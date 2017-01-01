Видели «Ночь», гуляли всю ночь… В Перми в 15-й раз прошла «Долгая музейная ночь»

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Международный день музеев 18 мая отмечают с 1977 года, а приуроченная к нему «Ночь музеев» впервые была проведена в Берлине в 1997 году. Идея оказалась такой плодотворной, что мгновенно разошлась по всему свету. Россия присоединилась к акции в 2002 году, когда «Ночь музеев» прошла в Красноярске, а уже три года спустя, в 2005 году, «Ночь» впервые состоялась в Пермской художественной галерее.

Выставка Владимира Козина «Почувствуй себя птицей», открывшаяся в «PERMM», позволяет обернуться назад и вспомнить «Русское бедное» — выставку, с которой 10 лет назад началась история музея

Фото: Алёна Ужегова

Пока галерея оставалась единственной ночной музейной площадкой, толпы зрителей там были такие, что сложно представить. Очередь на вход заполняла всю Соборную площадь. Однако монополия продолжалась недолго: каждый год к акции присоединялись всё новые площадки, и нынче в ней приняли участие уже 77 музеев, галерей и выставочных площадок — государственных, частных и ведомственных. Городские власти продлили работу общественного транспорта, курсировал и специальный межмузейный автобус.

Наметилось даже что-то вроде музейной конкуренции: в городе прогрохотало два фейерверка — традиционный в Пермской художественной галерее и юбилейный — в музее PERMM, который в своих пиар-материалах не преминул заметить, что у них фейерверк на пять минут раньше, чем у коллег.

В целом же всё прошло «в тёплой, дружественной обстановке»: единый сайт, общее стильное оформление (разработчик — дизайнер Пермской галереи Артём Кутергин) и даже программа — общая, составленная так, чтобы главные события — вернисажи — не пересекались. В 16:00 прошёл вернисаж в Центре городской культуры, в 17:00 — в PERMM, в 18:00 — в Арт-резиденции, а в 19:00 — в новом выставочном пространстве «Дом Че». Те, кто поставил себе целью успеть везде, успели, по крайней мере, на открытия выставок.

И вот что интересно: количество посетителей по-прежнему таково, что в некоторые из музеев-участников не попасть!

Главным экспонатом Пушкинской выставки в галерее стали 60 оригиналов иллюстраций к сказкам Пушкина работы пермского художника Станислава Ковалёва. На творческой встрече с ним поклонники его книжной графики бросались к нему на шею, фотографировались…

Фото: Ольга Шур

На фоне Пушкина

Пермская художественная галерея посвятила свою «Ночь-2019» 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое, по мнению куратора выставки «Пушкин. Линия жизни» Ирины Андренко, отмечается нынче недостаточно громко и широко. Восполняя этот пробел, галерея не только открыла тематическую выставку, но и организовала литературно-музыкальную композицию «Метель» с текстами Пушкина и лекцию о моде и стиле XIX века, которую прочитала директор галереи Юлия Тавризян.

Фото: Алёна Ужегова

Пушкинская выставка, занимающая самое большое выставочное пространство на первом этаже, достойна серьёзного и вдумчивого осмотра. Замечательные работы из запасников галереи — графические и живописные. Великолепные офорты Владимира Фаворского — иллюстрации к «Маленьким трагедиям». Тонкие акварели пермских художников Олега Коровина и Олега Перевощикова: первые — драматичные, из серии «По Сибирскому тракту», посвящённые трагедии декабристов; вторые — нежные, лирические пейзажи Михайловского и окрестностей. Редкая живопись: многие работы выставляются впервые. Среди раритетов — портрет неизвестной женщины неизвестного же художника первой половины XIX века: женщину в чепце кураторы выставки Ирина Андренко и Наталья Новопашина считают вылитой мамой сестёр Лариных.

Главный экспонат выставки — 60 оригиналов иллюстраций к сказкам Пушкина работы Станислава Ковалёва, предоставленные художником. Глаз не оторвать от этих фантазийных, тонких до ювелирности работ, которые ещё и размещены в витрине, придуманной молодым пермским художником Ильёй Гришаевым. Она сама по себе арт-объект и имеет название — «Лев, дракон и шесть колонн».

