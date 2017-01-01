Надёжно упакованный прогресс

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История учит нас видеть закономерности в цепи случайных на первый взгляд событий. Как знать, говорили бы мы сегодня о 60-летнем юбилее одного из самых передовых предприятий целлюлозно-бумажной отрасли страны, не появись в XVIII веке на месте слияния Камы и Чусовой Лёвшинского перевоза — перевалочной базы для грузов, доставлявшихся по рекам из Сибири и с Урала. Позже, в XIX веке, через удачное с точки зрения логистики место прошла ветка Уральской железной дороги. В XX веке здесь работал Лёвшинский дерево­обрабатывающий завод, который в годы войны выпускал упаковку для снарядов. Пожалуй, эта точка на линии времени и может считаться моментом зарождения будущего Пермского целлюлозно-бумаж­ного комбината.

Стройка в чистом поле

Формально Лёвшинский деревообрабатывающий завод к будущему комбинату отношения не имел. Но тот факт, что в этом месте издревле люди работали с древесиной, наверняка во многом определил появление 27 декабря 1951 года постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР №25028 о строительстве Лёвшинского древесно-массного завода — уже настоящего «прародителя» ПЦБК. Завод строился одновременно с посёлком Голованово, так что судьбы ПЦБК и микрорайона с самого начала неразрывно связаны.

Приказом Министерства бумажной и деревообрабатывающей промышленности предписывалось в срочном порядке возвести множество объектов: от временных общежитий для рабочих до инфраструктурных сооружений — столовой, водозаборной станции, складов, гаража, — словом, всё для жизнеобеспечения и деятельности большой стройки. Первым директором, который возглавил завод в период строительства с 1952 по 1960 год, был Георгий Павлович Михайлов. Именно он руководил всеми этапами — от закладки завода, поставки и монтажа оборудования до выпуска первой продукции.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Понемногу посёлок Голованово приобретал жилой вид. Появились дома для строителей и работников комбината, клуб на 120 мест, столовая, баня, продовольственный магазин. Чуть позже — амбулатория, магазин, детский сад и школа. В 1953 году были проложены улицы Бумажников, Корсуньская, Мозырьская, Сестрорецкая и другие. Временные деревянные постройки сменялись каменными и шлакоблочными зданиями.

В одном из них — по адресу ул. Сестрорецкая, 10 — долгое время жил известный детский писатель Лев Кузьмин, который приехал на строительство древесно-массного завода в Пермь из Казахстана в 1956 году. Как признавался сам писатель, Пермь стала его «литературной родиной».

Фото: пресс-служба ПЦБК

Завод был рассчитан на производство 100 тыс. т древесной массы. Для её производства требовалось 300 тыс. куб. м древесины в год. В 1958 году заработала лесная биржа (рейд), где для нужд будущего завода выгружалась и перерабатывалась хвойная древесина, прибывавшая по реке. С этого момента начался приём первых сотрудников на завод, хотя до его полноценного запуска оставался ещё почти год. Среди первых 20 человек, принятых на работу в мае 1958 года, была и Надежда Краева, ветеран комбината, проработавшая здесь почти 30 лет. Сегодня из тех первых работников в Голованово осталась лишь она одна.

Здесь же, на берегу Чусовой, появился распиловочно-окорочный цех, с которого начиналось производство. Наконец, в декабре 1958-го государственная комиссия приняла завод в эксплуатацию, а 29 апреля 1959 года предприятие произвело первую партию белой древесной массы — полуфабриката для производства бумаги и картона. Этот день считается датой рождения Пермского целлюлозно-бумаж­ного комбината — самого молодого в Прикамье предприятия отрасли.

Древесная масса, произведённая Лёвшинским заводом, отличалась отменным качеством. С 1964 года предприятие отправляло свою продукцию на экспорт в Великобританию, Венгрию, Германию и другие страны. Но основной задачей была организация производства конечной продукции — бумаги, картона и обоев.

Годы роста

Фото: пресс-служба ПЦБК

Период, который в советских учебниках называли «развитым социализмом», для Перми и вправду ознаменовался бурным ростом. Множество предприятий, учреждений культуры и объектов инфраструктуры, которыми мы пользуемся и поныне, появились в городе в 1960—1980-е годы. Дворцы культуры им. Ленина и им. Калинина, здание цирка, аэропорт Большое Савино, Коммунальный мост, стадион «Молот», кинотеатр «Рубин» — вот лишь несколько фрагментов на карте города, определивших его облик на долгие десятилетия вперёд.

