Пермской агломерации в нормативное состояние в 2019 году из федерального бюджета направлен 1 млрд руб., на дороги регионального значения — 184,86 млн руб. Ещё более 1,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта выделено из краевого бюджета.
Важно, что перечни объектов формируются на основании показателей аварийности, по итогам ежегодной диагностики дорог и с учётом пожеланий жителей, размещённых на портале «Управляем вместе».
По итогам 2018 года доля аварийных участков в регионах сократилась на 7% относительно уровня 2017 года. По итогам этого года планируется снизить её ещё на 7%, а доля дорог агломерации в нормативном состоянии будет доведена до 67%.
Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения в 2019 году увеличится до 194, сейчас их 151.
Кстати, объекты, которые были отремонтированы в прошлом году, подвергаются проверке. Если выявляются дефекты, подрядчик устраняет их за свой счёт.
Николай Уханов, министр транспорта Пермского края:
— Главный критерий и цель нацпроекта — снижение аварийности. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение числа погибших в ДТП — более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Но для достижения этой цели мало просто отремонтировать дорогу, важно содержать её в нормативном состоянии, организовав в том числе нормальное освещение.
Ещё один важный целевой показатель нацпроекта — снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году — до 14,5%.