Фото: Ольга Шур

Станислав Ковалёв, которому уже изрядно за 80, принял участие в событиях «Ночи»: на творческой встрече с ним поклонники его книжной графики — дети, их родители и даже бабушки — бросались к нему на шею, фотографировались…

Тематическая выставка — это не только произведения искусства, но и предметы быта и обихода пушкинской поры: костюмы, предметы декора, дуэльные пистолеты, рукописи… И, конечно, книги, предоставленные библиотекой гуманитарно-педагогического университета. Вот издание 1942 года — «Патриотизм Пушкина», а вот сборник «Стихи о свободе» 1919-го…

У каждого времени — свой Пушкин.

Фото: Ольга Шур

Первый юбилей

Музей современного искусства PERMM тоже посвятил «Ночь» юбилею — своему собственному. Осенью музею исполнится 10 лет.

Посетители разгуливали по этажам в весёлых колпачках, расписанных своими руками, дети на «Чердаке» создавали арт-объекты в творческих мастерских с забавными названиями: творческая мастерская «Привет, Андрей» приглашала вспомнить историю музея и смастерить своих «Красных человечков»; участники мастерской «Открытые вакансии» рисовали на картоне сотрудников музея и отправляли их на работу.

Поздним вечером PERMM превратился в большую тусовку в загородном доме: застолье, пляски под известные песни на заднем дворе, тихие прогулки поблизости, гадание на каталогах выставок, разговоры о будущем. В целом было по-домашнему весело.

Выставка Владимира Козина «Почувствуй себя птицей», открывшаяся в этот день, идеально подходит для юбилея: позволяет обернуться назад и вспомнить «Русское бедное» — выставку, с которой всё началось, и в то же время показывает, как продвинулся музей за 10 лет.

Фото: Ольга Шур

Большая выставка большого художника полна остроумных, многозначительных и даже поучительных предметов и изображений и достойна более подробного разговора. Здесь лишь скажем, что Козин — это человек, который дважды радикально изменил себе и пережил обновление: первый раз, когда, будучи благополучным скульптором-монументалистом, автором многих памятников в Саранске, решительно отказался от прежней карьеры и ударился в contemporary art, и второй раз — когда вступил в арт-группу «Новые тупые» и вообще перестал создавать материальные объекты, занялся лишь перформансами. Фотофиксация этих перформансов — здесь же, в экспозиции, и да, это блестяще остроумные кадры.

Выставка, кроме всего, интерактивная: Козин предлагает посетителям самим стать перформерами. На вернисаже он показывал примеры использования своих интерактивных объектов: брал в руку фанерный череп и устраивался в позе «Мыслителя», изображая Гамлета. Зрители хватались за фотокамеры и телефоны.

К счастью, выставка будет доступна до середины июля, так что есть возможность спокойно изучить эту большую, на все три этажа, экспозицию.

Фото: Алёна Ужегова

Альтернатива PERMM

Юбилей Музея современного искусства праздновали ещё и в новом пространстве «Дом Че» — ещё одном отремонтированном доме в Старокирпичном переулке. Место, конечно, замечательное — стильное, атмосферное, тусовочное. Предполагается, что владелец всего комплекса Александр Флегинский будет сдавать эти четыре комнаты в аренду, а пока здесь расположились две выставки: на первом этаже — экспозиция пермских художников «Естественное. Новое наивное», а на втором — персональная экспозиция популярного украинского живописца Василия Цаголова.

Фото: Алёна Ужегова

Кураторы Даша Бикмансурова и Михаил Сурков не случайно привезли в Пермь работы этого художника: они — из личной коллекции Марата Гельмана, в бытность которого пермским резидентом они работали в музее PERMM. Цаголов — личность противоречивая: блестящий профессионал, изобретатель эффектной авторской живописной техники, он в то же время автор холодный, что называется, «от головы». В экспозиции есть работа из его знаменитой серии «Лебединое озеро», иронично обыгрывающая советские культурные стереотипы: джигит, балерины в пачках, причём одна из них с лопатой — они же труженицы.

