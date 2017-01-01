Богатый выбор Самые интересные кампании осенью будут в Пермском и Чернушинском районах

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В Пермском крае завершился приём документов на выдвижение в депутаты местных представительных органов. За 341 мандат намерены побороться 1244 человека. Самая высокая конкуренция — в Пермском и Осинском районах (свыше пяти человек на место), самая низкая — в Сиве и Октябрьском. Партийных кандидатов примерно две трети, но «закрыть» все округа по всему краю не смогла даже «Единая Россия». Эксперты считают, что в ходе кампании оппозиционные кандидаты будут эксплуатировать такие темы, как объединение школ, проблемы в сфере здравоохранения и реформа ТКО.

Порядка 5-10% выдвиженцев не пройдут регистрацию, ожидают эксперты. Это одна десятая часть либер-демократов (у них изменились обстоятельства) и часть самовыдвиженцев (ошибки в сборе подписей и сокрытие судимостей)

Фото: Константин Долгановский

В прошлую среду, 17 июля, завершился приём документов на выдвижение от кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборы 8 сентября 2019 года. Всего выдвинуто 1244 человека, из них 851 представляет политические партии, а 393 — самовыдвиженцы.

В лидерах по количеству выдвинутых кандидатов — Чусовой и Чернушка, где на выборы депутатов городских дум выдвинулись 102 и 99 человек соответственно. Таким образом, в Чусовом конкуренция — четыре человека на один мандат, в Чернушке — 4,7 человека на один мандат.

Тем не менее самая высокая конкуренция ожидается в Пермском и Осинском районах, где на 15 мандатов претендуют 81 и 84 человека соответственно, самая низкая — в Сиве (2,5 человека).

Знак лузера

Больше всего кандидатов — у «Единой России». Их 338. У ЛДПР — 211 кандидатов. КПРФ выдвинула 169 человек, а «Справедливая Россия» — 121. У «Яблока» — четыре кандидата. Один — в Чернушке (электрослесарь филиала ОАО «МРСК Урала» — «Пермэнерго» Денис Зотов, округ №3), три — в Пермском районе. Это ведущий специалист ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» Виталий Базаев (округ №1), главный инженер ООО «ПСК «Стройкомплекс» Виталий Трухин (округ №3) и менеджер ООО «ТД «Пермский завод промоборудования» Константин Пономарёв (округ №6).

Помимо этого, своих кандидатов выдвинули три партии, которые не освобождены от сбора подписей. «Великое Отечество» выдвинуло двух кандидатов в Пермском районе (депутат Усть-Качкинского поселения Сергей Епишин в округе №1 и генеральный директор АСРО «Союз энергоаудиторов Урала» Василий Попов в округе №7) и одного в Чусовском (директор ООО «Контур Климат» Игорь Голубцов в округе №19).

Ещё два кандидата идут под флагами «Российского объединённого трудового фронта», и тоже в Пермском районе: пенсионер из Лобаново Владимир Поспелов (округ №8) и артист хора Пермского театра оперы и балета Валерия Лебедева (округ №9).

По одному кандидату выдвинули «Казачья партия» (мастер ООО «Спецстрой» Олег Масанов, округ №12, Оса) и «Родная партия» (бухгалтер подразделения ОАО «РЖД» Яна Мирошниченко, округ №3, Чусовой).

Политический консультант Сергей Иванов считает, что почти все кандидаты от непарламентских партий, скорее всего, не пройдут регистрацию. «Кто-то использует партийные бренды по личным мотивам, у кого-то «указивка» сверху, чтобы актуализировать название партии перед избирательным циклом 2021 года, — рассуждает эксперт. — Но реальные претенденты, которые не смогли по тем или иным причинам выдвинуться через парламентские партии, идут самовыдвиженцами. А это всё пшик. Знак лузера».

