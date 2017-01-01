Обкатали схему Городская мэрия представила доработанный проект маршрутной сети

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Городские власти анонсировали изменения новой маршрутной сети, которая заработает в Перми с 2020 года. Согласно проекту, представленному чиновниками, сеть основана на нескольких базовых принципах: безопасность, комфорт и качество. Автобусы должны быть экологичными, низкопольными, а главное — не старыми. Некоторые длинные маршруты будут укорочены, но взамен этого в течение 40, 60 или даже 80 минут можно будет бесплатно пересесть на другой автобус, троллейбус или трамвай. Городские власти уже выслушали мнения горожан на этот счёт. На прошлой неделе депутаты гордумы поддержали проект.

Фото: Константин Долгановский

Эксперимент стартовал

С 1 мая жители Перми имеют возможность оценить все нововведения на 10 автобусных маршрутах: №3, 7, 9, 11, 23, 34, 36, 46, 60, 62. На этих маршрутах можно совершить безналичную оплату проезда и сделать одну бесплатную пересадку: на восьми маршрутах — в течение 40 минут и на «отдалённых» маршрутах (№34 и 60) — в течение 60 минут. Городские власти обещают, что в следующем году бесплатные пересадки можно будет делать на всех автобусах, трамваях и троллейбусах.

Есть и первые промежуточные итоги эксперимента: с 1 по 5 мая было перевезено 114,3 тыс. пассажиров. Из них наличными средствами проезд оплатили 94,6 тыс. человек, банковскими картами воспользовались 1,4 тыс. раз. Также известно, что 9,8 тыс. раз пассажиры воспользовались социальными проездными и 6,2 тыс. — льготными проездными документами. Бесплатная пересадка совершена 2,1 тыс. раз.

Экономическая составляющая

На круглом столе, который провёл глава города Дмитрий Самойлов, депутатам Пермской городской думы был представлен проект, который стартует 1 января следующего года, с учётом результатов тестовой версии.

Как заявил руководитель департамента дорог и транспорта Анатолий Путин, одна из основных причин внедрения новой сети, кроме комфорта и безопасности, — использование кратчайшего пути, сокращение дублирования транспорта, равнозначный доступ к центральным и отдалённым районам.

По его словам, протяжённость улиц, обслуживаемых общественным транспортом, увеличится с 318 до 334 км, то есть город будет больше охвачен общественным транспортом.

Нельзя забывать и об экономике: по словам Анатолия Путина, в городе существуют убыточные маршруты. При нынешнем тарифе на проезд в 20 руб. убыточные маршруты фактически «стоят» 22 руб., а прибыльные — 18 руб. Поэтому убытки приходится покрывать из городского бюджета. При нынешней системе эта цифра составляет 747 млн руб. Новая схема предполагает минимизировать бюджетные траты.

В частности, ожидается полное изменение оплаты работы перевозчиков — не за время работы, а за километраж. Все деньги от пассажиров будут поступать в бюджет, а потом в зависимости от километража переводиться перевозчикам. Это, по мнению городских властей, тоже повысит безопасность и комфорт — водителям больше не придётся гоняться друг за другом в надежде перехватить как можно больше пассажиров.

«Мы прекрасно понимаем, что, оптимизируя маршрутную сеть, мы уменьшаем коэффициент дублирования, в большей степени загружаем те маршруты, которые идут по центру города, увеличивая частоту маршрутов, идущих на окраины. Но выйти на стопроцентную балансировку, наверное, не удастся. Есть два источника покрытия этой разницы: стоимость проезда, которая сегодня составляет 20 руб. и является самой низкой среди крупных городов, а также городской бюджет», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

Анатолий Путин подтвердил, что в будущем всё равно придётся пересматривать цены на проезд и повышать их. Есть и положительные моменты: так, рассматривается вопрос введения 80-минутной пересадки, а также появление проездных, рассчитанных на определённый срок (например, на месяц) и на количество поездок (например, на 60).

Тем не менее вопрос, связанный с экономическим аспектом, остался открытым. Первый заместитель председателя Пермской гордумы Дмитрий Малютин заявил, что если экономика каждого отдельного маршрута примерно понятна, то сейчас стоит определить экономику всей новой транспортной сети.

Фото: Константин Долгановский

Перекраивание маршрутов

Помимо появления «тестовых» маршрутов, пермяки начали ощущать и другие изменения в работе общественного транспорта. Многие автобусы стали ездить по другим улицам или изменили конечные остановочные пункты. Это тоже часть пробных изменений, которые касаются наполняемости непопулярных маршрутов и ликвидации дублирования.

Последние месяцы горадминистрация проводила общественные слушания с населением во всех районах города. Маршруты, по которым зарегистрировано большинство обращений, в итоге либо оставлены без изменений, либо изменены максимально безболезненно для пассажиров.

«Одними из главных постулатов для нас являются безопасность перевозок, удобство для пассажира, новый подвижной состав, а также транспортная инфраструктура. Сегодня мы рассматриваем все аспекты транспортной модели целостно. Общественным транспортом осуществляется порядка 250 млн перевозок в год. Мы понимаем, что в первую очередь это муниципальная услуга. Именно поэтому проект сети был достаточно существенно скорректирован с учётом обращений жителей», — заявил Дмитрий Самойлов.

Благодаря внедрению сети будут организованы внутрирайонные маршруты, связывающие социальные объекты районов. Кроме того, произойдёт перераспределение автобусов, чтобы сократить время ожидания на остановках. Это коснётся, например, микрорайонов Ива, Новые Ляды, Верхняя Курья, Васильевка, Камский.

По словам Анатолия Путина, появятся и новые маршруты. Например, №11 («Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый»), №24 («Автопарк — площадь Дружбы»).

«Крышевание» остановок

Транспортная реформа коснётся не только подвижного состава и маршрутов. Депутаты обратили внимание на важный сопутствующий аспект — остановочные комплексы. Суть проблемы в том, что многие остановки вообще не оборудованы, а в ненастную погоду ждать нужный автобус — времяпрепровождение не из приятных.

Анатолий Путин пояснил, что в течение пяти ближайших лет планируется отремонтировать или оснастить почти все из 1,1 тыс. остановочных пунктов. Причём к ним при внедрении транспортной схемы добавится ещё примерно сотня.

«Надо сделать так, чтобы общественный транспорт стал привлекательным для горожан. Важны не только маршруты, автобусы, но и места ожидания общественного транспорта, поэтому депутаты попросили привести в порядок остановки, чтобы не было луж, были благоустроены подходы. Для нас важно, чтобы изменения приносили ожидаемое улучшение качества услуги», — отметил депутат Арсен Болквадзе.

Кроме того, важный вопрос — как уложиться во время, отведённое на пересадку. Анатолий Путин сказал, что на обновлённых остановочных пунктах появятся световые табло, на которых будет отображаться время прибытия ближайшего автобуса.

«Полностью новая схема будет вводиться поэтапно с января по июль 2020 года. С 1 февраля она затронет 15% всех городских маршрутов, с 1 апреля — ещё 30%, с 1 июня — 35%, а с 1 июля — остальные 20%», — добавил Анатолий Путин.

Обсуждение новой схемы не закончено. По словам Дмитрия Самойлова, в ближайшее время состоится несколько круглых столов, где предстоит обсудить новые остановочные пункты и экономическую модель маршрутной сети.