Работы пермских «новых наивных» сильно проигрывают ему в профессионализме (даже сравнивать невозможно), но выгодно отличаются искренностью и бескомпромиссностью. Здесь — вся «новая поросль», выпускники «Арт-политики» и «Дома грузчика»: Елена Рэмбо, Алексей Илькаев, Кирилл Крест, Елена Слобцева, Иван Лукиных и другие.

Фото: Алёна Ужегова

Цвет настроения — жёлтый

В контрасте с пасмурной погодой в «Доме Боне» был абсолютный летний рай, солнечный и тёплый. Ювелирные изделия здесь соседствуют с взрывной «жёлтой» выставкой, на которой представлены работы как известных художников, так и начинающих — выпускников Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества. Гречишно-жёлтая картина с запечатлёнными силуэтами мужа и дочери Ольги Молчановой-Пермяковой отражает личную историю. Триптих Валерия Бендера — окно в апельсиновый сад на Кипре, смотреть в которое хочется до бесконечности. Александр Греков верен своей любви ко всему старому и ветхому: в картине «Воздух ветхости» над жёлтым потёртым автобусом расположились почти восковые початки кукурузы и куст хризантемы. В честь «Ночи музеев» куратор выставки Анна Печорина выступила с лекцией о жёлтом цвете в искусстве.

Это уже вторая выставка в рамках «разноцветного» проекта «Дома Боне». Первая была синяя. Будут и другие цвета.

Фото: Алёна Ужегова

Разложить на элементы

Магнитом для детей и родителей в «Ночь музеев» стал Музей пермских древностей. К открытию здесь уже был переаншлаг. В честь юбилея перио­дической таблицы Менделеева детям предложили занимательную программу. Любой мог присоединиться к мини-мастерским: рассмотреть и поцарапать минералы, научиться считать, узнать сильные и слабые стороны химических элементов. Закончился вечер тоже познавательно: из чего складывается работа учёных на палеонтологических раскопках, посетители музея смогли узнать, оставшись на бардоперу Константина Завалина «Трогонтериевый слон — суперкости».

Фото: Алёна Ужегова

Шествие «Гнумов»

Культурное пространство завода им. Шпагина буквально разрывало от концентрации модной молодёжи: международный фестиваль Gnоomes Fest — 2019 впервые проходил в Перми и принял артистов со всего мира: дуэт Gum Takes Tooth из Лондона, итальянский квартет Mamuthones и, конечно же, пермская группа Gnоomes — резиденты и хедлайнеры фестиваля. У главной сцены тусовались те, кто пришёл послушать любимые композиции или потанцевать под энергичные ритмы, однако живой звук был бескомпромиссно громким, с перегрузом, так что некоторые предпочли остаться в зоне фуд-маркета со стаканчиком кофе или пива.

Фото: Алёна Ужегова

Искусство как наркотик

В Центре городской культуры открыли персональную выставку пермского художника «новой волны» Александра Агафонова «Приметы присутствия». Полумрак, искажённые образы людей в оконных рамах, куртки-пейзажи. Всё это — смыслы Перми, которые художник создаёт через призму пустоты, невидимого, потустороннего.

На втором этаже ЦГК прошла лекция социолога Михаила Соколова о художественном вкусе. Социолог привёл повеселившую многих аналогию искусства с марихуаной. Увидев Пикассо в первый раз, собственные впечатления понять сложно, но, если рядом есть человек, способный указать на достоинства художника, у собеседника могут сформироваться интерес и осознание мотивов искусства Пикассо.

Фото: Алёна Ужегова

Барды, шашки, рок-н-ролл

Отправиться назад, в 1960-е, можно было в Доме Мешкова. В особняке воссоздали атмосферу культурного подъёма времён «оттепели». Кавер-группа Luckys сыграла тематический концерт, посетители могли развлечься игрой в домино, шашки или лото, а также посмотреть советское кино. Актёры театра-студии «Тема» читали стихи Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского. «Фишкой» вечера стало дефиле девушек в лёгких платьях из нейлона, лайкры, кримплена, винила, появившихся в СССР в 1960-е. Во дворе особняка организовали «парковку» ретромотоциклов, включили романтичную музыку, и люди, глядя с балкона на Каму, пританцовывали с фразой: «Эх, вина бы!»