На муниципальных выборах партийный фактор вторичен. Люди голосуют за человека. Но тем не менее единороссы — в более уязвимой позиции. Оппоненты будут ставить им в укор и федеральные и региональные реформы

Фото: Константин Долгановский

Партийный фактор

При этом «Единая Россия» не смогла расставить кандидатов по всем округам — на 341 мандат «нашлось» только 338 претендентов. Партия не будет участвовать в выборах по округам №5 и №8 в Добрянке, а также ей не хватило одного человека для участия в выборах Совета депутатов Полозовского поселения Большесосновского района. В Полозово — 10-мандатный округ, где заявилось 16 человек. Из них девять единороссов, один эсер, три либерал-демократа, три самовыдвиженца.

Сергей Иванов полагает, что конфликт между бывшим руководителем местного отделения «Единой России» Владимиром Тимофеевым и главой района Константином Лызовым в Добрянке «рикошетит по рядовым членам партии»: «Несмотря на отстранение Тимофеева от руководства местным отделением, жёсткая поляризация сохраняется. И чтобы избежать привязки, некоторые кандидаты решили дистанцироваться от партии, поскольку выдвиженцы ЕР наиболее уязвимы».

ЛДПР — на втором месте, 211 кандидатов. На третьем — коммунисты (169), на четвёртом — эсеры (121).

Либерал-демократы «закрыли» все округа в Пермском районе, большую часть — в Осинском (13 из 15), Красновишерском (14 из 16), Чусовском (21 из 25) и Нытвенском районах (15 из 20). «В любом случае это зависит от того, сильное местное отделение в территории или нет», — объясняет эту статистику и. о. координатора реготделения ЛДПР Константин Бусовиков.

Точно так же расставили кандидатов по всем округам в Пермском районе коммунисты. Они также максимально «закрыли» Красновишерск (14 из 16), Верещагино (19 из 21), Чернушку (17 из 25), Октябрьский и Чердынь (11 из 15), а также Чусовой (17 из 25). «Коммунисты всегда «оживают» в самых депрессивных территориях, — говорит Сергей Иванов. — Они используют федеральную риторику. У них расчёт на то, что люди старшего поколения, которые, по сути, и являются основным населением таких территорий, сделают выбор в пользу партии, за которую голосовали не один десяток лет. Корреляция «коммунисты — депрессивный район» очень чёткая».

У эсеров по Чусовому — аналогичная статистика (17 из 25). Также они выдвинули 10 кандидатов в Куеде (из 19), 11 — в Осе (из 15), 10 — в Очёре (также из 15).

Если в Пермском районе высокая конкуренция была вполне ожидаемой, то в Чусовском, где все партии постарались выдвинуть максимально возможное количество кандидатов, уже нет. По мнению одного из источников, интерес к Чусовому связан с тем, что это довольно большой городской округ с большим количеством мандатов и в нём интересно нарезаны округа.

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Вероника Куликова отмечает, что у партии нет задачи расставить кандидатов «для численности»: «Мы поддерживаем тех, кто реально готов бороться за мандат, считаю результат по Пермскому району, где мы выдвинули кандидатов в половине округов, хорошим». В других территориях такой результат — это стечение обстоятельств. В них «больше округов и замещаемых мандатов и, соответственно, чуть больше кандидатов».

Курс на юг

Один из собеседников отмечает, что интерес эсеров к южным территориям — Чернушка, Куеда, Октябрьский — напрямую связан с фигурой экс-руководителя Чернушинского района и экс-министра сельского хозяйства Олега Хараськина. Он ведёт команду на выборах в Чернушке, в том числе под флагами эсеров. И дополнительной нагрузкой для него стало обеспечение результата партии в других территориях. «Это экзамен для Хараськина. Если он сможет его сдать, обеспечив хороший результат в этих южных районах, он может занять какой-то партийный пост», — полагает источник.

