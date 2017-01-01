Из качества в безопасность

Реализация нацпроекта позволит вполовину снизить аварийность на пермских дорогах

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае в 2019 году будет отремонтировано 64 объекта. Край — в числе первых регионов в стране, кто оперативно провёл все конкурсные процедуры и заключил контракты с подрядчиками до 31 мая. Девять объектов уже приняты приёмочной комиссией. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории края к 2024 году 85% дорог региона будет в нормативном состоянии, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Пермский край уже третий год участвует в проекте. Задача проекта — увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, а также снижение аварийности и смертности на дорогах Пермского края. В Пермскую агломерацию входят Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. С этого года, когда проект получил статус национального, в него можно включать участки региональных дорог на всей территории края. Изначально в планах был ремонт 55 объектов, но в ходе проведённых торгов образовалась экономия, которую решили направить на ремонт ещё девяти участков дорог и улиц. Данные направлены в Федеральное дорожное агентство на согласование. Итого — 64 объекта.

Прикамье — один из немногих регионов в стране, который своевременно провёл конкурсные процедуры и заключил контракты. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, это стало возможным благодаря трёхлетнему планированию дорожных работ: «Это позволяет спокойно проводить подготовительные работы, заключать контракты. Подрядчики, в свою очередь, уверены в том, что они будут обеспечены работой. Это выгодно для всех сторон».

Что отремонтируют в рамках нацпроекта

В общей сложности в рамках нацпроекта в 2019 году будет отремонтировано и реконструировано 77,5 км дорог и улиц: в Перми — 29,8 км, в Пермском районе — 25,5 км, в Добрянском районе — 4,9 км, в Краснокамском районе — 11,6 км. Кроме того, будет построено и отремонтировано 22,5 км региональных дорог. Сейчас в проект включены три объекта: Восточный обход Перми, обход посёлка Куеда с путепроводом и участок дороги Горнозаводск — граница Свердловской области.

На приведение дорог Пермской агломерации в нормативное состояние в 2019 году из федерального бюджета направлен 1 млрд руб., на дороги регионального значения — 184,86 млн руб. Ещё более 1,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта выделено из краевого бюджета.

Важно, что перечни объектов формируются на основании показателей аварийности, по итогам ежегодной диагностики дорог и с учётом пожеланий жителей, размещённых на портале «Управляем вместе».

По итогам 2018 года доля аварийных участков в регионах сократилась на 7% относительно уровня 2017 года. По итогам этого года планируется снизить её ещё на 7%, а доля дорог агломерации в нормативном состоянии будет доведена до 67%.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения в 2019 году увеличится до 194, сейчас их 151.

Кстати, объекты, которые были отремонтированы в прошлом году, подвергаются проверке. Если выявляются дефекты, подрядчик устраняет их за свой счёт.

Что отремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 г.

Расположение объекта Мощность
км м²
Автомобильные дороги регионального значения
Восточный обход Перми539 900
Обход п. Куеда3,323 240
Горнозаводск — граница Свердловской области13,594 500
Пермь
ул. Локомотивная0,812 875
ул. Малкова0,720 454
ул. Энгельса0,25189
ул. Оверятская0,53108
ул. Встречная328 948
ул. Пушкарская (ул. Уинская — ул. Юрша)0,88600
ул. Пушкарская (ул. Юрша — ул. Старцева)0,810 700
ул. Адмирала Ушакова231 400
ул. 4-я Линия0,87700
ул. Смирнова0,35700
ул. Гайвинская2,937 132
ул. 1-я Красноармейская1,113 800
ул. Чернышевского1,516 350
Бродовское кольцо0,815 500
ул. Луначарского3,542 914
ул. Пермская (ул. Островского — ул. Горького)0,22651
ул. Пермская (ул. Горького — ул. 25 Октября)0,22415
ул. Пермская (Комсомольский пр. — ул. Г. «Звезда»)0,33886
ул. 25 Октября (ул. Петропавловская — ул. Ленина)0,22993
ул. 25 Октября (ул. Ленина — ул. Пушкина)0,68166
ул. Сергея Суханова0,46500
ул. Революции1,414 870
п. Новые Ляды
ул. Чкалова1,37700
ул. Максима Горького0,31940
ул. Советская0,1720
ул. Коммунистическая0,45110
Пермский муниципальный район
Новые Ляды — Ляды2,719 005
Кояново — Юг2,819 600
Култаево — Нижние Муллы212 600
Юго-Камский — Оханская переправа1,17338
Подъезд к п. Юго-Камский214 112
«Болгары — Юго-Камский — Крылово» — Подъезд № 10,43432
«Пермь — Екатеринбург» — Нестюково4,131 403
Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая)3,221 460
Пермь — Гамово0,64200
Гамово — Заречная213 822
«Пермь — Екатеринбург» — Нефтяник2,616 208
Краснокамский городской округ
Мокино — Майский2,417 700
Стряпунята — Ананичи214 200
Мысы — развязка «Пермь — Краснокамск — Крым»0,936420
Мысы — развязка «Пермь — Краснокамск — Крым»0,0550
Краснокамск
ул. Шоссейная0,79580
ул. Калинина0,913 593
ул. Новой Стройки1,69622
ул. Гагарина0,89129
ул. Геофизиков0,79107
ул. Ленина0,46752
ул. Школьная0,69327
Добрянский городской округ
«Пермь — Ильинский» — Сенькино — Усть-Гаревая0,63915
«Добрянка — Ольховка»4,241 500
г. Добрянка, ул. Победы113 726
п. Полазна, ул. Набережная2,919 350

Николай Уханов, министр транспорта Перм­ского края:

Николай Уханов

— Главный критерий и цель нацпроекта — снижение аварийности. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение числа погибших в ДТП — более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Но для достижения этой цели мало просто отремонтировать дорогу, важно содержать её в нормативном состоянии, организовав в том числе нормальное освещение.

Ещё один важный целевой показатель нацпроекта — снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году — до 14,5%.

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