Не менее значимыми были эти годы и для для Пермского бумажного комбината. В сентябре 1960 года его первый директор Георгий Михайлов официально вышел на пенсию. Новым руководителем стал Досифей Павлович Лебедев — участник войны, человек с огромным жизненным опытом, которого на комбинате запомнили требовательным, волевым, при этом профессионалом высочайшего класса и руководителем, который хорошо понимал интересы рядовых сотрудников.

Возглавляя предприятие на протяжении почти девяти лет, Лебедев провёл масштабное расширение производства. За это время были построены очистные сооружения, парокотельный цех, заводоуправление, заводская столовая и ряд других социальных объектов в жилом микрорайоне. Но самое главное — в эти годы была построена и запущена в эксплуатацию вторая очередь завода, что в конце концов и превратило его в современный комбинат.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Проектное задание на вторую очередь было разработано сразу же после пуска первой — в 1960 году. Проект предусмат­ривал годовой выпуск 125 тыс. т полуцеллюлозы, 70 тыс. т тарного картона, 50 тыс. т бумаги, 50 млн рулонов обоев и 60 млн кв. м бумаги. Строительство объектов второй очереди, начавшись в 1962 году, закончилось в 1973-м. За этот период появился цех полуцеллюлозы и картоноделательная машина (1966), бумагоделательная машина (1968). Производство полуцеллюлозы открыло новую страницу в истории целлюлозно-­бумажной промышленности: в дело пошла лиственная древесина, ранее не ­использовавшаяся в производстве.

В те же годы зародились спортивные традиции Голованово. По инициативе Владимира Васильевича Шокина, ныне почётного жителя посёлка, при школе № 123 был создан футбольно-хоккейный клуб «Гайдар». Юные спорт­смены были непременными участниками регионального этапа всесоюзных чемпионатов. В 1966 году головановские хоккеисты на турнире «Золотая шайба» заняли пятое место — успех для провинциальной школьной команды почти невероятный.

Фото: пресс-служба ПЦБК

С 1969 по 1974 год комбинат возглавлял Дмитрий Фёдорович Пузанов. При нём был запущен гофроцех (1970) и крупнейшая на тот момент в СССР обойная фабрика (1972—1973). Запуск обойного производства стал настоящим прорывом в работе комбината. Ежегодно на обойной фабрике ПЦБК разрабатывалось 30 видов новых узоров, производилось ­более 160 тыс. км обоев — четыре длины земного экватора. Каждый год обои ПЦБК покупали около 1 млн советских семей, а поставки шли по всей стране. 18 видов пермских обоев были удостоены Знака качества.

В посёлке Голованово в начале 1970-х годов были построены три новых жилых дома, Дворец культуры, общежитие и детсад № 358.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Дмитрия Фёдоровича Пузанова ветераны ПЦБК вспо­минают как тактичного и спокойного руководителя, который умел находить общий язык с подчинёнными без употребления власти и деликатно убеждать в правоте своих решений.

Четвёртым директором ПЦБК стал Александр Алексеевич Скочилов — настоящая легенда отрасли. Фронтовик, боевой лётчик, совершивший 32 вылета на бомбардировщике, Александр Скочилов был награждён множеством орденов и медалей. В мирное время в разные годы он возглавлял Вишерский, Пермский и Камский ЦБК, за свои заслуги получил звание почётного гражданина сразу в двух городах — Краснокамске и Красновишерске.

Директором Пермского ЦБК Скочилов был с сентября 1974 по 1980 год. За это время комбинат стал передовым предприятием отрасли по качеству продукции и экономиче­ским показателям. Но не только производством ограничивался интерес директора Александра Скочилова. Он активно вёл благоустройство территории комбината и посёлка Голованово. При нём был открыт Музей трудовой славы комбината.

Фото: пресс-служба ПЦБК

В июне 1980-го директором становится Геннадий Тольман, до этого работавший секретарём парткома комбината. В посёлке в этот период строится 10-этажный дом на ул. Пузырёва, дом на ул. Бенгальской. Фотографии тех лет, как и заголовки многотиражки «Пермский бумажник», излучают оптимизм и позитив. Рост производства, партийная жизнь, субботники, демонстрации и художественная самодеятельность...

Однако сначала едва слышно, а затем всё громче звучали «звоночки», предвещающие будущие трудности.