Сам Олег Хараськин говорит, что это не совсем так. Формированием списка по Октябрьскому и Куединскому районам он не занимался, это решение местных эсеров. Он пока сформировал свой пул из четырёх кандидатов от «Справедливой России» только в Чернушке. И все они уже зарегистрированы. Симпатии к этой партии он испытывал давно — и лично к её лидеру Сергею Миронову, и к самой программе. «Я для себя решил, что если и вступать в какую-то партию, то, скорее всего, в «Справедливую Россию», но пока окончательного решения нет, — говорит Хараськин. — Это наш первый опыт сотрудничества, и, надеюсь, он будет положительным и для меня, и для партии». В случае успеха он считает возможным продолжить взаимодействие в рамках «краевой повестки эсеров по южным территориям края». И если партия попросит его в ходе этой кампании помочь своим кандидатам в соседних с Чернушкой районах, он готов, поскольку «многих из них знает лично».

Сергей Иванов полагает, что кампания в Чернушке будет одной из самых интересных. Возвращение Хараськина в территорию спровоцировало «нервическое положение» действующего главы района Михаила Шестакова. «Все, на кого опирался Шестаков, перестроились и смотрят в рот своему бывшему лидеру Хараськину. Это вызывает беспокойство и краевых властей, — говорит Иванов. — Хараськин по-прежнему пользуется популярностью в территории. И фактически так получилось, что два серьёзных кандидата — Шестаков и Хараськин — сформировали свои пулы. Кроме того, в числе кандидатов есть глава Чернушки Иван Ратегов, экс-глава Чернушки Юрий Кислицин, бизнесмен и экс-депутат Сергей Волокитин — люди, которые присутствовали в местных органах власти и способны быть лидерами. Здесь ещё и битва технологов будет».

Иван Ратегов, кстати, не исключил в интервью с «Новым компаньоном», что в перспективе он будет бороться за пост спикера гордумы.

Загадочный Чусовой

Сергей Иванов считает, что в Чусовом очень высок уровень турбулентности — отсюда такое число выдвиженцев. После Николая Симакова действующий глава района Сергей Белов повёл себя как «держиморда», спровоцировав внутренний протест. «Неустойчивые позиции Белова плюс статус ТОСЭР позволяют бизнесу, преимущественно среднему, претендовать на места в органах власти, чтобы иметь возможность если не противостоять главе, то как минимум высказывать претензии. Белов ещё не укоренился до конца», — рассуждает Иванов. Политтехнолог Олег Борисенко отмечает, что реально по Чусовому эсеры и ЛДПР могут биться за два мандата, коммунисты — за четыре. Все остальные — «спойлеры», свидетельство дееспособности организации, когда она «закрывает» максимум округов.

Среди тем, которые будут эксплуатироваться на этих выборах против кандидатов от «Единой России», — «мусорная реформа» и объединение школ, считает Сергей Иванов. Олег Борисенко добавляет ещё проблемы в сфере здравоохранения на местах (нехватку специалистов) и недовольство «оптимизацией всего и вся».

Если учитывать, что регистрация кандидатов закончится только 2 августа, конкуренция на выборах может снизиться. Борисенко предполагает, что до половины самовыдвиженцев могут не пройти регистрацию. Порядка 15—20 человек может отсеяться у ЛДПР, рассуждает Константин Бусовиков, — в зависимости от личных обстоятельств. «Кто-то уехал на вахты из муниципалитетов, где проблемы с работой, у кого-то проблемы со здоровьем, — говорит Бусовиков. — Но мы мониторим ситуацию ежедневно».

Напомним, в единый день голосования, 8 сентября, в Прикамье пройдут 24 избирательные кампании в 21 муниципальном образовании, в рамках которых будет замещено более 350 депутатских мандатов. Избиратели 17 муниципалитетов выберут новые созывы земских собраний и городских дум, 12 — представительные органы первого созыва объединённых муниципалитетов. В Губахинском и Соликамском городских округах пройдут дополнительные выборы депутатов гордум, а в Большесосновском районе — выборы советов депутатов четырёх поселений.