Из качества в безопасность Реализация нацпроекта позволит вполовину снизить аварийность на пермских дорогах

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пермском крае в 2019 году будет отремонтировано 64 объекта. Край — в числе первых регионов в стране, кто оперативно провёл все конкурсные процедуры и заключил контракты с подрядчиками до 31 мая. Девять объектов уже приняты приёмочной комиссией. Предполагается, что в результате реализации нацпроекта на территории края к 2024 году 85% дорог региона будет в нормативном состоянии, а количество мест концентрации ДТП снизится на 50%.

Пермский край уже третий год участвует в проекте. Задача проекта — увеличение доли автомобильных дорог регионального значения и Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, а также снижение аварийности и смертности на дорогах Пермского края. В Пермскую агломерацию входят Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. С этого года, когда проект получил статус национального, в него можно включать участки региональных дорог на всей территории края. Изначально в планах был ремонт 55 объектов, но в ходе проведённых торгов образовалась экономия, которую решили направить на ремонт ещё девяти участков дорог и улиц. Данные направлены в Федеральное дорожное агентство на согласование. Итого — 64 объекта.

Прикамье — один из немногих регионов в стране, который своевременно провёл конкурсные процедуры и заключил контракты. По словам министра транспорта Пермского края Николая Уханова, это стало возможным благодаря трёхлетнему планированию дорожных работ: «Это позволяет спокойно проводить подготовительные работы, заключать контракты. Подрядчики, в свою очередь, уверены в том, что они будут обеспечены работой. Это выгодно для всех сторон».

В общей сложности в рамках нацпроекта в 2019 году будет отремонтировано и реконструировано 77,5 км дорог и улиц: в Перми — 29,8 км, в Пермском районе — 25,5 км, в Добрянском районе — 4,9 км, в Краснокамском районе — 11,6 км. Кроме того, будет построено и отремонтировано 22,5 км региональных дорог. Сейчас в проект включены три объекта: Восточный обход Перми, обход посёлка Куеда с путепроводом и участок дороги Горнозаводск — граница Свердловской области.

На приведение дорог Пермской агломерации в нормативное состояние в 2019 году из федерального бюджета направлен 1 млрд руб., на дороги регионального значения — 184,86 млн руб. Ещё более 1,5 млрд руб. на реализацию нацпроекта выделено из краевого бюджета.

Важно, что перечни объектов формируются на основании показателей аварийности, по итогам ежегодной диагностики дорог и с учётом пожеланий жителей, размещённых на портале «Управляем вместе».

По итогам 2018 года доля аварийных участков в регионах сократилась на 7% относительно уровня 2017 года. По итогам этого года планируется снизить её ещё на 7%, а доля дорог агломерации в нормативном состоянии будет доведена до 67%.

Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального, местного значения в 2019 году увеличится до 194, сейчас их 151.

Кстати, объекты, которые были отремонтированы в прошлом году, подвергаются проверке. Если выявляются дефекты, подрядчик устраняет их за свой счёт.

Что отремонтируют в рамках нацпроекта в 2019 г. Расположение объекта Мощность км м² Автомобильные дороги регионального значения Восточный обход Перми 5 39 900 Обход п. Куеда 3,3 23 240 Горнозаводск — граница Свердловской области 13,5 94 500 Пермь ул. Локомотивная 0,8 12 875 ул. Малкова 0,7 20 454 ул. Энгельса 0,2 5189 ул. Оверятская 0,5 3108 ул. Встречная 3 28 948 ул. Пушкарская (ул. Уинская — ул. Юрша) 0,8 8600 ул. Пушкарская (ул. Юрша — ул. Старцева) 0,8 10 700 ул. Адмирала Ушакова 2 31 400 ул. 4-я Линия 0,8 7700 ул. Смирнова 0,3 5700 ул. Гайвинская 2,9 37 132 ул. 1-я Красноармейская 1,1 13 800 ул. Чернышевского 1,5 16 350 Бродовское кольцо 0,8 15 500 ул. Луначарского 3,5 42 914 ул. Пермская (ул. Островского — ул. Горького) 0,2 2651 ул. Пермская (ул. Горького — ул. 25 Октября) 0,2 2415 ул. Пермская (Комсомольский пр. — ул. Г. «Звезда») 0,3 3886 ул. 25 Октября (ул. Петропавловская — ул. Ленина) 0,2 2993 ул. 25 Октября (ул. Ленина — ул. Пушкина) 0,6 8166 ул. Сергея Суханова 0,4 6500 ул. Революции 1,4 14 870 п. Новые Ляды ул. Чкалова 1,3 7700 ул. Максима Горького 0,3 1940 ул. Советская 0,1 720 ул. Коммунистическая 0,4 5110 Пермский муниципальный район Новые Ляды — Ляды 2,7 19 005 Кояново — Юг 2,8 19 600 Култаево — Нижние Муллы 2 12 600 Юго-Камский — Оханская переправа 1,1 7338 Подъезд к п. Юго-Камский 2 14 112 «Болгары — Юго-Камский — Крылово» — Подъезд № 1 0,4 3432 «Пермь — Екатеринбург» — Нестюково 4,1 31 403 Лобаново — Насадка (уч. Лобаново — Мостовая) 3,2 21 460 Пермь — Гамово 0,6 4200 Гамово — Заречная 2 13 822 «Пермь — Екатеринбург» — Нефтяник 2,6 16 208 Краснокамский городской округ Мокино — Майский 2,4 17 700 Стряпунята — Ананичи 2 14 200 Мысы — развязка «Пермь — Краснокамск — Крым» 0,93 6420 Мысы — развязка «Пермь — Краснокамск — Крым» 0,05 50 Краснокамск ул. Шоссейная 0,7 9580 ул. Калинина 0,9 13 593 ул. Новой Стройки 1,6 9622 ул. Гагарина 0,8 9129 ул. Геофизиков 0,7 9107 ул. Ленина 0,4 6752 ул. Школьная 0,6 9327 Добрянский городской округ «Пермь — Ильинский» — Сенькино — Усть-Гаревая 0,6 3915 «Добрянка — Ольховка» 4,2 41 500 г. Добрянка, ул. Победы 1 13 726 п. Полазна, ул. Набережная 2,9 19 350

Николай Уханов, министр транспорта Перм­ского края:

— Главный критерий и цель нацпроекта — снижение аварийности. Президентом России Владимиром Путиным поставлена цель к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. В 2018 году в Прикамье зафиксировано значительное снижение числа погибших в ДТП — более чем на 13% по сравнению с 2017 годом. По снижению этого показателя Пермский край занимает третье место в Приволжском федеральном округе. Но для достижения этой цели мало просто отремонтировать дорогу, важно содержать её в нормативном состоянии, организовав в том числе нормальное освещение.

Ещё один важный целевой показатель нацпроекта — снижение доли перегруженных дорог. Если в 2018 году в Прикамье перегруженными были 16,1% дорог, то в 2019 году этот показатель должен снизиться до 15,8%, а к 2024 году — до 14,5%.