Вот публикация «Рублём или метром?» в главном печатном органе страны тех лет — газете «Правда» — от 5 февраля 1981 года. Старшее поколение хорошо помнит времена советского дефицита. Несмотря на впечатляющие цифры производства обоев, их нехватка в стране оценивалась в 30% от спроса. Геннадий Тольман заявляет корреспонденту, что комбинат мог бы выпускать значительно больше продукции. В статье внятно изложены причины дефицита, которые кроются в самой системе советского планового хозяйства. Срывы поставок сырья; ужасающая логистика, когда бумага в Пермский край, где работали целых три ЦБК, отправлялась из Латвии, Украины, Карелии; нехватка современного оборудования — подобные мины замедленного действия были заложены не только под ПЦБК. Схожая ситуация наблюдалась на всех предприятиях страны.

Фото: пресс-служба ПЦБК

К внутренним проблемам советской экономики добавились и политические причины: Афганская война, чернобыльская трагедия, антиалкогольная кампания, падение цен на нефть. На этом фоне — потери от финансовой помощи «дружественным» режимам, которую оценивали в 1% ВВП.

Советская система трещала по швам. Затеянная генсеком КПСС Михаилом Горбачёвым перестройка и гласность дали стране немного свободы, но экономического эффекта не принесли. Попытки внедрить хозрасчёт обернулись лишь большим стяжательством и хищениями. Тотальный дефицит, «табачные» и «водочные» бунты, обесценивание денег — вот фон, на котором комбинат вместе со всей страной подошёл к «ревущим девяностым».

Через тернии

12 июня 1991 года 81,7% избирателей посёлка бумажников на выборах президента России отдали свои голоса за Бориса Ельцина — результат, сопоставимый со средними показателями по стране. 26 июня газета «Пермский бумажник» на той же странице, где публиковались итоги выборов, сообщала о логическом продолжении перестройки — разгосударствлении собственности. Соответствующие законопроекты уже были подготовлены, и совсем скоро жителям страны предстояло выучить новые термины: ваучер, либерализация, приватизация. Казалось, новая прекрасная жизнь — вот она, на расстоянии вытянутой руки. Но в реальности чудес не бывает.

Даже если читать одни заголовки многотиражки комбината, становится понятно, как год от года нарастала тревога и углублялись проблемы предприятия. «Необходимо выжить», «Бас­туют учителя», «Медики бастуют», «Вынужденный простой», «Путь к выживанию»…

Посёлок Голованово в силу своей удалённости вновь, как во времена строительства Лёвшинского древесно-массного завода, оказался словно отрезан от «большой земли». Автобусы ходили нерегулярно, да и у людей часто попросту не было денег на проезд. Отсутствие телефонной связи, плохое обеспечение водой, грязь и неустроенность.

Сменивший Геннадия Тольмана на посту директора ПЦБК Борис Изотов руководил предприятием именно в этот период — с 1987 по 1995 год. То время запомнилось работникам комбината многомесячными задержками зарплаты и расцветом бартера, когда выдача зарплаты вместо обоев продуктами воспринималась как подарок судьбы.

В самой отрасли тоже был кризис: в 1996 году рухнули мировые цены на целлюлозу. Российские предприятия, ранее занимавшие 25% мирового рынка, были фактически парализованы ростом себестоимости: выгоднее стало завозить бумагу из-за рубежа. По всей стране производство бумаги и картона по сравнению с 1989 годом упало втрое, и вряд ли ПЦБК мог оставаться исключением из общего правила.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Поворотный момент в истории предприятия произошёл только в конце 1997 года. Основным акционером ПЦБК стала челябинская инвестиционно-финансовая группа «Атлант», а генеральным директором в апреле 1998-го был назначен Александр Бойченко, которому к тому времени едва исполнилось 30 лет. Молодому менеджеру предстояло реализовать антикризисную программу умирающего предприятия.

Тогда казалось, что ПЦБК вообще невозможно спасти от неминуемого банкротства. Цеха простаивали. Задержки зарплаты тянулись многими месяцами. Убытки составляли около 50 млрд руб. Продукция комбината морально устарела, а оборудование по большей части устарело и физически: к примеру, «историче­с­кое» производство древесной массы пришлось закрыть ввиду полной нерентабельности. Дробление ПЦБК на множество мелких компаний, которое было организовано прежним руководством, привело к тому, что предприятие, как мухи, облепили посредники-«присоски». Они «откачивали» оборотные средства и без боя отказываться от лакомого куска не собирались. Вчерашние потре­бители уже махнули рукой на пермских бумажников — заказов не было.

Со всем этим команде под руководством Александра Бойченко предстояло разобраться. Причём в очень сжатые сроки: каждый новый день только усугублял проблемы. Но уже осенью 1998 года скептики приумолкли — ­команда Бойченко предъявила первые результаты своей работы. И они впечатляли. Были достигнуты договорённости с поставщиками электроэнергии об отсрочке выплаты долгов. Вновь нала­жены поставки сырья, а значит, загружено оборудование и люди.

Немалых усилий стоило вернуть прежних и привлечь новых потребителей. Но уже в сентябре 1998 года генеральный директор ПЦБК Александр Бойченко констатирует: заказов поступает даже больше, чем могут произвести пермские бумажники. Значит, теперь стоит задача наращивания производственных мощностей, а это уже солидная заявка на стабильное будущее.

В чём был секрет такого стремительного успеха? На руку сыграл дефолт августа 1998 года и последовавший за ним взлёт курса валюты. Тогда многие виды зарубежной продукции стали недоступны, и это дало шанс отечественным производителям. Но этим шансом надо было ещё суметь воспользоваться. Управленцы ПЦБК доказали, что являются действительно классными менеджерами.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Проанализировав свои возможности, они сделали ставку на производство гофротары. Ведь едва ли не самой быстрорастущей отраслью в 1990-е годы была торговля, стремительно закрывавшая гигантские бреши советского дефицита. В сентябре 1998 года было принято решение о покупке итальянской линии по производству гофроящиков, и уже в ноябре она дала первую продукцию. Новая линия не только повысила производительность комбината в полтора раза, но и существенно улучшила дизайн изделий, сделав их конкурентоспособными.

Дальше — больше. В 1999 году объём производства вырос ещё на 10%, были освоены новые виды продукции. Комбинат стал принимать новых сотрудников, увеличив штат на 366 человек. В полтора раза выросла зарплата, и люди вспомнили, что её, оказывается, можно получать вовремя. В сентябре 1999 года были погашены и зарплатные долги прошлых лет.

Комбинат задышал. Оживал и посёлок бумажников. Наладилось водоснабжение, благодаря личной договорённости руководства ПЦБК с компанией «Уралсвязьинформ» появилась сотовая связь.

Фото: пресс-служба ПЦБК

Только вперёд

Да, были в дальнейшей жизни ПЦБК и колебания рыночной конъюнктуры, и реорганизации управленческой структуры, и новые кадровые решения. Но если попытаться даже пунктиром пройти по истории комбината в XXI веке, то мы увидим: движение предприятия было только поступательным. При этом команда менеджеров тщательно рассчитывала каждый шаг в этом движении.

Взять, к примеру, историю создания второй производственной площадки на Бродовском тракте. Здесь сегодня установлено новейшее европейское оборудование и налажено образцово-показательное производство гофротары, знакомиться с которым приезжают даже иностранцы. ­Казалось бы, зачем организовывать производство так далеко от Голованово? Дело в том, что промплощадка в Голованово расположена на склоне горы. «Современное производство гофроупаковки занимает площадь до 50 тыс. кв. м, при этом оно должно располагаться в одной плоскости, чтобы погрузчик с клиренсом в 4 см мог свободно передвигаться по цехам. Вот почему из предложенных возможных площадок была ­выбрана самая ровная», — объяснил Александр Бойченко.

Приняв решение о строительстве цеха гофротары в 2000 году, уже менее чем через год его ввели в эксплуатацию. Мощности по выпуску гофропродукции были удвоены, существенно расширен её ассортимент. ПЦБК начал выпускать ящики сложной конфигурации, комплектующие изделия из пятислойного картона.

В 2005—2007 годах открывается новое производство — картонно-бумажный цех № 2. После запуска этого производства ПЦБК, не принимая на работу новых сотрудников, стал производить вдвое больше продукции в натуральном выражении. Так совпало, что именно в те годы президент России провозгласил цель: удвоить ВВП. Получилось, что пермские бумажники эту задачу в рамках своей продукции уже выполнили.

Постоянно внедряя принципы бережливого производства и заботясь об экологии, ПЦБК уже к 2007 году стал крупнейшим в России производителем макулатурного тарного картона. ПЦБК является крупнейшим переработчиком этого вида сырья в Пермском крае: поставщики буквально стоят в очереди, чтобы сдать сырьё. Перерабатывая макулатуру, компания не только помогает избавить край от свалок, но и добивается существенной экономии: 1 т макулатуры заменяет 3,5 куб. м древесины, снижает на 300—800 кВт⋅ч расход электроэнергии и на 50% сокращает объём потребляемой воды.

В 2009 году был модернизирован и существенно расширен гофроцех на второй производственной площадке на Бродовском тракте. В нём установлено современное оборудование ведущих западных фирм. По уровню оснащённости он стал первым в России, да и в Европе далеко не везде можно встретить производство такого уровня. Мощности ПЦБК по выпуску гофропродукции снова были увеличены в два раза, и комбинат стал лидером на рынке гофроупаковки в России.

В 2012 году стратегия предприятия «Клиентоориентированность» получила премию Lesprom Awards — 2012, которая является единственной профессиональной наградой в российской лесной промышленности. В этом же году высокий стандарт продукции ПЦБК был подтверждён Всероссийской организацией качества. Предприятие было удостоено ещё одной высокой награды — диплома «Российское качество». На предприятии внедрён стандарт системы менеджмента качества ISO 9001.

В том же году генеральным директором компании стал Александр Сухановский. Александр Бойченко перешёл на постоянную работу в Законодательное собрание Пермского края и стал председателем комитета по государственной политике и развитию территорий. Также он был назначен руководителем региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба ПЦБК

Постоянно ведётся модернизация производства на всех участках производственной цепочки. Две картоноделательные и одна бумагоделательная машины требуют постоянного внимания в силу их «возраста». Приобретаются новые линии по выпуску гофроящиков — сегодня их 14. Новые линии позволяют учитывать растущую потребность предприятий-заказчиков в ящиках сложной высечки, красочного оформления, увеличивать количество и ассортимент выпускаемой продукции. Среди заказчиков ПЦБК ведущие мировые бренды: «Нестле», «Хенкель», «Марс», «Данон», «Газпромнефть» и другие.

Продукция пермяков ­завоёвывает зарубежные рынки: так, в 2015 году ПЦБК в Европу стала отгружаться бумага для гофрирования под торговой маркой Prime-fluting, которая является экологичным продуктом и вырабатывается из целлюлозы высокого выхода. Компания радует своих потребителей и новинками. Серия картонов со специальными свойствами под торговой маркой RCB — «Стойкий картон» не имеет аналогов в России. Уже выпускаются такие марки, как Water-RCB — влагопрочный гофрокартон, Oil-RCB — жиростойкий гофрокартон, Fire-RCB — картон, не поддерживающий горение. В планах пермских технологов — в союзе с учёными разработать и другие новинки из этой серии.

Наконец, стартовавший в 2017 году инвестпроект «Сила картона», который получил статус приоритетного инвес­тиционного проекта Пермского края и был поддержан губернатором, вновь увеличил мощности ПЦБК по выпуску тарного картона. Суть проекта — в глубокой модернизации самой «взрослой» машины — КП-06. Благодаря реализации этого грандиозного проекта компания решает задачу импортозамещения и обеспечения российских покупателей качественной продукцией. 23 апреля 2019 года состоялся официальный пуск модернизированной картоноделательной машины, которая уже начала выпускать первую продукцию. Проект был реализован в рекордные по меркам отрасли сроки, доказав тем самым высокий профессионализм сотрудников ПЦБК.

Не забывает компания об инвестициях в экологию. С 2016 по 2021 год ведётся масштабная реконструкция очистных сооружений предприятия. В целом в модернизацию будет вложено более 350 млн руб., что существенно улучшит качество жизни в Голованово, позволит снизить нагрузку на окружающую среду, выполнять самые высокие требования природоохранного законодательства.

Вообще, в посёлке Голованово, для которого ПЦБК исторически является градообразующим предприятием, постоянно чувствуют поддержку со стороны компании. Содержится Дворец культуры, поддерживаются спортивные секции, ремонтируются дороги и дворы. Всего на социальные программы только в период 2012—2016 годов было выделено более 300 млн руб., и «социальные» инвестиции продолжаются ежегодно.

Вот и юбилейный год проходит под девизом «ПЦБК и Голованово: 60 лет вместе». Александр Бойченко неоднократно заявлял, что главным для предприятия были и остаются люди. Люди, благодаря которым только и возможно развитие, которые своими руками творили и продолжают творить историю ПЦБК.

Справка

Группа предприятий «ПЦБК» — крупней­шая в России вертикально интег­рированная группа промышлен­ных предприятий, обеспечивающая весь производственный цикл — от пере­работки сырья и производства полуфаб­ри­ката до выпуска и реализации готовой продукции. В ­состав группы входят ЗАО «Пермская целлю­лозно-бумажная компания», ООО «Прикамский ­картон», ООО «Уралбумага» и торговые дома «Уралбумага» и «Европей­ский картон».

Выражаем благодарность старшему преподавателю кафедры отечественной и всеобщей истории, археологии ПГГПУ Андрею Маткину за помощь в подготовке материала.